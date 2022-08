Komoly változásokkal indul a 2022/23-as tanév: ezt minden szülőnek tudnia kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ebben az évben is több tízezer forintba kerül majd az iskolakezdés, így érdemes időben elkezdeni a tanszerek beszerzését. A nagyobb boltláncok, de a kisebb papír-írószer szaküzletek is készülnek a rohamra, és akciókkal is várják a szülőket. 022-ben is sok önkormányzat támogatja ilyenkor az iskolakezdést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A gyermeket nevelő családok borsos iskolakezdéssel számolhatnak, a füzeteket és egyéb papíripari termékeket 40-50 százalékkal drágábban tudják megvásárolni, mint az év elején, és a nem papír jellegű irodaszerek esetében is 30 százalékos áremelkedés volt. Ennek oka, hogy főként importtermékek tartoznak a kategóriába, amelyeket az árfolyamváltozás és a szállítási költségek emelkedése is érint. A nagyobb áruházak nyári kínálatát, valamint a 2022/23-as tanév rendjének fontos dátumai is megtalálhatóak a Hello Vidék cikkében. Felmértést készít a Pénzcentrum! A nyári szünet közepén tartunk, sokan azonban már most készülnek az iskolakezdésre. Az elmúlt időszakban a pedagógushiány határozta meg az oktatásról szóló híreket, ami szintén aggodalommal töltheti el a szülőket. A Pénzcentrum kutatása alkalmat ad arra, hogy kiderüljön, hogyan készülnek a magyarok az iskolakezdésre, mennyit költenek rá, mit gondolnak az iskolai digitalizációról, mi a véleményük az oktatás és az iskolai étkeztetés minőségéről, hogy állnak a 9 órai iskolakezdés kérdéséhez.

