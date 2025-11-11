2025. november 11. kedd Márton
Budapest, 2025. október 9.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) Egységben a fogyasztókért elnevezésû budapesti konferenciáján 2025. október 9-én.MTI/Szigetváry
Megtakarítás

Keményen üzent a bankoknak Nagy Márton: készülhet a magyar lakosság, nagy változás jön

Pénzcentrum
2025. november 11. 09:02

Minden magyar embert megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás - közölte Nagy Márton miután több hazai pénzintézet az Alkotmánybíróságon támadta meg az ATM-törvényt, amely minden településen kötelező bankautomata-telepítést ír elő.

"Minden magyar embert megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás, éljen az ország bármely pontján" - közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter miután több hazai pénzintézet az Alkotmánybíróságon támadta meg az ATM-törvényt, amely minden településen kötelező bankautomata-telepítést ír elő.

Az OTP által közzétett beadvány szerint a jogszabály által előírt kötelezettség gazdaságilag indokolatlan, és aránytalanul korlátozza a pénzintézetek vállalkozáshoz, valamint tulajdonhoz fűződő alapjogait. A bank érvelése alapján a törvény diszkriminatív módon avatkozik be a piaci folyamatokba.

Mint a minszter írta: az ATM-telepítések célja, hogy a kisebb településeken élők is könnyen készpénzhez tudjanak jutni.

Ez olyan a lakosságot támogató és segítő alapszolgáltatás, mint a már ma is működő alapszámla. Változatlanul és határozottan elvárjuk, hogy mindenhol legyen ATM, és azt is, hogy abból 300 ezer forintot ki tudjon venni a lakosság ingyenesen

- mondta a miniszter.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
