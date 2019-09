Ezt minden 6 évesnek meg kellene tanulnia a pénzről: sorsdöntő lehet

Már hatéves koráig is rengeteg dolgot tanulhat meg egy gyermek a pénzről, pénzügyekről - kialakíthat működésmódokat, elsajátíthat mintákat. Azonban ez nem csak a jó példákra, ismeretekre igaz: rengeteg káros sémát is már ilyen kiskorában megtanulhat, amelyen később nehéz lesz változtatni. A szülő felelőssége, hogy gyermeke jó alapokat szerezzen hatéves koráig a későbbi pénzügyi tudatosság kialakításához. Ehhez nyújt segítséget a Pénzcentrum kisokosa a szülőknek, melyben évről évre mutatjuk be, mit lehet és ajánlott megtanítani a gyermeknek a pénzről.

A magyar lakosság kétharmada úgy látja, hogy a gyermek pénzügyi nevelése főként a szülők felelőssége, és tisztában vannak a korai pénzügyi nevelés jelentőségével is. Elsősorban azt tartják fontosnak, hogy megtanulják a gyerekek a pénz értékét, a beosztást és megtakarítás fogalmát. Szakértők szerint, ha ezeket a dolgokat megtanulják, akkor már nagyon sokat tettek a szülők azért, hogy gyermekeik tudatosan gazdálkodó felnőttekké váljanak.

Akár magától mutat érdeklődést egy gyermek a játék pénztárgép, vagy bankók iránt, akár nem, a szülő feladata bevezetni gyermekét az alapvető pénzügyi ismeretekbe. Azonban sok szülő számára gondot okoz az időzítés: nem túl kicsi még a gyermek, hogy megértse a pénz fogalmát? Lehet már elképzelése a pénz értékéről? Ehhez állított most össze a Pénzcentrum egy kisokost, melynek első részében óvodás kor végéig tekintjük át, milyen korú gyermekeknek, milyen ismeretekkel kell rendelkeznie. (A második részben iskoláskorú gyerekek pénzügyi nevelésének állomásait vesszük sorra 18 éves korig.)

Ha az általános iránymutatásokat betartja a szülő, az már egy remek kezdés

- mondta el Erica Sandberg, a személyes, családi pénzügyek szakértője a parents.com-nak, de hozzátette, hogyy fontos szem előtt tartani szülőként, hogy a gyermekek fejlődése, érése eltérő lehet. Tehát nincs egy univerzális kézikönyv, amely minden gyerekhez garantáltan beválik, viszont érdemes az általános iránymutatást követni.

Legfontosabb lecke hároméveseknek: A türelem

Ebben az életkorban a legfontosabb, hogy a gyermek elsajátítsa a türelmet: azt hogy hogyan kezeljék, amikor nem kapnak meg valamit azonnal, amikor akarják. A szükségletek kielégítésének késleltetése olyan fontos lecke lehet, amely előnyükre válik egész hátralévő életükben.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

A szülő úgy tudja rávezetni a gyermekét, hogy a várakozás kifizetődő lehet, ha például a gyermek kekszet kér, azt mondja neki: vagy kaphat most egy kekszet, vagy kaphat kettőt, ha vár 10 percet. Ez egy jó jelzés a szülő felé, mert megismerheti a gyermeke gondolkodásmódját. Érdemes megvárni, míg magától eldönti, mit szeretne, és csak ez után befolyásolni, hogy válassza a második lehetőséget.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Azt, hogyha türelemmel vár, kifizetődőbb, mintha azonnal enged a vágyainak.

Legfontosabb lecke négyéveseknek: Ne csak almákat számoljunk

Bár a gyermek ebben az életkorban még nem fogja megérteni a pénz szerepét és összefüggéseit, ami ehhez később alapvető szükséglet lesz, az a számolás és összeadás készsége. Ezeket a kezdő matematikai készségeket elkezdhetjük összekapcsolni a pénz fogalmával.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

A gyermeknek csak hasznára válhat, ha megismeri a különböző pénzérméket - egyes gyerekek kifejezett érdeklődést is mutatnak irántuk. Ezért a szülőnek nem kell tartózkodnia tőle, hogy a gyermek valódi érméken gyakorolja a számolást: adjunk neki összekevert érméket, és számoltassuk meg vele, hány darab van. Ezután külön is válogathatjuk (mérete és nagysága alapján), megszámolhatjuk vele hányféle érméje van, és azokból hány darab van.

Ezután megtaníthatjuk neki, hogy mi az egyes érmék neve, majd gyakoroltassuk vele, hogy adunk egy halomnyi aprót a gyermeknek, és megkérjük, hogy válogassa ki az 5 forintosokat. A szétválogatott érméket külön gyűjthetjük, és mindig, amikor apró gyűlik össze, kérhetjük a gyermekünk segítségét, hogy válogassa szét nekünk. Így ez egy rendszeres játékká, gyakorlássá válhat.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Gyakorolja az alapvető számolási készségeit, és megismeri a pénzérmék alakját és nevét.

