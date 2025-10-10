Nagy változás jön a magyar nyugdíjaknál: rengeteg embert érint, sok pénzről van szó

2026-tól az egészségügyi és egészségügyben dolgozó közalkalmazottak nyugdíjfolyósítása nem szünetel, derült ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből. A változás technikai jellegű, mivel eddig is nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést kaptak a szünetelő időszakra.

A Magyar Közlönyben megjelent 309/2025. (X. 9.) számú kormányrendelet értelmében 2026. január 1-jétől az egészségügyi dolgozók nyugdíja nem szünetel, amennyiben jogviszonyuk közszférában fennáll. Az intézkedés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások, köznevelési intézmények, szakképző intézmények és egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában érvényes.

Az intézkedés technikai jellegű: az érintettek eddig is a szünetelő nyugdíjuk összegével megegyező nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésben részesülhettek. A változás célja, hogy az adminisztrációs folyamat egyszerűbbé váljon, és a nyugdíjfolyósítás automatikusan, szünet nélkül történjen az érintettek számára.

Az egészségügyi ágazatban dolgozók számára ez elsősorban formalitási könnyítést jelent, mivel a tényleges jövedelmükre nem lesz érdemi hatása, de a nyugdíjfolyósítás átláthatóbbá válik. A kormányrendelet végrehajtásáért az egészségügyért felelős miniszter a 2025. december 5-éig megküldött listák alapján felel.