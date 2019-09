Fontos változás élesedik a magyar iskolákban: erről minden szülőnek tudnia kell

2020-tól minimum egy B2-es nyelvvizsga és legalább egy emelt szintű érettségi kell majd az egyetemi vagy főiskolai továbbtanuláshoz. Aki pedig az iskola falai között nem tudja elsajátítani az ehhez elégséges tudást, annak marad a nyelviskola vagy a magántanár. A Pénzcentrum annak járt utána, milyen költségvonzatai vannak a különóráknak, illetve, hogy mely nyelvekbe érdemes belevágni.

Sürget az idő: annak a végzős középiskolásnak, aki a következő tanévet felsőoktatásban szeretné kezdeni, minél hamarabb le kell tennie egy középfokú vizsgát valamely idegen nyelvből. Ez a kormányrendelet nagyban befolyásolja a 2019/2020-as tanévet, hiszen annak a végzős vagy 11-es tanuló, aki eddig még nem szerezte meg a nyelvvizsgát, annak egyre fogy az ideje. Sokan, akik be szeretnének kerülni valamelyik felsőoktatási intézménybe éppen ezért magántanárhoz fordulnak, vagy egy nyelviskolába iratkoznak be.

Az előrelátó szülők pedig már akár a kisiskolás vagy óvodás gyereket is különórára küldik, hogy ne csak egy, hanem esetleg két nyelvet is elsajátíthasson a közoktatás éveiben.

A nyelviskolák környékén érezhető már némi pezsgés, de egyelőre nem rohanták meg őket a diákok. Mondjuk nem tudom, mire várnak még!

- mondta el Pénzcentrumnak Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének alelnöke. Az általunk megkérdezett magántanároknál sem állnak még sorba a felvételizők, igaz, aki igazán jó, annál amúgy sincs már hely. "Én nem érzem a jelentkezők számának növekedését, de ez az esetemben azt jelenti, hogy idén is több jelentkező volt, mint szabad helyem, ugyanúgy, mint az elmúlt nyolc évben, amióta tanítok. Nem válogatok, aki előbb jelentkezik, azé a hely" - számolt be Eszter, aki Sopronban tanít angolt nyelviskolai keretek között és egyénileg is.

Egyéni vs. kiscsoportos nyelvtanulás

Sokan gondolnánk, hogy az egyéni nyelvtanulás nem csak drágább, de hatékonyabb is, holott ez nincs feltétlenül így. Sok függ a nyelvtanulási céltól, a helyzettől és a körülményektől. Nyilván, ha speciális tudásra, speciális készségre, szakmai szókincsre van szükségünk, jobbára az egyéni órák jöhetnek szóba, ám ha a cél egy általános nyelvvizsga megszerzése, akkor jobban járhatunk az árban is kedvező, csoportos oktatással.

"Alapvetően én a kiscsoportos nyelvtanításnak vagyok a híve, sok más szakemberrel együtt. Egy csoportban mindig sokkal változatosabban lehet tanítani: több életközeli interakciót lehet megvalósítani, könnyebben gyakoroltathatók a szituációk és akár még jobban megragadhatnak, ha vannak társak, akikkel lehet gyakorolni. Egy jó csoportban a diákok motiváljak egymást, együttműködnek, akár még a nyelvórán kívül is. És amiről kevés szó esik: jól lehet tanulni a másik hibájából, vagy abból, amit a többiek nagyon jól csinálnak. Az egyéni nyelvóra, amellett, hogy rengeteg olyan kollégám van, akik élvezetesen tanítanak, mégis néha kifejezetten unalmas tud lenni" - számolt be Légrádi Tamás.

Pénztárcanyitogató: ennyiért tanulhatsz nyelvet

A nyelvtanulás privát körülmények között sosem volt olcsó mulatság, ráadásul évről évre borsosabb az ára. Egy csoportos nyelvtanulás valahol 1000 és 2000 forint között van óránként - egy óra alatt 45 percet kell érteni. Persze ezt az árat a csoport mérete nagyban befolyásolhatja. Az egyszemélyes egyéni óra pedig nagyjából 5 ezer forint körül van a fővárosban, de akadnak 10 ezres sztártanárok is.

A nyelviskola falain kívül ugyan rengeteg különórát hirdető oldallal találkozhatunk az interneten, és sok magántanár hirdeti a Facebookon is, de azért mindenki tudja, hogy az igazán jó magántanár elérhetőségé szájhagyomány útján terjed, ahogy Eszteré is.

Ő például 4200 forint/60 percért tanít angolt Sopronban, azt mondja, ezzel nagyjából a középmezőnyben van. Amiről konkrétan tud, az 3500 forint/60 perces ár, ez egy diplomával nem rendelkező egyetemista óradíja, illetve egy 4600 forint/60 perces, ami egy végzett angoltanáré.

Általában azok szoktak kevesebbért tanítani, akik nem rendelkeznek nyelvtanári végzettséggel, és esetleg egy nyelvvizsga birtokában korrepetálnak. Ők sokszor csak egy bizonyos szintig tanítanak, elsősorban kezdőket. Gondolom, az is számít, hogy valaki adózik-e, vagy feketén tanít. Én minden órámról állítok ki számlát, pedig általában mondják, hogy nem kérik. De én úgy gondolom, tanárként kötelességem példát mutatni, és ebbe az adócsalás elkerülése is beletartozik.

Arra a kérdésre, hogy egységes óradíjakat alkalmaz-e, azt válaszolta, nem differenciál, csak akkor kér többet, ha ő megy helyszínre, például cégekhez, vagy ha már nem magán-, hanem csoportos óráról van szó. Viszont több óradíja is él egy időben, ennek az az oka, hogy régóta járó diákoktól sosem kér több pénzt, ha árat emel, az csak az új belépőkre vonatkozik.

A fővároson és a nyugati országrészen kívül azonban szerényebb óradíjakkal találkozni, jellemzően 2500 és 3500 forint körül alakulnak az árak.

Milyen nyelvet érdemes tanulni manapság?

Az angol népszerűsége töretlen, most már évek óta ez a legkeresettebb nyelv. "Ma a versenyszférában az angol nyelv töretlenül dívik, jellemzően irodai pozíciókban. Ezeken a helyeken legalább középfokú tudást várnak el, de egyre több pozíció esetén van már most is szükség ennél magasabb szintű tudásra. Úgy vélem, hogy fehérgalléros munkakörökben az angol nyelvismeret minimum elvárás 2019-ben" - mondta el korábban a Pénzcentrumnak Andavölgyi Vivien, a Profession.hu toborzási szakértője.

A szakember arról is beszélt, hogy a jelenlegi munkaerőpiacon nagyban megkönnyíti az elhelyezkedést egy, az angoltól eltérő különlegesebb európai nyelv ismerete. Ezek korábban jellemzően a német-francia nyelvek voltak, azonban ma, főleg Budapesten egyre több Shared Service Center nyitotta meg kapuit. Ez pedig azt hozta magával, hogy manapság az angol mellett egyre inkább lehet érvényesülni igazán különleges nyelvekkel is. ilyen lehet többek között a holland, a héber, de a litván vagy akár a mandarin.