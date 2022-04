Több ezer magyar egyetemista marad hoppon idén: nekik továbbra is csak álom lesz a diploma

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) arra számít, idén nem lesz nyelvvizsga-amnesztia – írja az Eduline.

„A nyelvvizsga-amnesztia kérdése nincs napirenden. Ha a döntést befolyásoló két fontos tényező közül valamelyik megváltozna, akkor a kormány elő tudja venni, de ez most nem aktuális” - mondta el a lapnak Budai Marcell, a (HÖOK) sajtófőnöke arra a kérdésre, várható-e idén újabb nyelvvizsga-amnesztia. A portál szerint idén is több ezer végzős egyetemista számított arra, hogy 2020 és 2021 után felmentést kapnak azok a hallgatok, akik nem szereztek nyelvvizsgát, ezért nem vehették át a diplomájukat.

A korábbi két évben a nyelvvizsga szerzésekkel az volt a probléma, hogy sokszor konkrétan nem is volt nyitva olyan nyelvvizsga-központ, ahol adott esetben meg lehetett volna szerezni egy szakmai nyelvvizsgát. Most azonban nem ez a helyzet, sőt a nyelvvizsga-követelmény miatt diploma nélkül maradók aránya sem kiemelkedően magas idén, úgyhogy a szakember szerint jelenleg „nincs realitása, és az indokoltsága is erősen megkérdőjelezhető” lenne az idei amnesztiának.