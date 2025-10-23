Revolut ügyfelek figyelem! Komoly bejelentés érkezett a virtuális banktól, erre kell figyelni

A Revolut megszerezte a MiCA licencet Cipruson, ami lehetővé teszi számára a kriptovaluta szolgáltatások újraindítását az Európai Gazdasági Térség országaiban, köztük Magyarországon is - derül ki a Revolut online közleményéből.

A Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) megadta a MiCA (Markets in Crypto-Assets) engedélyt a Revolut Digital Assets Europe Ltd. (RDAEL) számára, amely a fintech vállalat európai kriptovaluta részlege. Az uniós szabályozásnak megfelelően a ciprusi engedély feljogosítja a céget, hogy mind a 30 EGT-országban nyújthasson kriptovaluta szolgáltatásokat.

A Revolut a megszerzett engedély birtokában tervezi elindítani Crypto 2.0 nevű platformját, amely több mint 280 tokent kínál majd, díjmentes staking szolgáltatással akár 22%-os éves kamattal, valamint 1:1 arányú stablecoin-USD konverziókkal árfolyamkülönbözet nélkül.

Costas Michael, a Revolut Digital Assets Europe vezérigazgatója szerint az engedély megszerzése a CySEC bizalmát tükrözi a vállalat szabályozási standardjai iránt. "A MiCA egyértelművé teszi számunkra, hogy megbízható, következő generációs kriptotermékeket kínáljunk Európa növekvő digitális pénzügyi közössége számára" - nyilatkozta.

A Revolut július eleje óta felfüggesztette kriptovaluta szolgáltatásait Magyarországon, és korábbi közleményeik szerint a MiCA engedélyre vártak. A most megszerzett licenccel jogszerűen újraindíthatják ezeket a szolgáltatásokat a magyar piacon is.

Egy nyári felmérés szerint, amelyben 600 Revolut felhasználót kérdeztek meg, több százmillió vagy akár milliárd forintnyi kriptovaluta eszköz lehet befagyasztva a magyar felhasználók számláin.

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mikor válnak újra elérhetővé a kriptovaluta szolgáltatások. Október 23-án, a MiCA engedély bejelentését követően még nem működtek ezek a funkciók, így a felhasználóknak továbbra is várniuk kell.