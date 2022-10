Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2022-ben: nem kell tartaniuk az inflációtól, rezsitől?

Rengeteg szempontot meg kell ahhoz vizsgálni, hogy ki lehessen jelenteni, hogy a legjobb a nyugdíjasok helyzete a világon. Egy friss elemzés összesítette, hogy az országok hogy teljesítenek a nyugdíjasok egészségi állapota, életminősége, anyagi jóléte és pénzügyi helyzete alapján. Magyarország a 44 vizsgált országból a nem túl előkelő 32. helyre verekedte fel magát idén a maga 58%-os nyugdíjindexével, nyomába sem érve az első 10-nek, amelyek 73-81%-ot értek el. Mutatjuk, mely országokban a legjobb nyugdíjasnak lenni jelenleg a világban.

A 2022-es Natixis Global Survey of Financial Professionals kutatásában 44 országot vizsgáltak 18 indikátor alapján, amellyel mérték az országok teljesítményét. Az egyes mutatók összesítéséből született a Global Retirement Index (GRI), azaz nyugdíjindex, mely megmutatja, milyen a nyugdíjasok helyzete az adott országban. A friss elemzésben felállított rangsor alapján Norvégiában, Svájcban, Izlandon, Írországban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Luxemburgban, Hollandiában, Dániában és Csehországban a legjobb a nyugdíjasok helyzete jelenleg. Érdekesség, hogy a 10-ből 8 ország európai, Németország csak egy százalékponttal maradt le a 10. helyről, az Egyesült Államok a 18., Kína a 39. helyen végzett.

Korábbi cikkünkben bemutattuk a 2022-es kutatás eredményeit, valamint hogy hogyan szerepelt idén Magyarország a nyugdíjrangsorban. Ebben a cikkben azt ismertetjük, mitől ért el olyan kimagasló eredményt az első 10 helyet bitorló ország. A Natixis immár egy évtizede készíti el a globális nyugdíjindexet (GRI), így az idei elemzésben azt is megmutatták, történetileg hogy alakult az egyes országok helyezése.

Norvégia idén tért vissza a csúcsra, miután 4 éven át csak a harmadik helyet tudta megszerezni. Svájc maradt a második helyen, míg Izland az első helyről csúszott le a harmadikra 2022-ben. Ausztrália, Új-Zéland, Hollandia és Dánia megőrizték helyüket a top10-ben, új bejutók viszont Luxemburg és Csehország, kiejtve Németországot és Kanadát. A top10 országra általában igaz, hogy nemcsak a GRI mutatója magas, hanem a négy részindexet tekintve is jól teljesítenek, amelyeknek összesítéséből a végső eredmény származik.

Látható a grafikonon, hogy amíg az egészségindex van annyira jó Luxemburgban is, mint Norvégiában, vagy hogy az életminősége Dániában legjobb a nyugdíjasoknak, az anyagi jólét mutató pedig Csehországban kimagasló, a végső rangsort az dönti el, hogy ezek együttesen milyen képet mutatnak. Például Magyarországon az anyagi jólét index (70%) magasabb, mint a top10-ben szereplő Svájcnak (69%), Írországnak (67%), Ausztráliának (66%), Új-Zélandnak (64%), összesítésben mégis a 32. helyen végeztünk. Nem meglepő annak tükrében, hogy az egészségindexünk 59%, a nyugdíjas kori pénzügyek terén pedig 48%-ot értünk el. Az életminőség hazánkban szintén csak 57%.

Norvégia és Izland minden részindex tekintetében a top10 között lenne, és a több toplistás ország is legalább egy mutatóját tekintve a világelsők között van, és nem végezne az utolsó 10 között egyetlen részindexe alapján sem. Egyedül Dánia lóg ki némileg ilyen szempontból, mert a pénzügyi mutatója (54%) alapján a 44-ből csak a 31. helyen végezne. A toplista élén álló országok közül nem egy rengeteg helyet javított az utóbbi években a GRI-t és a részindexeket tekintve is.

Így alakult ki a rangsor

Norvégia az elemzés szerint a pénzügyi mutatóban a 25. helyről jött fel a 8. helyre, köszönhetően az irányadó kamat emelésének. Az időskori függőségi ráta alapján csak 39%-ot értek el és az adóterhek szempontjából csupán 8-at, azonban az infláció (92%), a kamatláb (70%), a kormányzás (93%), a nemteljesítő hitelek és az államadósság szintje (68-69%) felfelé húzza a pénzügyi mutatót.

Svájc annak ellenére, hogy az anyagi jólét és az életminőség és pénzügyi mutatói romlottak az elmúlt tíz évben, megőrizte vezető helyét. Romlott az időskori függőségi ráta, a nemteljesítő hitelek aránya, az adózás, viszont az infláció és a kormányzás tekintetében Svájc helyzete még mindig stabil.

