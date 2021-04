Maruzsa Zoltán: kötelező lesz a testhő mérése, a fertőtlenítés és a távolságtartás az iskolákban

A jelenléti oktatás azért az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán kezdődik, mert a nyitási folyamattal egyre több szülő tér vissza a munkahelyre, amellyel a jelenleg gyermekfelügyeletet ellátó intézményekben is nő a gyermekek száma - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Az óvodások jelenleg vegyes csoportokban, jellemzően naponta más-más óvodapedagógus felügyelete alatt vannak. A visszaállástól azt várják, hogy minden óvodás a saját csoportjába kerül, saját óvodapedagógusa mellé, amely növeli a biztonságot.

Óvatosan és fokozatosan kell nyitni az oktatásban is - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Maruzsa Zoltán hozzátette, hogy az eredeti tervekhez képest lassabban és szűkebb körben történik a nyitás.

Az államtitkár felidézte, hogy április 19-én az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán indul el a jelenléti oktatás, a felső tagozaton és a középiskolákban pedig május 10-től. A fokozatos nyitásra több okot is megjelölt Maruzsa Zoltán: egyrészt jól halad a lakosság oltása, javulnak a járványügyi adatok, másrészt a regisztrált pedagógusokat beoltották.

A pedagógusok oltásáról elmondta, hogy vasárnapig 155 306 embert oltottak be, a szakképzéssel és a bölcsődei dolgozókkal együtt pedig kétszázezer a beoltottak száma. Április 1-től két körben, mindenkit behívtak, akik az oltást igényelte. Akik nem tudtak megjelenni, vagy hibás adatot adtak meg a regisztráció során, azokat pót időpontokban hívták be - tette hozzá.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy a köznevelés fokozatos nyitásának érvei közé tartozik az is, hogy a március 8-tól nyitva lévő bölcsődék esetében jók a tapasztalatok, járványgócok nem alakultak ki. A jelenléti oktatás azért az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán kezdődik, mert a nyitási folyamattal egyre több szülő tér vissza a munkahelyre, amellyel a jelenleg gyermekfelügyeletet ellátó intézményekben is nő a gyermekek száma - mondta, hozzátéve, hogy szerdán a gyermekek 11 százaléka volt jelen az óvodákban.

Kiemelte azt is, hogy az óvodások jelenleg vegyes csoportokban, jellemzően naponta más-más óvodapedagógus felügyelete alatt vannak. A visszaállástól azt várják, hogy minden óvodás a saját csoportjába kerül, saját óvodapedagógusa mellé, amely növeli a biztonságot.

A korábbi tapasztalatok szerint a gyermekek fele, kétharmada tér vissza első körben az intézményekbe - mondta Maruzsa Zoltán. Ezzel kapcsolatban arra kérte a nevelés szervezőit, hogy lehetőség szerint ne vegyes csoportokat alakítsanak ki április 19-től, még akkor sem, ha kevesebb gyermeket visznek vissza az óvodákba.

Az általános iskolák alsó tagozatán elinduló jelenléti oktatásról azt mondta: amellett, hogy a szaktanári rendszer hiánya miatt a tanulók egy osztályban vannak, jelentős érv az is, hogy a digitális oktatás ebben a korosztályban hatékony a legkevésbé. Emellett a gyermekek továbbra is kevésbé fogékonyak a vírusra, az adatok alapján az óvodás és alsó tagozatos gyermekeknél még alacsonyabb a fertőzés aránya: alsó tagozaton fele, harmada volt, mint a felső tagozaton - mondta, hozzáfűzve, hogy a középiskolákban a tavaly novemberi adatok szerint három-négyszeres volt a fertőzés aránya.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy a szeptemberi tanévkezdéstől március 5-ig érvényes protokollhoz térnek vissza az intézmények, a változásokról minden intézmény vezetője levelet kap. Újra kötelező lesz a testhőmérséklet mérése, a fertőtlenítés és a távolságtartás érdekében bevezetett intézkedések megtartása. Fertőtlenítőszereket és digitális hőmérőket biztosítanak az intézmények számára - mondta.

A köznevelésért felelős államtitkár kitért arra is, hogy az oktatás-szervezés kérdéséről a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével és a Pedagógusok Szakszervezetének vezetőjével is egyeztetett, akik üdvözölték a kormány döntését a köznevelés nyitásáról. Hangsúlyozta azt is, hogy az oktatás-szervezés terén minden racionális, helyben megvalósítható megoldást, amely még biztonságosabbá teszi a jelenléti oktatást, meg lehet próbálni, de

azt nem lehet megvalósítani, hogy mindenhol megfelezzék az osztályokat, mert ahhoz kétszerannyi pedagógusra lenne szükség.

Beszélt arról is, hogy ha egy szülő nem akarja óvodába, vagy iskolába küldeni a gyermekét, arra lehetősége van, a távolmaradást az intézményvezetők engedélyezhetik. Az azonban nem várható el a pedagógusoktól, hogy a jelenléti oktatás mellett digitális oktatást is tartsanak, mert technikailag nem kivitelezhető - emelte ki. Hozzátette, hogy aki a tanév során 250 óránál többet hiányzik, az év végén osztályozó vizsgát tehet a tantestület döntése alapján. Tájékoztatója végén Maruzsa Zoltán megköszönte a pedagógusok eddigi munkáját.