Visszatértek a nullás számlacsomagok: most lehet lecsapni rájuk a bankokban

Több ezer magyar fiatal kezdi most szeptemberben az egyetemet, és ez legtöbbjük számára egyben az első bankszámlát is jelenti. A diákszámlák nagyon hasonlóak bankonként, mégsem mindegy, mit választunk, mert később a döntésünknek borsos ára lehet. Mi most összegyűjtöttük a hazai bankok diákszámláit, és azok legfontosabb költségtételeit. A hagyományos bankszámlához szokott olvasót most figyelmeztetnénk: lehet irigykedni, a diákoknak ugyanis szinte ingyen van a bankolás.

Az egyetemistáknak ma már sok intézményben előírás, hogy banki folyószámlával kell rendelkezniük. Ez egyrészt azért is fontos, hogy az egyetem erre tudja utalni az ösztöndíjat, másrészt a tandíjköteles képzésben részt vevők innen tudják elindítani az utalásaikat az egyetemnek. Természetesen az sem utolsó szempont, hogy a fiatal felnőttek ezáltal pénzügyileg tudatosabbak lehetnek, kialakulhatnak bankolási szokásaik.

A bankok már igyekeznek fiatalkorban megfogni az ügyfeleket, hiszen a diákszámlát nyitó ügyfél jó eséllyel a későbbiekben, dolgozó évei alatt is a bank ügyfele marad. Egy jól belőtt diákszámla tehát be tudja vonzani az ügyfeleket, aki később kifizeti a drága banki költségeket - mert a hagyományos számláknak viszont néha borsos ára van.

A diákszámlák között ezért lényeges különbség nincs - sok szempont lehet, amit figyelembe lehet venni, de a költségek itt nem elsődlegesek, hiszen a bankok a speciálisan diákok számára ajánlott bankszámláknál a díjakat jellemzően minimalizálják. Sokan dönthetnek az alapján, hogy a szülők melyik bankhoz tartoznak, de fontos lehet az ATM- és fióklefedettség is.

Ennek ellenére természetesen nem árt figyelembe venni a költségeket, mert bár a számlavezetési díjat a legtöbb bank elengedi, egyéb költségek tekintetében lehet különbség a bankok között - bár diákszámlák esetén ez inkább pár száz, mint párezer forint. Arra érdemes figyelni, hogy amennyiben elérjük a korhatárt, akkor a bank átrak minket egy másik számlacsomagba, és nem feltétlenül a legkedvezőbbe - akkor pedig meglepően tapasztalhatjuk, hogy az addig 0 forintos számlavezetési díj hirtelen pár ezer forintosra hízik. De nézzük meg sorban a diákszámlákat (a hagyományos bankszámlák összehasonlításához a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk).

Budapest Bank

A Budapest Banknál 25 éves kor alatt lehet diákszámlát igényelni, ennek feltétele a tanulói jogviszony igazolása. Ezzel a 25 évvel egyébként egy évvel rávernek a versenytársaknál jellemző 24 éves korra, így náluk egy évvel tovább élvezhetik a diákszámla előnyeit a fiatalok. De mik is ezek az előnyök?

A számlavezetési díj 0 forint, amennyiben megfelelünk a feltételeknek. A feltételek közül az egyik, hogy minimum 10 ezer forint értékben vásároljunk havonta kártyával, és elektronikus számlakivonatot kérjünk. Ha ezek egyikének nem felelünk meg, akkor azonnal drágább lesz a számlavezetés, mindössze azonban pár száz forintos lehet legfeljebb.

A bankkártya éves díja 0 forint az első évben, azután viszont felszámolnak egy 2694 forintos díjat évente. Az átutalás 106 forintba kerül, ehhez pedig jön természetesen a tranzakciós illeték, 20 ezer forint felett 0,3 százalék, de legfeljebb 6 ezer forint.

CIB Bank



A CIB Banknál a számlavezetési díj 0 forint, a diákoknak szóló ECO For You számlacsomag esetén. A számlacsomagot 18 és 24 év közötti fiatalok igényelhetik, akik nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Ha a számlát bezárjuk 6 hónapon belül, akkor 3500 forintot kell kifizetnünk, ha hat hónapon túl tesszük ezt, akkor viszont ingyenesen búcsút mondhatunk a banknak.

A kártya éves díja kereken 0 forint, az átutalás díja 0,348 százalék, de maximum 6967 forint. Ez egyaránt érvényes bankon belüli és kívüli átutalásokra is. Természetesen a tranzakciós illetéket itt is figyelembe kell venni.

Erste Bank

Az Erste Egyszámla diákoknak szóló variánsát 14-26 év közöttiek igényelhetik - ez szintén jóval szélesebb sáv, mint az általánosan elterjedt 18-24 év közötti tartomány. A számlavezetési díj 0 forint, a teljes éves díj szintén 0 forint. Itt is bezárhatjuk a számlát hat hónapon belül, 5273 forintért, azon túl viszont nem kell fizetnünk a számlabezárásért.

A bankon kívüli utalás 0,174 százalékos díjjal intézhető, a minimum összeg 168 forint, a maximum 10 715. Ha telefonról indítjuk ezt, akkor a költség 0,184 százalékra rúg, a minimum pedig 273 forint. A bankon belüli utalás némileg olcsóbb: 0,121 százalék és minimum 136, maximum 7210 forint, a telefonról történő utalás 0,142 százalék, minimum 168 és maximum 7210 forint. A tranzakciós illetékkel természetesen a diákszámla esetén is számolni kell.

K&H

A K&H diákszámlájánál sincs számlavezetési díj, ahogy a kártya éves díja is 0 forint. A kártya kibocsátásának viszont van díja, az pedig egészen pontosan a kiválasztott kártya kibocsátási díja 75 százalékának megfelelő összeg. A bankon kívüli átutalásnak 0,69 százalékos díja van, ehhez jön még 359 forint, de összesen legfeljebb 6428, ha az átutalást a TeleCenteren keresztül intézik. Az e-bank és mobilbank esetén ez 0,57 százalék, de minimum 68 forint, maximum 4616.

A bankon belüli átutalásnak is van díja, ez 0,43 százalék plusz 198 forint, de legfeljebb 6429 forint telecenteren keresztül, e-bank és mobilbank esetén 0,4 százalékos ez a díj, de minimum 80, maximum 4564 forint.

MKB Bank

Az MKB-nál a diákszámlát 18 és 24 év között lehet használni, a számlevezetési díj 390 forint - ezt az első három hónapban elengedik. A bankkártyának viszont nincs éves díja, és az utalásnak is fix költsége van, ez 100 forint tranzakciónkként, plusz a tranzakciós illeték, természetesen. Ha TeleBANKárból indítjuk az utalást, akkor 400 forint ez a fix díj.

OTP Bank

Az OTP Junior is 18 és 24 év között használható, a számlavezetésnek nincs díja. A kártya kibocsátási díja 2101 forint, de egy jelenleg élő akció keretében ezt most elengedik. A kártya éves díja 0 forint, a második évtől viszont 797 forintba kerül. Az átutalásnak van költsége a banknál, egységesen 0,35 százalék bankon kívülre és belülre is. A minimum összeg 227 forint, a maximum 10 280 forint.

UniCredit

Az UniCreditnél is nyithatunk díjmentesen számlát, a számlavezetésnek azonban havi 210 forintos díja van. A havi belföldi átutalás költsége az összeg 0,318 százaléka, de minimum 138, maximum 7326 forint. A bankon kívüli átutalás 0,318 százalékos költséggel történik, a minimum összeg 229 forint, a maximum 7326.