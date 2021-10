Húzós hónapok várnak ezekre a szülőkre: nincs mit tenni, a gyerek jövője a tét

Ebben a tanávben 2022. január 22-én rendezik a középiskolai központi felvételi vizsgákat, így talán még nem késő elkezdeni a felkészülést annak a diáknak, aki úgy dönt olyan intézményben folytatja tanulmányait, ahol a felvételi elvárás. Aki azonban profi segítséget szeretne ehhez igénybe venni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

A gyermekek taníttatása egy olyan terület, amelybe szülőként érdemes pénz és energiát fektetni, hiszen ha eléggé átgondoltak és következetesen vagyunk, hosszú távon biztosan megtérül. Ugyanakkor saját preferenciáink helyett érdemes a gyermek személyiségéhez, képességihez igazítani a terveket, különben csak ablakon kidobott pénz lesz az a több 10 ezer forint. Ennyibe kerülnek ugyanis azok a tanfolyamok, különórák, melyek során az általános iskolásokat felkészítik a 8, 6, illetve a 4 osztályos gimnáziumok felvételijére.

A középfokú iskoláknak legkésőbb 2021. október 20-ig, azaz tegnapig nyilvánosságra kellett hozniuk felvételi tájékoztatójukat és meg kellett határozniuk tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak. Ebből a dokumentumból derül ki például, hogy milyen általános iskolai eredményeket vesznek figyelembe, kötelezővé teszik-e a központi felvételit, tartanak-e szóbeli felvételit, és pontosan miket számítanak még be a felvételi összpontszámba. A központi anyanyelvi és matematika írásbeli felvételi vizsgán valamennyi diák azonos feladatokat kap, ami lehetővé teszi az eredmények összehasonlítását. Az Oktatási Hivatal által szervezett felvételi vizsgát az általuk választott középiskolában teljesíthetik a tanulók.

A felvételi eljárásról A nemzeti köznevelésről szóló törvény biztosítja a szabad iskolaválasztást minden tanuló számára. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek – ha nem cselekvőképtelen – tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. A gimnázium ugyanakkor – jogszabályban meghatározott kivétellel – meghatározhatja a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit, azaz a felvételi követelményeket, és jogszabályokban (rendeletekben) meghatározott körben és módon felvételi vizsgát szervezhet.

Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola az átvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek

2021. december 3-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben.

Ez év januárjában 65 ezer tanuló írta meg a 8 osztályos vagy 6 osztályos gimnáziumokba, illetve a 9. évfolyamba a matematika és magyar nyelvi írásbelit. Akinek volt már a kezében ilyen jellegű feladatlap, az tudhatja, hogy egy általános iskolásnak ezek komoly kihívást jelentenek, nem biztos, hogy egy átlagos tanuló kapásból meg tudja oldani őket. Érdemes tehát időben elkezdeni a felkészülést a 2022. január 22-i írásbeli felvételire. Ennek egyik legegyszerűbb módja, a korábbi évek Korábbi évek feladatlapjainak, javítási-értékelési útmutatóinak az áttanulmányozása, ezek az Oktatási Hivatal oldalán elérhetőek egészen 2001-ig visszamenően.

Van azonban más módja is, hiszen rengeteg előkészítő tanfolyamot szerveznek az ország számos pontján, nem csak a fővárosban. Ezek átlagára 40 ezer forint, a középiskolák által szervezett tanfolyamok ára ennél valamivel olcsóbb. Aki tehát pontosan tudja, melyik középiskolában szeretné folytatni a gyermeke a tanulmányait, az feltétlenül érdeklődjön az adott intézménynél. (Sok helyen már egy hónapja futnak a kurzusok, érdemes érdeklődni a becsatlakozási lehetőségekről azoknak, akiknek ebben a tanévben aktuális a felvételi)

Nem csak csoportban, egyénileg is szerveznek előkészítő órákat, ilyenkor a szokásos magántanár díjakkal kell számolni, ami minimum 3 ezer forint óránként, de nem ritka a 4 - 5 ezer forintos órabér sem. Vidéken a magán nyelvórákhoz hasonlóan olcsóbb óradíjakkal tudunk számolni, legalább 10-15 százalékkal mérsékeltebbek az árak ezen a területen is. Magántanárokat tömörítő oldalakat, illetve erre specializálódott Facebook csoportokat érdemes felkeresni, ha nincs valakinek tanár ismerőse.

Persze online is elérhetőek a csomagok, melyeket egyénileg vagy szülői segítséggel kell feldolgozni, esetleges konzultációs lehetőségekkel. Ez estben csomagokat vásárolhatunk,

30 ezer és 85 ezer forint közötti összegért, attól függően, milyen szinten van a gyermek, illetve csak egyik, vagy mindkét tantárgyból kell-e neki felkészítés.

Ahogy a fenti számokból is jól látszik, a felvételire való felkészítés is jó üzlet, akár 100 ezer forint felett is költhetünk különórára, online oktatócsomagokra, mielőtt azonban ezt megtennénk, feltétlenül konzultáljunk az osztályfőnökkel, szaktanárra, és nem utolsó sorban magával a gyermekkel is, hiszen egy rossz lépéssel többet árthatunk neki, mint gondolnánk.