Rengeteget érhet most, ha egy magyar fiatal megszerzni ezt a papírt: ezért megéri tanulni

A 2025-ös felvételi eljárásban az egyetemek továbbra is saját hatáskörben dönthetnek többek között arról, hogy 100 pont erejéig mire, mennyi intézményi pontot adnak, így egyes egyetemeken már a felvételin is sokat számít a nyelvvizsga, máshol az emelt érettségi nyom többet a latban. Az Eduline megvizsgálta, melyik papírt éri meg jobban megszerezni a diákoknak idén.

Miért járhat plusz pont a felvételi során? Többek között az érettségi eredményért, hátrányos helyzetért, nyelvtudásért, tanulmányi versenyekért, sporteredményekért, az adott egyetem által szervezett tanfolyamokért, munkatapasztalatért, önkéntességért, honvédelemért. Jó tudni azt is, ha a egy diák emelt szinten érettségizik egy nyelvből és 60 százalék feletti eredményt értek el, akkor automatikusan a nyelvvizsgát is megkapja. A felvételin pedig ilyen esetben vagy az emelt szintű érettségiért vagy pedig a nyelvvizsgáért járó pluszpontokat számítják be attól függően, hogyan jön ki több pont. Bár hivatalosan a középfokú nyelvvizsga és a 60 százalék feletti emelt szintű nyelvi érettségi egyenértékű, de vannak olyan egyetemek, ahol a nyelvvizsgáért több pluszpont jár - írja a lap. Sőt, nyelv és nyelv között is lehet különbség!

A BME-n például nyelvenként a B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga 36 pontot; ebből csak az írásbeli vagy szóbeli 18 pontot, a C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga 50 pontot; ebből csak az írásbeli vagy szóbeli 25 pontot ér. Ugyanitt az idegen nyelvből tett emelt érettségi, ami eléri az 50%-ot, 20 pontot ér. Tehát a BME-n 16 ponttal többet érhet egy nyelvvizsga az emelt szintű érettségihez képest. Fontos, hogy nem lehet ugyanabból a nyelvből az emelt érettségi és a nyelvvizsga jogcímén is pluszpontot kapni - vagy ezt vagy azt számatják be.

Ehhez képest a Corvinuson egy nyelvvizsga kevesebb pluszpontot ér, mint egy idegen nyelvi érettségi: nyelvenként B2 (középfokú) komplex nyelvvizsgáért: 30 pont, a C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsgáért 40 pont adható. Az emelt szintű érettségiért idegen nyelvből pedig 50 pont jár. Ezek mellett a Corvinuson a nyelvtudásra a 100-ból legfeljebb 70 pontot kaphattok.

A Semmelweis Egyetem általános orvosi képzésén nem jár pluszpont önmagában az emelt szintű érettségire, viszont a B2 komplex államilag elismert nyelvvizsgára vagy azzal egyenértékű nyelvtudásra (vagyis a 60 százalék feletti idegen nyelvi emelt szintű érettségire) adható pluszpont. Az angol és német nyelv 20 pont, a francia, olasz, spanyol, orosz, portugál és latin 15 pont. Más nyelvekért nem is jár pont. A felsőfokú komplex nyelvvizsga angolból vagy németből 40; franciából, olaszból, spanyolból, oroszból, portugálból és latinból 30 pontot ér.

Érdemes tehát aszerint dönteni, az emelt érettségijére koncentráljon-e egy diák, vagy vállalja be a nyelvvizsgát is, hogy hová felvételizik és az adott szakon milyen stratégiával járhat jobban.