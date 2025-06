Dübörög az agyelszívás: egyre több magyar fiatal lép le az országból, álomfizetés várja őket?

A Covid okozta rövid visszaesés után ismét gyorsuló ütemben nő azon magyar diákok száma, akik külföldön folytatják felsőfokú tanulmányaikat. Számukat, a fogadó országok felsőoktatásának jellemzőit, a fiatalok motivációit járjuk körbe két magánoktatási intézmény megszólaltatásával. Egyedi helyzetük, filozófiájuk ellenére a Milestone Institute és az Engame Akadémia példája rávilágít a hazai közoktatás évtizedes problémáira.

Az – elvileg ezügyben is illetékes - állami intézményeknél nem lehet elérni megbízható adatokat a magyar diákok külföldi tanulásáról. A friss adatok és trendek az Engame Akadémia Magyar diákok a külföldi felsőoktatásban 2024 című kiadványában lelhetők fel. E szerint a 2022/23-as tanévben külföldi felsőoktatásban tanuló hazai diákok száma meghaladta a 16.500-at, a becslés szerint a 2023/24-es tanévben pedig a 17.500-at. A felsőoktatásban tanuló összes magyar diák számához képesti arányuk 7%.

Hosszú ideje a legnépszerűbb öt ország Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia és az Egyesült Királyság, a sorrend azonban sokat változott az elmúlt években. A legnépszerűbb országban, Ausztriában továbbra is emelkedő számokat látunk. Az ország két fő vonzereje az ingyenes képzés és a földrajzi közelség. Az előző évhez képest szintén nőtt a Németországot választók száma, már megközelíti a 3000-et.

Az Egyesült Királyságba jelentkező diákok száma a Brexit óta továbbra is mélyrepülésben van. Tavaly mindössze 320 magyar diák jelentkezett a szigetországba, amely a Brexit előtti csúcs (1.100) árnyéka csupán. A tandíj drasztikusan megemelkedett: míg a kilépés előtt az EU-s hallgatók átlagosan 9.000 GBP tandíjat fizettek, jogosultak voltak diákhitelre, ma a tandíj akár a 70.554 GBP-t (orvosi szak Cambridge-ben) is elérheti, a diákhitelt pedig eltörölték.

A Brexit egyértelmű nyertesei a holland egyetemek. A nagyon magas szintű felsőoktatás, az ország multilkulti, nyitott légköre, az angol nyelvű képzések magas száma miatt már az elmúlt években is folyamatosan emelkedett a jelentkezők száma. A legfrissebb adatok újabb 20,4%-os növekedést mutatnak. A megfizethető tandíjak (évi kb. 2500 euró) mellett további nagy előny, hogy az országban holland nyelvtudás nélkül is könnyen boldogulnak a diákok.

De Hollandia kezd megtelni. Ha elfogadják a kormány előtt lévő javaslatot, a 2025/2026-os tanévtől kezdődően jelentősen csökkenhet az angol nyelven elérhető képzések száma és választéka. A Dániában tanuló magyar diákok száma a 2023/2024-es tanévben 5%-os növekedést mutat. Az ország az EU-s diákok számára ingyenes képzéseket és népszerű szakirányokat kínál. A legnagyobb bizonytalanságot eddig a kevés angol nyelvű képzés jelentette, de az új intézkedéseknek köszönhetően ez változni látszik. Az Egyesült Államokban kisebb a növekedés. A top egyetemeken a tanulást nagyon kevés magyar család engedheti meg magának, a felvételi folyamat bonyolult. Fontos, negatív tényező a földrajzi távolság is.

Erőteljes növekedést mutat az Írország iránti érdeklődés, a 2023/24-es tanévre 53%-kal nőtt az itt tanuló magyar diákok száma, mely a legnagyobb arányú növekedést jelenti. Viszont még így is csak 161 magyar diák tanul Írországban, ami a külföldön tanuló magyar fiatalok kevesebb, mint 1%-át teszi ki.

Topligából a topligába

Érdekes, de nem meglepő, ha a hazai gimnáziumi rangsor alapján vizsgáljuk a külföldre jelentkezéseket. A külföldi top egyetemekre – csakúgy, mint a hazai felsőoktatásba – felvett végzősök a legjobban jegyzett gimnáziumokból kerülnek ki. A rangsort az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziuma vezeti 31 fővel, majd a Madách (28 fő), az ELTE Apáczai (19 fő), a Veres Pálné (20 fő), a veszprémi Lovassy (12 fő) és a Békásmegyeri Veres Péter (8 fő) a sorrend.