Izland szintén nagyfokú javulást ért el, a 17. helyről jött fel a top3-ba. Írországhoz hasonlóan a pénzügyek volt Izland gyenge pontja, a többi részindexben jól teljesítettek korábban is. 2012-ben még a 41. helyen állt az ország a pénzügyi részindex szerint, majd a nemteljesítő hitelek és az irányadó kamatok terén elért javulásnak köszönhetően ezen a téren is feljöttek a 8. helyre. Így meneteltek a GRI összesítésben is a top10-ig.

Írország a nyugdíjindexét a 38. helyről tornászta fel a 4. helyre az utóbbi évtizedben, szintén a nyugdíjas kori pénzügyek terén elért javulásnak köszönhetően. Ez az adóterhek és az államadósság terén beállt pozitív változás következménye. Természetesen nem elhanyagolható az időskori életminőség tekintetében elért javulás sem: a 24. helyről a 12. helyre zárkóztak fel az évek alatt.

Ausztrália két hellyel előrébb került, így lett 2022-ben 5. annak ellenére, hogy pénzügyek és anyagi jólét tekintetében romlottak a mutatóik. A szigetország viszonylag stabilan tartja a helyét a topban az elmúlt 10 évben. Anyagi jólét terén a javuló jövedelmi és munkanélküliségi mutatók ellensúlyozzák a jövedelmi egyelőség kedvezőtlenségét. Az életminőség valamelyest romlott a környezeti hatások miatt, az egyébként is magas egészségindex pedig tovább javult.

Új-Zéland az utóbbi tíz évben szintén rengeteg helyet javított, a 34. volt, idén pedig 6. lett. Ez esetben az egészségindex húzta fel a végeredményt, hiszen 2012-ben még az utolsó előtti helyen álltak ezen a téren! Azonban az egészségügyi kiadási mutatók jelentősen javultak, így a kimagasló eredményeikkel a pénzügyek és életminőség terén, illetve az anyagi jólét tekintetében tartva a középmezőnyt már a top10-be tudtak kerülni. Az utóbbi években mind az anyagi jólét, pénzügyek és életminőség terén mutatkozott csökkenés az indexekben a hitelek, adók, öregségi függőségi ráta, a jövedelmi különbségek, munkanélküliség indikátorok kedvezőtlen alakulása miatt.

Luxemburg négy helyet javított idén, így lett 7. a rangsorban. Az összes ország közül itt érték el a legnagyobb javulást az egészségindexben, amelyben most 2. a 44 ország közül Luxemburg. Ez az egészségben eltöltött évek számának javulásának tudható be. Az életminőség is javult: a biodiverzitás és boldogság indikátor feljebb húzta a részindexet. Pénzügyek terén is egészen jól állnak, az infláció, államadósság, kormányzat, öregségi függőségi ráta mértéke, mind kedvező képet mutat. Egyedül az irányadó kamatok alakulására kaptak alacsony értékelést - valószínűleg a Norvégiához hasonló nagyon alacsony vagy negatív kamatszintek miatt.

Hollandia az 5. helyről lecsúszott a 8. helyre, viszont még ez is kimagasló teljesítmény. A hátrasorolódás hátterében az anyagi jólét és a pénzügyi mutató romlása áll, utóbbi esetében a 26. helyre csúsztak vissza! Bár a kormányzat, az infláció az államadósság egészen jó pontszámokat ért el, az adóterhek, kamatok és a magas időskori függőségi mutató lehúzza az átlagot. Életminőségben és egészségindexben viszont előkelő helyen vannak az országok között, magas pontszámokkal.

Dánia megőrizte 9. helyét annak ellenére, hogy mutatói romlottak a pénzügyek és az anyagi jólét terén. A nyugdíjas kori pénzügyi mutató szerint csak a 33. helyen állnak a 44 országból, hiába jók az inflációs, kormányzati, államadósság mutatóik, a kamatok, az adóterhek és az időskori függőségi ráta kedvezőtlen összeképet eredményeznek. Az anyagi jólét a jövedelmi különbségek és munkanélküliség kedvezőtlen alakulása miatt lett valamivel rosszabb. Az életminőség viszont kimagasló: a második helyen állnak világviszonylatban a dánok.

Csehország is mélyebbről, a 22. helyről kapaszkodott egyre feljebb egy évtized alatt, hogy 2022-ben először a top10-be kerülhessen. Szintén a pénzügyek, illetve az anyagi jólét terén kellett elérni látványos javulást, hogy mindez sikerüljön. Érdekesség, hogy anyagi jólét tekintetében a csehek az elsők a 44 ország közül, maguk mögé utasítják Norvégiát, Hollandiát, Izlandot, Dániát, Luxemburgot (és mindenki mást is). Ez a jövedelmi különbségek és a munkanélküliségi mutatók kedvező alakulásának eredménye.