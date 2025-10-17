2025. október 17. péntek Hedvig
Budapest
Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. október 17. 18:23

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 96,84 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 102 968,67 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy pénteken alapvetően negatív hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken. Ezt követte a Budapesti Értéktőzsde kereskedése is, a BUX kisebb csökkenése ellenére a magyar tőzsde európai társaihoz képest felülteljesített, a forgalom az átlaghoz képest magasabban alakult.

Kifejtette, a negatív nemzetközi tőzsdei hangulat arra vezethető vissza, hogy csütörtökön az amerikai regionális kisebb bankok kedvezőtlen jelentést tettek közzé. A rossz minőségű hitelállományok miatt a befektetőkben bankszektorral szembeni félelem alakult ki, és ez általános eladási hullámot indított el a banki papíroknál. Hozzátette, ez látszott az OTP árfolyamában is, a vezető magyar részvények közül leginkább a banki papír ára csökkent. A 4iG részvényeiben jelentős forgalmat bonyolítottak le pénteken,, az árfolyamot továbbra is spekuláció hajtja.

  • A Mol 14 forinttal, 0,51 százalékkal 2744 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,98 százalékkal 30 330 forintra esett, forgalmuk 8,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,78 százalékkal 1786 forintra gyengült, forgalma 426,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,37 százalékkal 10 360 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9854,58 ponton zárt pénteken, ez 198,04 pontos, 2,05 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