Az elitképzők

Ahogy a bevezetőben említettük, érdemes két felvételi elitképzőt bemutatni, mert rávilágítanak arra, milyen lehetne egy optimális közoktatás.

A 2010-ben alapított Milestone Intézet nem titkoltan a hazai szellemi elitet akarja képezni. Az ország legtehetségesebb középiskolás diákjainak személyre szabott oktatásával foglalkozik. Angol nyelvű programjaik célja, hogy a diákok rátaláljanak az érdeklődésüknek és képességeiknek legmegfelelőbb területre és felvételt nyerjenek a világ top egyetemeire. Fontos, hogy számukra a megcélzott intézmények financiálisan, a preferenciák szerint is elérhetők legyenek.

Szentpály Dalma az Intézet Pedagógiai Vezetője kiemeli: programjaik segítségével éves átlagban 150 diák kap felvételi ajánlatot az általuk megcélzott egyetemekről. Tevékenységük három pillére a személyre szabott mentorálás, a több mint 90 féle (a kreatív írástól a jogig, a politikától a mérnöki tudományokig terjedő) modul, és a diákélet. Ez utóbbi fő célja, egyben az Intézet filozófiája a hosszútávú társadalmi felelősségvállalás. Vagyis, hogy diákjaik az egyetemi évek után jöjjenek haza, a kint megszerzett tudásukkal a magyar társadalmat, gazdaságot gyarapítsák. Ezt nagyságrendben a végzősök 50%-ánál érik el.

A náluk tanuló diákok (a modulok jelentős részét pénteken és szombaton tartják) 110 középiskolából jönnek. Mivel a tandíj elég borsos (1,6 millió forint per év) „természetesen” jóval nagyobb arányban tanulnak náluk az elit budai kerületekből, mint a nyírségi vagy szabolcsi falvakból. Ennek ellensúlyozására egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vidéki Magyarországra: a mostani tanévben a nem fővárosi diákok aránya már 20%. Döntően közülük kerül ki az a 10% is, akik szociális alapú teljes, vagy részleges ösztöndíjban részesülnek.

A Milestone nagy energiát fektet az ösztöndíjalap növelésére, magán- és céges támogatók bevonásával. Az idei évben 33 millió forint értékben osztottak ki szociális ösztöndíjat. A társadalmi, gazdasági elitből származó diákok nevelésében, képzésében pedig ügyelnek arra, hogy a fiatalok ne azt érezzék, ez nekik jár, hanem hogy amit kapnak, azt vissza akarják adni a társadalomnak.

Számaik impresszívek: a náluk végzettek 100%-át veszik fel felsőoktatásba, több mint 50%-kat a világ száz legjobb egyetemének valamelyikére. Alapításuk óta több mint 1.300 diák végzett náluk, akik nagyságrendileg 2700 felvételi ajánlatot kaptak a világ Top 100 egyetemeiről. Ebből majdnem 200-an Oxfordban és Cambridge-ben 30-an pedig Borostyánligás egyetemeken (az USA keleti parti elitegyetemek valamelyikében) kezdték meg a tanulmányikat.

Törzsprogramjuk a 9-12 évfolyamosokra koncentrál. Az első két évben a diákok „mindent” kipróbálnak. Itt – a hazai közoktatásra jellemző két (humán és reál) szak helyett 16 „ajtón” kopogtathatnak a tanulók. Mint Szentpály Dalma mondja, ebben az életkorban a legtöbben még keresik a helyüket, nem döntöttek, hogy milyen irányban akarnak továbbmenni. Az önismereti folyamatban a mentorok segítik őket.

21 ország egyetemeivel vannak kapcsolatban. A végzősök elsősorban amerikai és nyugat-európai egyetemeken tanulnak tovább, de egyre jobban jönnek fel az ázsiai intézmények is. Kínában, Szingapúrban, Hong-Kongban, Japánban, Ausztráliában egyre jobb és megfizethető angol nyelvű képzések vannak. Természetesen a távolság és a kulturális különbségek miatt egyelőre jóval kisebb arányban jelentkeznek oda.

