2025. október 10. péntek Gedeon
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar 1000 forint pénztárcában
Nyugdíj

Nagy változás jön a magyar nyugdíjaknál: rengeteg embert érint, sok pénzről van szó

Pénzcentrum
2025. október 10. 17:25

2026-tól az egészségügyi és egészségügyben dolgozó közalkalmazottak nyugdíjfolyósítása nem szünetel, derült ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből. A változás technikai jellegű, mivel eddig is nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést kaptak a szünetelő időszakra.

A Magyar Közlönyben megjelent 309/2025. (X. 9.) számú kormányrendelet értelmében 2026. január 1-jétől az egészségügyi dolgozók nyugdíja nem szünetel, amennyiben jogviszonyuk közszférában fennáll. Az intézkedés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások, köznevelési intézmények, szakképző intézmények és egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában érvényes.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedés technikai jellegű: az érintettek eddig is a szünetelő nyugdíjuk összegével megegyező nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésben részesülhettek. A változás célja, hogy az adminisztrációs folyamat egyszerűbbé váljon, és a nyugdíjfolyósítás automatikusan, szünet nélkül történjen az érintettek számára.

Az egészségügyi ágazatban dolgozók számára ez elsősorban formalitási könnyítést jelent, mivel a tényleges jövedelmükre nem lesz érdemi hatása, de a nyugdíjfolyósítás átláthatóbbá válik. A kormányrendelet végrehajtásáért az egészségügyért felelős miniszter a 2025. december 5-éig megküldött listák alapján felel.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #egészségügy #adminisztráció #közalkalmazott #kormányrendelet #egészségügyi dolgozók #magyar közlöny

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:29
18:14
18:00
17:25
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
2025. október 10.
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
2025. október 10.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
1 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
4 hete
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
2 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 18:00
Kvíz: Sok magyar fürdőben megfordultál már? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ!
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 16:17
Komoly válságba került a turizmus: mindenki megfeledkezett erről az országról
Agrárszektor  |  2025. október 10. 17:27
Drasztikus változás a paprikaárakban: ezt nehéz követni