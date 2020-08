Őszintén vallott a győri lottónyertes felesége: most az a munkám, hogy ülök és várom, hogy bejöjjön a pénz

Az egykor hajléktalan Andraschek házaspár 2013-ban lett lottómilliomos, most lakáskiadásból élnek. Voltak rázós időszakaik a nyeremény óta, de sikerült felnőniük a feladathoz és nem elherdálni a mesés összeget. Most Anikó, a győri lottómilliomos felesége vallott őszintén a milliók előtti és utáni évekről.

Andraschek Anikó férjével hét évvel ezelőtt 626 millió forintot nyert, most mégsem kacsalábon forgó palotában élnek. Egy elegáns, nagy, de kicsit sem hivalkodó lakásban laknak a győri úri negyedben - írja a Story magazin. A nő a lapnak elmesélte, hogy az otthonát díszítő temérdek orchidea számára a legkedvesebb, mert hét éve ilyenkor még csak a kirakatban gyönyörkedhetett ezekben a virágokban.

Örültem, ha ennivalóra futotta. Vagyis arra sem, annyira csórók voltunk

- mesélte Anikó, férje azt ígérte, ha nyernek a lottón, annyi virágot és orchideát vesz neki, amennyit csak akar. Ezt pedig be is váltotta. Az asszony máig nem felejti el a napot, amikor hatalmas szerencse érte őket.

Egy dugadűlt lakásban, rongyos pizsamában ültem az újvárosi >>gettónegyedben<<, és az járt a fejemen: öngyilkos leszek! Pénz semmi, kaja semmi, csak bedőlt hiteleink voltak, erre Laci betáncolt azzal: >>Francba a közgyóggyal, én meg nem dolgozom soha többé! Drágám, milliomosok vagyunk!<< Úristen, már megint tökrészeg, visszaesett - gondoltam, de kiderült, nem viccel

- idézte fel a pillanatot. 25 nappal később már a számlájukon is volt a 626 millió forint, azonban nem volt egyszerű megtartani a mesés vagyont. A médiafigyelem is rájuk terelődött, és folyamatosan érkeztek hozzájuk a könyörgő levelek.

Először adtam, másodszor is, harmadjára azt mondtam: nincs! Erre megkaptam, mekkora szemét vagyok, hogy elfelejtettem, honnan jöttem (...). Keresztény vagyok, van hitem, de nem vagyok hülye (...) Ha szétosztogatom [a nyereményt], akkor jövő héten hozzád megyek egy szelet zsíros kenyérért, hogy azt mondhasd majd, hogy hehe, nem tudtál vigyázni a pénzre?!

- idézte a magazin a nő szavait, aki elmondta azt is, hogy így vesztették el akkori barátaikat, és bár még most is megtehetnék, ezért nem adnak már senkinek.

Arról is beszámolt, miért nem akar már sem üzletasszony, se a saját alapítványának elnöke lenni:

A kávézómba kutya sem jött be, mondván, nem gazdagítjuk tovább a milliomosokat, így három év után felszámoltam. Az alapítványról pedig Laci beszélt le, mert szerinte túl sok stresszel járt volna. (...) A házunk megvan, a lakásaink megvannak - mindegyik kiadva, ahogy az üzlethelyiségek is, így most az a munkám, hogy ülök és várom, hogy bejöjjön a pénz ezekből

- mesélte Anikó, aki azt is elmondta, most végre nyugodt az élete. Az egészségi állapotukon sajnos a milliók sem tudtak változtatni: Anikó méhében rosszindulatú daganatot találtak, amelyet szemtemberben operálnak. Férjéről csak annyit mondott: nagyon beteg, testileg-lelkileg nincs jól.

Így fektesd be a pénzt, hogy ne tegye tönkre az életed

Bárkivel, aki lottózik, megtörténhet, hogy hirtelen az ölébe pottyan egy nagyobb összeg. Ezen a héten (2020/34.) az Ötöslottó várható főnyereménye 1 milliárd, a Hatoslottóé 445 millió forint. Szép summa mind a kettő, azonban nagy lelkierő, elszántság kell ahhoz, hogy az Andraschek házaspárhoz hasonlóan meg tudja valami tartani a milliókat. Ugyanis rengeteg embernek éppen hogy elrontja az életét a nyeremény, és sokszor még rosszabb anyagi helyzetbe jut, mint amilyenben korábban élt.

Hogy ez ne történhessen meg, érdemes a pénzt - vagy egy részét legalább - rögtön befektetni. A befektetési célú ingatlanok például nagyot mentek az elmúlt években a piac felívelésének köszönhetően. Bár még a járvány előtt elkezdett lassulni a lakásárak növekedése, ez nem azt jelenti, hogy az ingatlan rossz befektetés lenne. A leendő lottómilliomos még mindig el tud érni 6 százalék körüli éves hozamokat.

Természetesen azt senki sem fogja tudni megjósolni, hogy alakulnak majd az ingatlanárak, bérleti díjak - megakasztja-e például a járványhelyzet a csok és babaváró által beindított piacokat, vagy az irodaházak kiadásából mennyit lehet majd profitálni annak tükrében, hogy a cégek mikor tudnak talpra állni.

Az ingatlan mindig hosszú távú befektetésnek számított, ez most is így van.

Jelen helyzetben, illetve általában is, ha nem értünk az ingatlanbefektetéshez, és ennyi pénzt szeretnénk belefektetni, akkor jobb, ha előbb szakértőt kérdezünk. A másik nagy lehetőség, és népszerű befektetési forma a Magyar Állampapír Plusz: az öt év alatt elérhető, fixen 4,95 százalékos éves átlagos hozam a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben kimagaslónak számít, magas likviditása és biztonsága sokakat ösztönöz arra, hogy bevásároljanak belőle. Főleg úgy, hogy amennyiben nem csődöl be a magyar állam (erre azért az elmúlt 100 évben nem volt példa), akkor ez az évi 5 százalék évi 5 százalék marad.

Ez még mind nem elég...

A megkérdezett lottómilliomosok legnagyobb hibájuknak gyakran azt tekintik, hogy beszámoltak a nyereményről a környezetükben: végső soron ez tette tönkre őket. Azok a nyertesek, akik kitöltik a Szerencsejáték Zrt nagynyertes-kérdőívét, szintén azt szokták többségében mondani: nem fognak szólni senkinek, még a családjuknak sem.

Az viszont egy dolog, hogy nem szólunk a távolabbi rokonoknak, azonban a közeli hozzátartozókat is érdemes meggondolni: ki mennyire megbízható, főként például az, akivel vagyonközösségben él az ember. Bár magyarországi esetről nem tudunk, Amerikában megtörtént, hogy a milliárdosból egy válás következtében lett egy tollvonással feleolyan vagyonos ember, illetve az is, hogy a lottónyertest saját családja akarta megölni a nagy örökség reményében.

Érdemes lehet azonnal végrendelkezni, illetve házassági szerződést kötni, ha attól tartunk, hogy valaki így vagy úgy a vagyonunkra törhet szeretteink közül.

Azon túl pedig, ha elkezdjük felvásárolni a drága autókat, medencét éppíttetünk a hátsó kertbe és a ruhatárunkat a legújabb, legborsosabb áru göncökre cseréljük, ne csodálkozzunk, hogy híre mehet, hogy tehetősek lettünk. Mondani sem kell: a környezet anélkül is szemmel tart, és következtet. Ezért hogyha nagy értékben vásárol valaki, akkor érdemes előbb kibővíteni a lakásbiztosítását, vagy kötni egyet, ha eddig nem lett volna. Biztos, ami biztos, az ördög nem alszik.

