Iskolanyitás: rendkívüli szünet lehet az osztályokban, ha túl kevesen mennek be

Bár van lehetőségük a szülőknek arra, hogy ne engedjék iskolába a gyerekeiket, ha egy osztályban túl sokan döntenek így, akkor az iskola rendkívüli tanítási szünetre küldheti az egész osztályt. A tanév pedig ennek idejével meghosszabbodik.

Hétfőn nyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai, ám ha valaki félti a gyermekét, és még nem küldené be az iskolába, azt is megteheti. Ugyanis a szülő a hiányzást igazolt hiányzásként kérheti elismertetni az igazgatóval.

EZ IS ÉRDEKELHET Budai önkormányzat: amelyik szülő teheti, ne vigye óvodába a gyereket A XII. kerületi önkormányzat szerint 100 százalékos biztonságot nem lehet garantálni, így csak az a gyerek menjen oviba, akinek elhelyezése sehogy máshogy nem oldható meg.

Ugyanakkor a Telex cikke szerint nem ilyen egyszerű a dolog, ugyanis többen elmondták, olyan tájékoztatást kaptak az iskolától, hogy bár valóban maradhat otthon a gyerek, de amennyiben egy osztályban túl sok tanuló nem fog iskolába menni, a pedagógusnak nincs lehetősége sem online, sem hibrid módon tanítani.

Ezért az iskolának rendkívüli szünetet kell elrendelnie az adott osztályban, a tanév pedig ennek idejével meg fog hosszabbodni

- írta több szülő is a portálnak. Vagyis előfordulhat, hogy azoknak a gyerekeknek is be kell majd járni pótlólag, akiket amúgy engednének a szüleik iskolába, mert az osztály többsége nem ment be.

Az intézkedésre joga van az oktatási hivatalnak, ugyanis a 2011. évi CXC. [ Köznev. tv. ] törvény 30. paragrafusa szerint:

Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, ... a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a hivatal rendkívüli szünetet rendel el.

Az Országgyűlés pedig februárban újabb 90 nappal meghosszabbította a vészhelyzetet.