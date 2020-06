Ezzel a trükkel szedik meg magukat az élelmes magyarok: egyszerűbb, mint gondolnád

Mindenki szeretne sok pénzt keresni a lehető legkevesebb munkával, azaz passzív jövedelemhez jutni. Ez lehet egy lakás kiadása, amiből rendszeres jövedelemhez lehet jutni, de komolyabb tőke szükséges. Van azonban egy módszer, melyhez kevesebb pénz is elég, és olyan osztalékot fizet, ami kenterbe veri a MÁP-ot is.

Passzív jövedelem alatt legtöbben a munka nélkül sok pénz keresetét értik. A kicsit elcsépelt kifejezés mögött sokkal inkább az a jelenség áll, amikor a pénzünk, amelyet minden bizonnyal valami munkavégzés által gyújtottunk össze nekünk dolgozik. Ezt a célt leginkább olyan befektetésekkel érhetjük el, amelyek folyamatos pénzáromot biztosítanak, mint például egy lakás bérbeadása.

Igen ám, de csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy befektetési célú lakást vásároljanak, ám van egy terület, ahol sokkal kisebb tőkével is bele lehet vágni a bizniszbe, ez pedig nem más, mint a tőzsde. Nagyságrendileg a tőzsdei cégek 30 százaléka fizet osztalékot. Az osztalék nem más, mint a tőzsdei profit egy részének visszaadása a tulajdonosoknak, vagyis neked, ha van részvényed. Az osztalék mértéke sokszor az 5-6 százalékot is elérheti, ami többek között az állampapír pluszt is kenterbe veri.

Ha többet szeretnél tudni az osztalékról, nézd meg az alábbi videót:

Címlapkép: Getty Images