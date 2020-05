Ez lehet a válság utáni jövő pénzmágnese: esküsznek rá a befektetési guruk

Hiába volt 2019 egyik tőkepiaci buzzword-je az ESG, vagyis az environmental, social és governance tényezőket előnybe helyező szemlélet, a "zöld"befektetéseket is parkolópályára állította - legalábbis egy időre - a koronavírus-járvány. A Pénzcentrumnak írt friss szakértői írásában most arra kereste a választ az Aegon Alapkezelő, hogy a gazdasági válsághelyzet - főként a negatív tőzsdei eredmények - miként befolyásolja az ESG szemlélet térnyerését globálisan, és hazánkban.

Mint arra "Ebbe tedd a pénzed, ha kaszálni akarsz és a bolygót is védenéd", illetve "Ez lehet a koronavírus-járvány után a jövő nagy befektetése" című cikkeinkben felhívtuk a figyelmet, a tavalyi évben a klímaszorongás a befektetői társadalmat is elérte. 2019 egyértelmű fordulópontnak tekinthető a klímaválság körüli figyelem emelkedésében a tőkepiacokon is. És akkor jött a koronavírus-járvány...

2020 első felében aligha találni olyan elemző, vagyonkezelő vagy alapkezelő szakembert, aki optimistán nyilatkozna a rövidtávú kilátásokról. Sokan közülük pedig még középtávon sem látnak jelentős esélyt a javulásra - egy hatásos COVID-19 oltóanyag kifejlesztéséig legalábbis semmiképpen. Így joggal merül tehát fel a kérdés, hogy mindez miként befolyásolja az ESG szemlélet térnyerését globálisan, és hazánkban.

Maga a koronavírus csak kevés közvetlen hatást gyakorol az ESG befektetési szemléletre, közvetve azonban könnyen felgyorsíthatja az új elemzési módszertan globális elterjedését

- árulták el a Pénzcentrumnak az Aegon Alapkezelő szakértői, akik azt is hozzátették, hogy az elemzési módszer nem egy új típusú hozamhajszolási technika, ugyanakkor segítséget nyújthat a profitábilis részvények kiválasztásához is. Kiemelték: az environmental, social és governance tényezők vizsgálata segíthet kiszűrni a portfólióból a medvepiacra legérzékenyebb értékpapírokat - ez a képesség pedig egy tőzsdei lejtmenet esetében rendkívül értékes.

Magasabb érdeklődés, gyorsuló implementáció

Több irányból is fokozódhat az érdeklődés az ESG értékelési szempontok iránt:

1. Intézményi oldalról: Elsősorban maguk a vagyonkezelők és alapkezelők kezdhetik el a gyorsabb implementációt, hogy a jövőben még több eszköz álljon rendelkezésükre egy esetleges válság kapcsán.

2. Magánbefektetői oldalról: Az ESG egyre forróbb téma, ezért a szakmai alapok ismeretében az is lehet, hogy maguk a befektetők kezdenek el válságálló stratégiaként érdeklődni az új módszer iránt, nyomást gyakorolva ezzel a befektetési szolgáltatókra.

Sőt, az is lehetséges, hogy mindkét oldalról egyszerre indul el a folyamat, ami még inkább felgyorsíthatná az ESG iparági implementációját

- vallják a szkértők.

Előnyben a meglévő ESG alapok

Azok a vagyon- és alapkezelő szervezetek, melyek már szereztek tapasztalatot az ESG-vel kapcsolatban, netán már menedzselnek meglévő ESG alapot, jelentős előnnyel indulhatnak a válság elleni küzdelemben. A létező ESG alapok ugyanis a statisztikák szerint valószínűleg válságállóbb értékpapírokat tartalmaznak azokkal az alapokkal szemben, amelyeket konzervatív értékelési módszerekkel állítottak össze.

Biztos következtetést persze felelőtlenség lenne már most leszűrni, hiszen az ESG egy hosszútávon működőképes vállalatértékelési módszer.