Legfontosabb lecke ötéveseknek: Nemet mondani a költésre

Amint a gyermek óvodás lesz, előbb utóbb felüti a fejét a közösségi nyomás, mely sok gondot okoz a szülőknek. Ha Tominak pókemberes tornazsákja van, minden kisfiú olyat akar, ha Timinek jégvarázsos hátizsákja, minden kislány könyörgőre fogja otthon. Ráadásul a gyerekek hetente váltogatják, mire is vágynak igazán, és az őket az óvodában érő rengeteg hatás közül bőven tudnak válogatni. Jobb ezeket a gondokat még az előtt kezelni, mielőtt felütné a fejét a birkaszellem a csoportban.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Őszintén el kell mondania a szülőnek, hogy nem tud mindent megvenni, amire a gyermek vágyik - még akkor is, ha anyagilag megtehetné, elvből sem érdemes ilyen kicsi korában minden ilyen "gyermekluxust" megadni neki. Ez a későbbiekben rettentő káros lehet a pénzügyi tudatosság szempontjából. Mondjuk a gyermeknek, hogy döntenie kell, a vágyott dolgok közül mi a legfontosabb számára, azt megkaphatja. Legközelebb, amikor a gyermek több dolgot is kinéz a boltban - vagy hétfőn egy legókészletért könyörgött, kedden már egy rollerért - akkor bírjuk rá, hogy válasszon. Értessük meg vele, hogy nem kaphat meg mindent.

Vigyázat!

Következetesen nemet mondani a gyermeknek lehet, hogy a szülőt jobban megviseli majd, mint a gyermeket, ehhez nagy türelemre és kitartásra van szükség, de végül a gyermek javára fog válni. Az is fontos, hogy a szülők - és nagyszülők - is egységesen képviseljék ezt a szemléletet, mert kialakulhat a gyerekben az a téves gyakorlat, ha anyu nemet mondott, legközelebb aput támadja be a boltban, vagy ha a szülők nem vesznek új rollert, elhinti a mamánál, és biztosan előbb-utóbb sikerrel jár.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Az, hogy megvegyünk dolgokat pénzbe kerül, amelyből nem áll rendelkezésre végtelen mennyiség, be kell osztani. Tehát nem kaphat meg mindent, amire vágyik, döntést kell hoznia, mire van igazán szüksége.

Legfontosabb lecke hatéveseknek: A pénz működése

Ez az az életkor, amikor a gyermeknek meg kell tanulnia a pénz "működését" a gyakorlatban is. Sok szakértő javasolja, hogy iskolaérett korban érdemes elkezdeni rendszeresen kisebb összeget adni a gyermeknek és megtanítani a spórolásra. Valószínűleg, ha nem is szülőtő, hanem mondjuk rokonoktól szülinapon, karácsonykor vagy húsvétkor, kaphatott már költőpénzt. A kis összegű zsebpénzt, amelyet ilyen idős korban elkezdhet a szülő adni a gyermeknek, ne arra adjuk, hogy magánál hordja, hanem arra, hogy spóroljon. Ezután, ha szeretne megvenni egy matricaalbumot, vagy egy játékfigurát, arra kell sarkallnia a szülőnek, hogy vegye meg magának: ha nem elég a pénz rá a malacperselyben, akkor várjon, amíg összegyűlik.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Kezdjünk el zsebpénzt adni a gyermeknek, amely lehet egy nagyon kis összeg is, mondjuk 200 forint hetente, amivel ő rendelkezhet. Az összeg mindig attól függ, hogy mire van szüksége a gyermeknek, hatéves korban ez már szögesen eltérhet. Van gyerek, aki még 8-10 évesen is csak a perselybe dobálja a kapott zsebpénzt, és nem érdekli különösebben a vásárlás. Más gyermekek különböző okokból - például hogy más településről járnak be az iskolába - rá vannak kényszerítve a költésre, mert jegyet vesznek, tízórait, vagy maguknak fizetik be a menzát. Így sokkal előbb gondolnak rá, mit vásárolnának maguknak. Tehát a gyermek szükségletei, érdeklődése, és természetesen a szülők pénztárcája szerint érdemes megszabni egy megfelelő összeget. Bármilyen kevés is legyen, a cél a rendszeresség, ezzel nevelve a gyermeket a megtakarításra.

Vigyázat!

Sok szakértő tartja borzasztóan károsnak, ha a gyermeket a különböző házimunkák elvégzéséért, vagy a jó jegyekért pénzzel jutalmazzuk. Mert ez a gyakorlat el fogja venni a gyermek belső motivációját, hogy a jó eredményekért önmagukban tegyen, vagy azért végezzen házimunkát, mert abból a családban mindenki kiveszi a részét, így ő is. Ráadásul így a gyermek - és a szülő is! -zsarolhatóvá válik.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Hogyha vágyik valamire, meg kell találnia a módját, hogyan tudja finanszírozni.