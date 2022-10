Érettségizők, figyelem! Itt az új pontszámítási rendszer, erről tudnod kell felvételi előtt

Egy tárgyból minden szakon emelt szintű érettségit vár a Műegyetem, amit többletpontokkal is elismer - közölte az intézmény.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) közleménye szerint, hogy az ötödik érettségi tárgy és az intézményi többletpontok jogcímei esetében is széles választási lehetőséget kínálnak a 2024-től érvényes felvételi szabályok szerint.

Ezekért is lehet többletpontot kapni

A munkatapasztalat, valamint a BME középiskolásoknak szóló tehetséggondozási programjaiban való részvétel is többletpontot ér - tették hozzá. Mint írták, a négy kötelező érettségi tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) melletti ötödik érettségi tantárgy kiválasztásának szabályai 2024-től úgy módosulnak, hogy az egyetem által megadott listából lehet csak választani. Az egyetem széles választéklistát kínál az elfogadható ötödik érettségi tantárgyakból, valamint csak egyes szakjain írta elő, hogy van-e kötelezően pontot adó tantárgy.

A szakok a kötelezően pontot adó érettségi tantárgyak három csoportba sorolhatók attól függően, hogy van-e kötelezően pontot adó érettségi tantárgy - írták. A közleményben idézték Bihari Pétert, a BME oktatási rektorhelyettesét, aki azt hangsúlyozta: az ötödik tantárgy 2023-ig csak valamely természettudományos tantárgy lehetett, 2024-től a választék lényegesen bővebb a Műegyetemen, csaknem 40 "közismereti" tantárgy, illetve számos szakmai tantárgy közül azt veszikk figyelembe, amiből a felvételiző a legjobb eredményt hozza. Minden szakra egységesen érvényes szabály, hogy az egyik érettségi pontot adó tantárgyat emelt szinten kell teljesíteni - tette hozzá.

Ilyen az új pontszámítási rendszer

Az új, 2024-es felvételi rendszerben a központilag (országosan egységesen) adott többletpontokat az intézményi pontok váltják fel. Változatlan, hogy ezek maximálisan szerezhető száma továbbra is 100 pont - írták. A BME az eddigi többletpont jogcímeket megtartja, az azokért adható pontszámokat megnöveli, sőt új jogcímeken is ad plusz pontokat. Az eddigi 280 pontos jogszabályi minimumpont helyébe 2024-től az egyetemek által szakonként előírt minimumpont lép. A BME az új pontszámítási rendszer alapján egységesen minden alapképzési és osztatlan szakon 320 pontot ír elő. Ugyanakkor az emelt szintű érettégiért, a nyelvi kompetenciákért, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért, szakképesítésért, sporteredményekért, a digitális kompetenciákért, sőt munkatapasztalatért is intézményi pontok szerezhetők a BME-n és ez a ponthatár teljesíthető - olvasható a közleményben.