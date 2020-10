Erre költi sokmilliós nyereményét Rácz Jenő es Gyuricza Dóri

Rácz Jenő, a Konyhafőnök című műsorból országosan ismerté vált séf, és párja Gyuricza Dóri megnyerték a 2020-as Nyerő párost. Most azt is elárulták, hogy félreteszik a több mint 4 millió forintos nyereményt. A sztráséf egyelőre nem nyúlna a pénzhez, mondván, ha belevágnak a családalapításba Dórival, úgyis lesz mire költeni.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóri 20 nap küzdelem után került ki győztesen a Nyerő páros című műsorban, amelynek fődíja több mint 4 millió forint volt. A sztárséf már a műsor során is többször megvallotta, hogy szeretne családot alapítani párjával, és a Blikknek most azt is elárulta, hogy a nyereményt is erre a célra tenné félre.

Több mint négymillió forintot nyertünk a Nyerő párosban, és úgy döntöttünk, ehhez a pénzhez egyelőre nem nyúlunk. Majd ha belevágunk a babaprojektbe, akkor úgyis lesz mire költeni

- mondta el Rácz Jenő, azonban nem sietik el a dolgot: őt a novemberben megnyitó étterem fogja lefoglalni, Dóri pedig még a karrierjére fókuszál. Viszont ami késik, nem múlik: ha belevágnak a családalapításba, lesz tartalék, amihez nyúlhatnak.

A babaprojekthez minden segítség jól jön

Járvány ide vagy oda, a 2019-es és 2020-as év házasságkötéseinek száma sok éves rekordokat dönt. Ez pedig nem is csoda, hiszen tavaly júliusban vezette be a kormány a babaváró támogatást, amellyel akár 10 millió forinthoz is juthatnak a fiatalok a családalapításhoz. A lehetőséget rengetegen ki is használták: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint 2020 augusztusában 45,53 milliárd forintot igényeltek a magyar házasok.

Bár úgy tűnt a támogatást övező népszerűség még a járvány alatt is töretlen marad, éppen a nyár utolsó hónapjában megbicsaklott a babaváró felvételi láz. Ez azért meglepő, mert más években az augusztus kiemelkedő hónap szokott lenni hitelkihelyezést tekintve, azonban most ez nem csak a babaváró hitel, hanem a személyi kölcsönök tekintetében sem látszott a számokban.

Azt látjuk tehát, hogy sokkal óvatosabbá váltak a babaváró igényléseket tekintve a magyar párok a nyáron. Azt feltételezzük, hogy ismét egy kivárási időszak következik: ahogy tavaly június-július folyamán megtorpant a lakáshitelezés - hiszen sokan vártak a babaváró hitel bevezetésére - úgy idén nyáron a babaváró hitelekre van hatással a kivárás.

A kérdés csak az: érdemes-e kivárni? Ez mindenképpen attól függ, milyen a párok jelenlegi anyagi helyzete, és a hosszútávú terveik. A legtöbben arra használják a babavárót, hogy önerőt teremtsenek a lakáshitelükhöz - bár a bababváró kölcsön szabadfelhasználású, így nem feltétlenül lenne muszáj lakáscélra költeni. A járvány hatásai miatt mind a lakáshitel-, mind az ingatlanpiaci helyzet kedvező azoknak, akik most vásárolnának ingatlant.

Tehát az ingatlanvásárlásra ki tudja, mikor lesz legközelebb ilyen kedvező a helyzet: a járvány ezt kiszámíthatatlanná tette. Csak azt lehet tudni, hogy jelenleg kedvezőbb, mint volt. Természetesen a babavárót lehet költeni bármire: bababútorra, autóra, be lehet fektetni állampapírba, stb. Ha valaki ebben gondolkodik, érdemes végiggondolnia, mivel jár jobban: ha még nem vág bele a babaprojektbe - esetleg még építi a karrierjét, mint Gyuricza Dóri párja elmondása szerint - vagy már most megteszi az első lépést.

Úgy tűnik, hogy egyelőre a magyar párok a kivárást választották - lehetséges, hogy ez a járvány elhúzódó hatása, vagy a bizonytalan anyagi helyzeté, jövőé. Mások talán úgy hiszik, lesz még ennél kedvezőbb helyzet is a családalapításra. Ezt viszont mindenkinek magának kell eldöntenie a saját körülményeinek tudatában.

Címlapkép: Getty Images