Komoly áremelés a pénzváltóknál: ez áll a háttérben

A pénzváltóknál keményen megugrottak a marzsok, és várhatóan addig így is maradnak, amíg a forint árfolyam-ingadozása le nem csillapodik. A pénzváltók helyett érdemes lehet most akár a hagyományosan jóval magasabb marzzsal váltó bankokat felkeresni.

Néhány héttel-hónappal ezelőtt a marzsuk körülbelül 1-1,5 százalékos volt, ami az euró esetében 5-6 forint, most ez 30 forint, tehát közel 10 százalékos - számol be a Napi.hu.

A legfőbb oka ennek az, hogy megugrott a devizapiacon a volatilitás, azt pedig, hogy egy napon belül akár több mint 10 forintot is ingadozhat az euró vagy a dollár ára, a pénzváltók így tudják kezelni. A bankok treasury-jei gyorsabban tudnak reagálni, ha bármilyen irányba elindul az árfolyam - bár a megnövekedett volatilitás a bankközi marzsokat is tágította - a pénzváltók készpénzzel dolgoznak, annak a szállítása, logisztikája valamivel lassabb folyamat. A marzsok tágulásához továbbá hozzájárult a keresleti és kínálati oldal hektikussága, ami a vészhelyzetet megelőző időszakban sokkal kiszámíthatóbb volt, most a két oldal csak több napon át tudja kiegyenlíteni egymást, ha egyáltalán kiegyenlíti - mondta a Napi.hu-nak Taraczky Andrej, a Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének (MPOE) alelnöke.

