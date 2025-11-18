2025. november 18. kedd Jenő
-1 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart a monetáris tanács kamatdöntését követően az MNB épületében 2025. március 25-én. A jegybankelnök elmondta, hogy az óvatos és türelmes megközelítés, a szigorú
Megtakarítás

Komoly figyelmeztetést adott ki az MNB: sok magyar befektető nincs tisztában ezzel a kockázattal

Pénzcentrum
2025. november 18. 19:58

A tartós befektetési számlákon végzett kereskedés bizonyos esetekben tiltott piaci manipuláció gyanúját is felvetheti. Ez akkor fordulhat elő, ha a tranzakciók torzítják az adott eszköz keresletét vagy kínálatát. Az MNB szerint érdemes előre tájékozódni, ha valaki nem biztos abban, milyen kereskedési magatartások lehetnek aggályosak.

A piaci manipulációval kapcsolatos jelzések több forrásból érkeznek a jegybankhoz. A legfontosabb ezek közül a STOR bejelentés, amelyet a befektetési vállalkozásoknak és a tőzsdét üzemeltető szereplőknek kell megtenniük, ha felmerül a visszaélés lehetősége. A BÉT és a számlavezetők folyamatosan figyelik, hogy a befektetők milyen megbízásokat adnak és milyen ügyleteket hajtanak végre. A beérkező jelzések akár piacfelügyeleti eljárást is elindíthatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A piaci visszaéléseket szabályozó rendelet szerint minden olyan magatartás manipulatívnak számíthat, amely félrevezető képet ad egy pénzügyi eszköz árfolyamáról vagy keresletéről és kínálatáról. Ide tartozik az is, ha valaki félreérthető információt juttat a nyilvánosság elé. A kereskedés során megvalósított manipulatív ügylet tipikus példája az árfolyam mesterséges mozgatása, de az úgynevezett átkötés vagy önkötés is szabályellenes lehet, mivel ezek is torzíthatják a piacot.

Kapcsolódó cikkeink:

A tartós befektetési számlák használata is hordozhat kockázatot. Ha a befektető a saját TBSZ számlájára vesz vagy arra ad el részvényt, ezek a tranzakciók úgy változtathatják meg a kereslet-kínálat viszonyát, hogy az már sértheti a piaci integritást. Ilyen esetben a szolgáltatók STOR bejelentést is tehetnek, ami piacfelügyeleti vizsgálathoz vezethet.

A jegybank azt javasolja, hogy aki nem jártas a tőkepiaci gyakorlatokban, kérjen előzetes tájékoztatást és járjon el óvatosan. Ha felmerül a piaci visszaélés gyanúja, az MNB hivatalos eljárást indíthat.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTI/Kovács Attila
Címlapkép: Getty Images
#mnb #befektetés #tbsz #megtakarítás #állampapír #tőzsde #részvény #bét

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:14
19:58
19:47
19:33
19:22
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 18. 17:01
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot  
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
Bankmonitor  |  2025. november 18. 14:52
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben...
MEDIA1  |  2025. november 18. 09:16
Murányi András: A Ringiert sosem érdekelte a sajtószabadság, a Blikket is azért adták el a NER-nek
Murányi András, a bezárt Népszabadság utolsó főszerkesztője a Media1 Podcastban elmondta, mit gondol...
Holdblog  |  2025. november 18. 08:00
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint
2
2 hónapja
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
3
2 hete
Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?
4
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 november: mikor jön a novemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
5
7 napja
Ömlik a pénz az állampapírok után egy másik befektetésbe: ide teszik most a megtakarításaikat a magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 18:58
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 18:53
Elképesztő összegeket buknak a magyarok a bankban tartott pénzük miatt: nem is sejtik, mekkora a veszteségük
Agrárszektor  |  2025. november 18. 19:32
Itt a friss jelentés: váratlan hírek érkeztek az európai almáról, körtéről