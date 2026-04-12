Elképesztő összegeken ücsörögnek a magyarok: vajon mire készülnek ennyi tartalékkal?

Februárban az egyszeri állami juttatásoknak köszönhetően történelmi csúcsra, közel 15 ezer milliárd forintra nőtt a lakossági betétek állománya. Bár a lakosság a beérkezett pénzt túlnyomórészt lekötetlenül, folyószámlákon tartja, a bankpiacon bőséggel találhatók kedvező, esetenként a jegybanki alapkamatot is meghaladó lekötési ajánlatok - írta meg a G7.

Ahogy 2022 elején, idén is jelentősen megdobta a lakossági számlákon lévő összegeket a februári állami kifizetési hullám. Ide sorolható például a fegyveres testületeknek járó fegyverpénz, valamint a 13. havi nyugdíj érkezése. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint egyetlen hónap alatt több mint 630 milliárd forinttal duzzadt a lakossági betétek állománya. Ezzel az állomány új csúcsot ért el, pontosan 14 909 milliárd forintot.

A friss pénzt az érintettek nagyrészt érintetlenül hagyták. A lekötés nélküli, látra szóló betétek állománya 615 milliárd forinttal ugrott meg. Ennek eredményeként a folyószámlákon parkoló, érdemi kamatot nem hozó összegek aránya meghaladta a 86 százalékot.

Ez az arány példátlan a hazai pénzügyi történelemben. Bár a folyószámlán lévő pénz egy része a napi kiadásokat és az azonnali vésztartalékot fedezi, az arány mégis meglepő. Különösen annak fényében érdekes ez, hogy a közelmúlt magas inflációs környezete ellenére az emberek ekkora vagyont tartanak kihasználatlanul.

Természetesen előfordulhat, hogy ez a pénz csak átmenetileg várakozik a számlákon, amíg a tulajdonosok megfelelő befektetést keresnek. Az is elképzelhető, hogy a következő hónapokban egyszerűen felélik ezeket a tartalékokat, ahogy az a korábbi évek hasonló időszakaiban is megfigyelhető volt.

A pihenő pénzek magas arányát sokan azzal magyarázzák, hogy a bankok szinte semmilyen kamatot nem fizetnek a lekötött forintbetétekre. A jobb ajánlatokhoz ráadásul gyakran szigorú feltételeket szabnak. A piaci adatok azonban részben rácáfolnak erre a hiedelemre.

Egyáltalán nem lehetetlen az aktuális, 6,25 százalékos jegybanki alapkamatot megközelítő vagy azt meghaladó ajánlatokat találni, méghozzá teljesíthető feltételek mellett. A statisztikák is azt mutatják, hogy a tudatosabb ügyfelek élnek a lehetőséggel. Az éven belüli lekötéseknél ugyanis februárban az átlagos kamat megközelítette a 4 százalékot.