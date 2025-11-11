2025. november 11. kedd Márton
Coins stack with balance scale. Money management, financial plan, time value of money, business idea and Creative ideas for saving money concept.
Megtakarítás

Hatalmasat kaszált, aki ide tette a pénzét 2025-ben: ezt később nagyon megköszönik maguknak

Pénzcentrum
2025. november 11. 12:04

Egyre népszerűbbek a nyugdíjmegtakarítások- és biztosítások - az átlagos éves hozam 7 százalék volt.

Éves szinten mintegy 7 százalékos átlaghozamot érhettek el a nyugdíjbiztosítással és más megtakarításos életbiztosítással takarékoskodók 2020 és 2024 között – derül ki a Grantis számításaiból, amelyhez 227 biztosítói eszközalap ötéves teljesítményét vizsgálták.

A pénzügyi tanácsadó kalkulációi szerint az elmúlt évek világgazdasági hektikussága ellenére a vizsgált alapok több mint 30 százaléka 10 százalék feletti évesített hozamot ért el. Jellemzően a részvény- és árupiaci eszközalapok, valamint a dinamikus, vegyes portfóliók teljesítettek jól – ezekkel lehetett a leginkább tompítani a nyugdíjcélú megtakarítások értékét erodáló, időszakosan kiugró infláció hatását.

Az olyan hosszú távú, legalább 15 éves időtávra ajánlott megtakarításoknál, mint amilyen a nyugdíjcélú megtakarítások is, nem szabad pusztán a hozam alapján dönteni. Legalább ilyen fontos, hogy a félretett pénzt ez idő alatt mekkora kockázatnak teszi ki és milyen gyakran az alapkezelő

– mondja Veres Patrik, a Grantis pénzügyi szakértője.

A megtakarítók tájékozódását még jobban elősegítendő, a Grantis az idei évtől egységes módszertan szerint értékeli a biztosítók eszközalapjait Qualitas néven. A rangsor nem pusztán a legmagasabb hozamot díjazza, hanem a hozam és a vállalt kockázat arányát vizsgálja több biztosítónál, több kategóriában. Vagyis azt mutatja meg, melyik eszközalap tudott tartósan, kiszámíthatóan, a kockázathoz képest jó teljesítményt adni – ez az, ami a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításoknál valódi iránytű a megtakarítóknak.

Ma nagyjából 550 ezren takarékoskodnak nyugdíjbiztosítási szerződéssel, hogy kiegészítsék majdani állami nyugdíjukat. Hasonlóan a másik két nyugdíjcélú megtakarítási megoldáshoz – az önkéntes nyugdíjpénztárhoz (ÖNYP) és a nyugdíj-előtakarékossági számlához (NYESZ) – a nyugdíjbiztosítások után is évente 20 százalékos szja-jóváírás vehető igénybe, szerződésenként legfeljebb 130 ezer forintig.

Ahhoz, hogy a megtakarító a jövő évben is megkapja a befizetései után járó 20 százalékos jóváírást, még az idei évben el kell indítania a megtakarítást, és arra ténylegesen be is kell fizetnie. Az év végéig beérkezett összegek alapján számítják ki a következő évi adójóváírást.
Címlapkép: Getty Images
