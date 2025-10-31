Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
Tényleg emelkedhet az ingyenes kápéfelvételi limit Magyarországon: kiakadtak a bankok, ez óriási kár a gazdaságnak
A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak - közölték.
A hamarosan a Parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna - közölte a Magyar Bankszövetség.
Kiemelték, amíg fennáll az Európában kiemelkedően magas, 0,9%-os, minden ATM-es pénzfelvételt terhelő adó (tranzakciós illeték), addig a tervezett intézkedés csak a banki elvonások emelésének egy újabb módja. Fontos kiemelni, hogy a banki ügyfelek számára ingyenes készpénzfelvétel után a bankoknak ezt az adót ugyanúgy be kell fizetniük, mint a limit feletti készpénzfelvételek után. A készpénzfelvétel ingyenességét végső soron a hazai bankrendszer és így közvetetten minden ügyfél fizeti meg – köztük a készpénzt nem használó ügyfelek is.
Mint a szervezet közölte, a pénzforgalom digitalizálása megállíthatatlan világtrend, amiben Magyarország több tekintetben is élen jár. Ezt a kedvező helyzetet a kormányzat, a jegybank és a bankszektor közös erőfeszítései alapozták meg – a most bejelentett intézkedés szembemegy ezekkel az kezdeményezésekkel. Az azonnali átutalás, a Qvik bevezetése, vagy a fejlett érintéses fizetési infrastruktúra mind előremutató, a gazdasági szereplők – így a magánszemélyek – számára jelentős hasznot hajtó, óriási költségű, részben állami fejlesztések.
A gyors gazdasági fejlődést elérő országok közös tulajdonsága a digitális pénzforgalmi megoldások térnyerése, így az érmékre és a bankjegyekre már szinte múzeumi tárgyként tekintenek. Ennek természetes következménye az adóelkerülés visszaszorulása és a gazdaság lendületbe hozása. A szakmai tanulmányok és elemzések is kizárólag ezt az irányt tartják követendő példának. A tapasztalati számok is alátámasztják, hogy a magyar társadalom is alkalmazkodott ehhez a folyamathoz: az elmúlt 12 évben az elektronikus fizetések aránya megháromszorozódott, miközben a készpénzes tranzakciók aránya folyamatosan csökkent
- írták.
Azt írták, a készpénzhasználat ezzel szemben jelenleg évente 400 milliárd forintos társadalmi költséggel jár Magyarországon, a visszaszorításában ekkora megtakarítási potenciál van, az ösztönzése pedig tovább növeli ezt a költséget. A fekete- és szürkegazdaság és a pénzmosás is készpénz-alapúak, a most tervezett intézkedés kedvez ezeknek a társadalmilag nagyon káros jelenségeknek. Ezáltal a módosítás Magyarország pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni intézkedéseinek megítélését is ronthatja, miközben a gazdaság növekedési pályára állítása és az ország nemzetközi befektetői megítélésének fenntartása érdekében kerülni kell minden olyan intézkedést, amely rontja hazánk pénzmosás megelőzési szempontú megítélését, és magában hordozza Magyarország leminősítésének lehetőségét.
A Magyar Bankszövetség a havi díjmentes ATM-használati limit emelése helyett a tranzakciós illeték csökkentését javasolja, amely lényegesen kedvezőbb hatást gyakorolna a lakosság és a vállalatok/intézmények költségeire - tették hozzá.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.
A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.
Súlyos, ami kiderült a magyarok megtakarításairól: ezzel kevesen számolnak 2025-ben, nagy baj lehet belőle
Egy friss európai pénzügyi felmérés szerint a magyarok rendelkeznek a leggyengébb megtakarítási szokásokkal a kontinensen.
Az MNB főközgazdásza, Banai Ádám szerint a magas megtakarítási ráta makrogazdasági szempontból is kedvező, és a háztartások egyre tudatosabban kezelik pénzügyeiket.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
A Pénzcentrum megnézte, mely bankoknál találhatunk valódi 0 forintos ajánlatot, és mire érdemes figyelni a választásnál.
Csúcsosodik a magyar bankok és a Revolut háborúja: ennek sokan nem fognak örülni, keményen fizethetnek
Egyre több hazai bank vezet be különdíjat a készpénzfelvételre, ami érinti a Revolut és a Wise bankkártyáit is.
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel.
Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.
Erről minden ügyfélnek tudnia kell: nagy változások jönnek, megszűnik a lakossági OTPdirekt internetbank - Ez a teendő a következő hónapban
A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, mutatjuk a listát.
Te is kaptál ilyen levelet az MVM-től? Nehogy bedőlj ennek: csalók próbálják elszedni sok magyar pénzét
Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. november 4-én érkezik a következő családi pótlék...
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás - Útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Lapunk kérdésére a Magyar Államkincstár elárulta, hogy hányan kaptak támogatás az elmúlt években a Köldökzsinór Program keretében, és mely országokból igénylik azt a legtöbben.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 és 5 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a 10 éves államkötvény átlaghozama emelkedett.
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
