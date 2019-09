Hivatalos: ennyi kiegészítést kapnak a nyugdíjasok novemberben

Ezek voltak 2019. 37. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Hivatalos: ennyi kiegészítést kapnak novemberben a nyugdíjasok

Mostanra biztossá vált, hogy az idei inflációs adatok alapján a magyar nyugdíjasok nyugdíjkorrekcióban részesülnek. Várhatóan idén noveremberben érkezik a pénz, ami a Pénzcentrum számításai szerint, az átlagnyugdíjból számolva 11 745 forint lesz.

Ezt soha ne írd bele az önéletrajzodba: a jövőd múlhat rajta

Aki nem csak alkalmi, hanem teljes munkaidős állásra pályázik, esetleg szívesen váltana, az keresve sem találhat jobb időpontot ezeknél a napoknál. De korántsem mindegy milyen életrajzzal pályázunk, szakértőnk elárulja, mi az amit feltétlenül írjunk bele, és mi az, amit még csak véletlenül se.

Fontos változás élesedik a magyar iskolákban: erről minden szülőnek tudnia kell

2020-tól minimum egy B2-es nyelvvizsga és legalább egy emelt szintű érettségi kell majd az egyetemi vagy főiskolai továbbtanuláshoz. Aki pedig az iskola falai között nem tudja elsajátítani az ehhez elégséges tudást, annak marad a nyelviskola vagy a magántanár. A Pénzcentrum annak járt utána, milyen költségvonzatai vannak a különóráknak, illetve, hogy mely nyelvekbe érdemes belevágni.

Ezt minden 6 évesnek meg kellene tanulnia a pénzről: sorsdöntő lehet

Már hatéves koráig is rengeteg dolgot tanulhat meg egy gyermek a pénzről, pénzügyekről - kialakíthat működésmódokat, elsajátíthat mintákat. Azonban ez nem csak a jó példákra, ismeretekre igaz: rengeteg káros sémát is már ilyen kiskorában megtanulhat, amelyen később nehéz lesz változtatni. A szülő felelőssége, hogy gyermeke jó alapokat szerezzen hatéves koráig a későbbi pénzügyi tudatosság kialakításához. Ehhez nyújt segítséget a Pénzcentrum kisokosa a szülőknek, melyben évről évre mutatjuk be, mit lehet és ajánlott megtanítani a gyermeknek a pénzről.

Ettől fogsz padlót, nem az árától: így nem is drága a zsírúj, 578 ezres iPhone 11

A napokban mutatták be az iPhone legújabb, 11-es névre hallgató szériáját, aminek csúcsdarabaja a Pro Max majd 580 ezres árcédulát kapott. Ettől persze nem csoda, hogy sokan padlót fognak, hiszen mi kerülhet 600 ezer forintba egy telefonon? Azonban, ha jobban a számok mögé nézünk, akkor egy megfelelően hosszú időn keresztül használt kütyü napi költség bőven elmarad egy doboz cigi, a napi kávé, de még egy üveg minőségi sör árától is. Ez a kemény, nem a kád széle.

Hiába dolgoznak tanulás mellett: ezért sem lesz nyugdíja a magyar fiataloknak

A legtöbb diák iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát tanulmányai mellett, sokan akár 20-30 órát is ledolgoznak hetente. Ezzel elviekben fél, vagy akár 1 év szolgálati időt is szerezhetnének a nyugdíjukhoz, ha a diákmunka beleszámítana a nyugdíjba. Mivel azonban a hallgató nem fizet járulékot, erre nem számíthat. A Pénzcentrum most kikérte Dezse Tivadar, nyugdíjjogász véleményét a témáról.

Ingyenes elitgimnázium képzi a jövő mérnökeit Pesten: 8-szoros a túljelentkezés

"A digitális transzformáció fejben dől el. Van, akiknek egyszerűen túl kell lépniük azon, hogy ahogy 40 éve tanítottak az ma is jó lesz" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Lázár Tibor, a budapesti Szent István Gimnázium igazgatója. Az iskolavezető pedagógussal többek között beszélgettünk a mai magyar oktatás pozitív, negatív oldalairól; a tanárok bérezéséről, és az ebből származó feszültségekről; a menedzserszemléletű intézményvezetésről; a digitalizáció oktatásra gyakorolt hatásairól; ahogy arról is, hogy a növendékek legnagyobb része a BME-n, valamilyen mérnökképzésben folytatja tanulmányait. Interjú

Akkor ez eldőlt: ennyivel lett drágább a friss zöldség, sertéshús, liszt, kenyér

2019. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben.

