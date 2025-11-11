Jelentős változást hoztak az elmúlt hónapok a magyar lakosság pénzügyi közérzetében és várakozásaiban.
Hatalmasat kaszált, aki ide tette a pénzét 2025-ben: ezt később nagyon megköszönik maguknak
Egyre népszerűbbek a nyugdíjmegtakarítások- és biztosítások - az átlagos éves hozam 7 százalék volt.
Éves szinten mintegy 7 százalékos átlaghozamot érhettek el a nyugdíjbiztosítással és más megtakarításos életbiztosítással takarékoskodók 2020 és 2024 között – derül ki a Grantis számításaiból, amelyhez 227 biztosítói eszközalap ötéves teljesítményét vizsgálták.
A pénzügyi tanácsadó kalkulációi szerint az elmúlt évek világgazdasági hektikussága ellenére a vizsgált alapok több mint 30 százaléka 10 százalék feletti évesített hozamot ért el. Jellemzően a részvény- és árupiaci eszközalapok, valamint a dinamikus, vegyes portfóliók teljesítettek jól – ezekkel lehetett a leginkább tompítani a nyugdíjcélú megtakarítások értékét erodáló, időszakosan kiugró infláció hatását.
Az olyan hosszú távú, legalább 15 éves időtávra ajánlott megtakarításoknál, mint amilyen a nyugdíjcélú megtakarítások is, nem szabad pusztán a hozam alapján dönteni. Legalább ilyen fontos, hogy a félretett pénzt ez idő alatt mekkora kockázatnak teszi ki és milyen gyakran az alapkezelő
– mondja Veres Patrik, a Grantis pénzügyi szakértője.
A megtakarítók tájékozódását még jobban elősegítendő, a Grantis az idei évtől egységes módszertan szerint értékeli a biztosítók eszközalapjait Qualitas néven. A rangsor nem pusztán a legmagasabb hozamot díjazza, hanem a hozam és a vállalt kockázat arányát vizsgálja több biztosítónál, több kategóriában. Vagyis azt mutatja meg, melyik eszközalap tudott tartósan, kiszámíthatóan, a kockázathoz képest jó teljesítményt adni – ez az, ami a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításoknál valódi iránytű a megtakarítóknak.
Ma nagyjából 550 ezren takarékoskodnak nyugdíjbiztosítási szerződéssel, hogy kiegészítsék majdani állami nyugdíjukat. Hasonlóan a másik két nyugdíjcélú megtakarítási megoldáshoz – az önkéntes nyugdíjpénztárhoz (ÖNYP) és a nyugdíj-előtakarékossági számlához (NYESZ) – a nyugdíjbiztosítások után is évente 20 százalékos szja-jóváírás vehető igénybe, szerződésenként legfeljebb 130 ezer forintig.
Ahhoz, hogy a megtakarító a jövő évben is megkapja a befizetései után járó 20 százalékos jóváírást, még az idei évben el kell indítania a megtakarítást, és arra ténylegesen be is kell fizetnie. Az év végéig beérkezett összegek alapján számítják ki a következő évi adójóváírást.
Hétfőn az OTP-vel együtt a BUX is történelmi csúcson zárt, miközben az európai részvénypiacok többnyire gyengébben teljesítettek.
Az elmúlt öt évben a Tesco részvényárfolyama meglepően jól teljesített; ugyanakkor az elemzői előrejelzések óvatosságra intenek.
A Bankszövetséggel kötött megállapodásával összhangban a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet adott ki a hazai bankoknak.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában - véli Varga Mihály.
Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent.
A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni.
Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.
A színésznő bevallotta, nehezen tudta meghatározni saját értékét a szakmában, és gyakran inkább a munkalehetőség megszerzésére koncentrált.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
