Tényleg ennyire nehéz jó szakikat találni? Átlag 10 négyzetméterenként hibáznak a magyar melósok

A hazai építőipari vállalkozások a tavalyi 9 százalékos visszaeséssel szemben az idén 9-10 százalékos növekedésre számítanak az ágazatban – ez derült ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 400 cég megkérdezésével végzett felméréséből. A válaszadók majdnem ötödénél, jellemzően a lakásépítéssel foglalkozó vállalkozásoknál a 2021-re lekötött rendelésállomány meghaladja a jelenlegi kapacitásukat. Gondot jelent viszont a szakemberhiány, tízből nyolc cég szerint ez a fejlődés legkomolyabb akadálya. A helyzetet súlyosbítja, hogy a járvány miatt teljes brigádok estek ki a munkából hosszabb-rövidebb időre. A jelentést kommentáló szakértő szerint van megoldás, ami enyhítheti a problémákat: a digitalizáció.

Ma már az építőiparban is léteznek olyan digitális megoldások, szoftverek, amelyek bevezetése nem igényel komoly szaktudást, hosszú és költséges képzést. Az eszközigényük is minimális, elegendő egy okostelefon vagy egy tablet, a használatuk pedig akár 30 perc alatt is elsajátítható.

Az alkalmazásoknak köszönhetően jelentősen csökken a személyes kontaktusok száma a munkaterületeken, ami különösen fontos a járvány idején. A szoftverek által biztosított folyamatos, valós idejű információcsere a projektek résztvevői között megkönnyíti a munkabrigádok feladatainak elosztását, ütemezését, a rendelkezésre álló szakembergárda erőforrásainak hatékony átcsoportosítását, a hibák gyors kiszűrését és javítását, valamint akár évekre visszamenőleg az ellenőrzést.

Ügyfeleink visszajelzése alapján a nagyobb építkezéseken átlagosan 10 négyzetméterenként jelentkezik egy javítást igénylő hiba. Ezek a fennakadások komoly csúszásokat okozhatnak és rontják a minőséget. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő és a megrendelők igényeihez, a vállalkozások méreteihez, elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodó digitális megoldások jelentősen javítják az eredményeket

– mondja Simon Szilárd, a PlanRadar építőipari, épületüzemeltetési szoftvert fejlesztő és forgalmazó bécsi központú cég magyarországi részlegének vezetője.

A világ 46 országában több mint 10 ezer ügyféllel és csaknem 100 ezer felhasználóval rendelkező vállalat szakértője szerint a legtöbb hiba oka a nem megfelelő kommunikáció a projektek résztvevői között. Általános jelenség, hogy hiába van meg az ütemterv, ha valami mégis kimarad, de ez nem azonnal, hanem csak az építkezés végéhez közelítve derül ki, vissza kell bontani mindent és újra kell kezdeni a munkát, ami időben és pénzben is komoly veszteséget jelent.

Kiszámíthatatlan folyamatok, csúszások

Az ÉVOSZ felmérése szerint a járvány miatt az építőipari dolgozók kiszámíthatatlanul esnek ki a munkából, ami csúszásokhoz vezet. A folyamatok lelassulnak, fontos döntéseket elhalasztanak, az ellátási láncban tapasztalható fennakadások miatt sok esetben a kivárási taktikát választják a piac szereplői. A bizonytalanság a vállalási árakban is lecsapódik.

Simon Szilárd is tud számos olyan esetről, amikor egy brigád váratlanul kiesett a munkából, vagy egy fontos beszállító a telefonos egyeztetés ellenére sem juttatta el az építkezés helyszínére a megrendelt anyagot. Kisebb mulasztások miatt is megakadhat egy építkezés, miközben az óra ketyeg, a pénz pedig fogy. A digitalizáció önmagában nem oldja meg ezeket a problémákat, de a szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a megfelelő eszközök felelősségteljes, tudatos használata sokat javíthat a helyzeten.