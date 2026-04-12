Mennyibe kerül a végső búcsú 2026-ban? Tételesen kiszámoltuk a koporsós, az urnás és a szórásos temetés árak alakulását, mutatjuk a részleteket!
Elképesztő összegeken ücsörögnek a magyarok: vajon mire készülnek ennyi tartalékkal?
Februárban az egyszeri állami juttatásoknak köszönhetően történelmi csúcsra, közel 15 ezer milliárd forintra nőtt a lakossági betétek állománya. Bár a lakosság a beérkezett pénzt túlnyomórészt lekötetlenül, folyószámlákon tartja, a bankpiacon bőséggel találhatók kedvező, esetenként a jegybanki alapkamatot is meghaladó lekötési ajánlatok - írta meg a G7.
Ahogy 2022 elején, idén is jelentősen megdobta a lakossági számlákon lévő összegeket a februári állami kifizetési hullám. Ide sorolható például a fegyveres testületeknek járó fegyverpénz, valamint a 13. havi nyugdíj érkezése. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint egyetlen hónap alatt több mint 630 milliárd forinttal duzzadt a lakossági betétek állománya. Ezzel az állomány új csúcsot ért el, pontosan 14 909 milliárd forintot.
A friss pénzt az érintettek nagyrészt érintetlenül hagyták. A lekötés nélküli, látra szóló betétek állománya 615 milliárd forinttal ugrott meg. Ennek eredményeként a folyószámlákon parkoló, érdemi kamatot nem hozó összegek aránya meghaladta a 86 százalékot.
Ez az arány példátlan a hazai pénzügyi történelemben. Bár a folyószámlán lévő pénz egy része a napi kiadásokat és az azonnali vésztartalékot fedezi, az arány mégis meglepő. Különösen annak fényében érdekes ez, hogy a közelmúlt magas inflációs környezete ellenére az emberek ekkora vagyont tartanak kihasználatlanul.
Természetesen előfordulhat, hogy ez a pénz csak átmenetileg várakozik a számlákon, amíg a tulajdonosok megfelelő befektetést keresnek. Az is elképzelhető, hogy a következő hónapokban egyszerűen felélik ezeket a tartalékokat, ahogy az a korábbi évek hasonló időszakaiban is megfigyelhető volt.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
A pihenő pénzek magas arányát sokan azzal magyarázzák, hogy a bankok szinte semmilyen kamatot nem fizetnek a lekötött forintbetétekre. A jobb ajánlatokhoz ráadásul gyakran szigorú feltételeket szabnak. A piaci adatok azonban részben rácáfolnak erre a hiedelemre.
Egyáltalán nem lehetetlen az aktuális, 6,25 százalékos jegybanki alapkamatot megközelítő vagy azt meghaladó ajánlatokat találni, méghozzá teljesíthető feltételek mellett. A statisztikák is azt mutatják, hogy a tudatosabb ügyfelek élnek a lehetőséggel. Az éven belüli lekötéseknél ugyanis februárban az átlagos kamat megközelítette a 4 százalékot.