A Milestone-ban tapasztalható továbbtanulási szándékok nagyjából korellálnak a teljes hazai képpel. A Brexit előtt diákjaik 96%-a az Egyesült Királyságban tanult tovább. Ez mostanra 14%-ra zuhant. Az angolok kilépéséből – sok más mellett – e téren is Hollandia profitált a legtöbbet. Az európai egyetemekre jelentkező 50%-on belül, ez az ország a csúcs. Bár úgy tűnik, a hollandok besokalltak: egyre több egyetemen csökkentik az angol nyelvű képzések számát.

Népszerűek a francia, dán, német, olasz, osztrák egyetemek is. Az USA-ba és Kanadába a Mileston-os diákok 11%-a megy. Amerikában döbbenetesen drága az oktatás, de sok ösztöndíj érhető el. Végzettjeik tavaly összesen 691 ezer dollár ösztöndíjat kaptak, ami fejenként átlag 40 ezer dollár. Ez az összeg a legtöbb helyen az első tanévre elegendő. Az itthon maradók (17%) kimagasló arányban az orvosegyetemeket célozzák meg.

Szentpály Dalma tapasztalata alapján a diákok egyre tudatosabbak. Már nem feltétlenül a jó nevű egyetemeket célozzák meg, hanem a választott szakuk szerinti legjobb képzést keresik. Így jön a képbe például az egyébként Magyarországon nem annyira ismert Arizonai Állami Egyetem, amely ugyanakkor a világ top repülőmérnöki képző intézete.

Az Engame Akadémia 15 éve segíti a középiskolás diákokat önmaguk megismerésében és fejlesztésében, a saját útjuk megtalálásában és a számukra optimális hazai és külföldi egyetemre való bekerülésben.

Nádas Rita Pedagógia vezető szerint ők pótolják azokat a hiányosságokat, amiket nem ad meg a hazai állami iskolarendszer. A hazai közoktatásban fájóan hiányzó örömteli tanulást valósítják meg. Mint mondja, a központosítás, az egyentanterv és a fojtogató adminisztráció miatt a közoktatásban nem jelenik meg a készségfejlesztés és a 21. században nélkülözhetetlen kompetenciákra - mint a nyitottság, kooperáció, felelősségvállalás, együttműködés, rugalmasság – való felkészítés. Pedig ma a színvonalas iskolarendszer legfontosabb premisszája, hogy a kikerülő diákok képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni a világ felgyorsult , szinte naponta változó körülményeihez.

„Alapkoncepciónk, hogy a tanulóink számára nyitott, toleráns, elfogadó környezetet teremtsünk. Élmény alapú módszertannal dolgozunk. Egy-egy kérdést többféle nézőpontból és szempontot vitatunk meg. A közelmúltban egy csoportunkban például a város volt a téma, amelyet a fialatok a fenntarthatóság, tervezés, urbanisztika, közlekedés, környezetvédelem, gazdaság szempontjai szerint elemeztek. Nálunk nincs frontális oktatás, az interaktivitásban hiszünk.”

Angol nyelvű képzéseiket több mint 100 középiskola, 300 diákja veszi igénybe. A legtöbben a „top” gimnáziumokból kerülnek ki, de az alternatív iskolák, két tannyelvűek és az „átlagos” állami középiskolák diákjai is nagy számban járnak az Engame-be.

A Milestone-hoz hasonlóan ők is szerveznek céglátogatásokat, mi több, színházak, civil szervezetek, önkormányzatok mindennapjaiba is bepillanthatnak. A diákokat náluk is egyéni mentorok segítik az önismeretben, a pályaorientációban és a külföldi egyetemi felvételik minden lépésénél.

Különbség a két képzési hely között, hogy az Engame célja, hogy a diák megtalálja a személyiségéhez leginkább passzoló utat, legyen az a világ top 10 vagy top 100 egyeteme. Az általuk fejlesztett program az önismeretet és a gyakorlatban jól alkalmazható készségek fejlesztését helyezi középpontba. Mindezt diverz, biztonságos, jó hangulatú közösségben.

Végzős diákjaik 17 különböző országba jelentkeznek. Mindenkit arra bíztatnak, hogy jelöljön meg hazai egyetemet is. Átlagban 6 helyre jelentkeznek és 4-5 helyről kapnak pozitív választ. Felvételi arányuk 97%. Bár a tandíj az Engame-ben sem olcsó (1,4 millió forint per év) a legtöbb diákjuk nem a gazdasági elitből, hanem középosztályi környezetből érkezik. A népszerű online órák miatt sok a vidéki, sőt külföldi diákjuk. Ösztöndíjat szintén szociális alapon adnak, az ebben részesülők aránya 25-30%.