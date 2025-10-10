Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Nagy változás jön a magyar nyugdíjaknál: rengeteg embert érint, sok pénzről van szó
2026-tól az egészségügyi és egészségügyben dolgozó közalkalmazottak nyugdíjfolyósítása nem szünetel, derült ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből. A változás technikai jellegű, mivel eddig is nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést kaptak a szünetelő időszakra.
A Magyar Közlönyben megjelent 309/2025. (X. 9.) számú kormányrendelet értelmében 2026. január 1-jétől az egészségügyi dolgozók nyugdíja nem szünetel, amennyiben jogviszonyuk közszférában fennáll. Az intézkedés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások, köznevelési intézmények, szakképző intézmények és egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában érvényes.
Az intézkedés technikai jellegű: az érintettek eddig is a szünetelő nyugdíjuk összegével megegyező nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésben részesülhettek. A változás célja, hogy az adminisztrációs folyamat egyszerűbbé váljon, és a nyugdíjfolyósítás automatikusan, szünet nélkül történjen az érintettek számára.
Az egészségügyi ágazatban dolgozók számára ez elsősorban formalitási könnyítést jelent, mivel a tényleges jövedelmükre nem lesz érdemi hatása, de a nyugdíjfolyósítás átláthatóbbá válik. A kormányrendelet végrehajtásáért az egészségügyért felelős miniszter a 2025. december 5-éig megküldött listák alapján felel.
A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme.
A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 2020. július 1-jei hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a járulékfizetés rendszerét – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.
Úgy tűnik, meglehetősen eltér a lakosság vágya a demográfia és gazdaság diktálta nyugdíj korhatártól.
Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.
Visszavonul Zacher Gábor. A hamarosan 65 éves mentőorvostól a hétvégi Fradi-meccsen is elbúcsúztak, itt derült ki, hogy nyugdíjba készül.
Változtatni kell az önkéntes pénztárakhoz kapcsolódó adóvisszatérítési szabályokon
A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az...
A novemberi kifizetés során az érintettek az emelt összegű ellátás mellett megkapják a januárig visszamenőleg járó különbözetet is.
Komoly nyugdíjkorhatár emelés készül Magyarországon? Ezt nehéz lesz elodázni, egyre kritikusabb a helyzet
Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
A középkorúak átlagosan 57 évesen mennének nyugdíjba, de a valóságban 69 éves korukig kell dolgozniuk – derül ki a K&H friss kutatásából.
Öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon: hány év a nyugdíjkorhatár 2025-ben, változik a változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? Tudd meg, hol hány év a nyugdíjkorhatár Európában!
A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről adott tájékoztatást a NAV.
A modern társadalmakban a hosszabb élet már nem kivétel, egyre többen élhetjük meg, ám nem mindegy milyen minőségben.
Új kutatás világít rá a brit nyugdíjrendszer növekvő egyenlőtlenségeire, ahol az önfoglalkoztatók, alkalmi munkavállalók és alacsony jövedelműek jelentős hátrányban vannak.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35200 forintos kompenzációt.
Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében.
Rengeteg nyugdíjba készülő magyar maradhat hoppon: ezt nagyon kevesen tudják a számítási részletekről
Farkas András nyugdíjszakértő szerint az 1988 előtti kereseteket bizonyos esetekben a nyugdíjszámítás során is figyelembe kell venni.
Nyugdíj utalás 2025 október: korábban jön az októberi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 októberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
