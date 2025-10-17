Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 96,84 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 102 968,67 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy pénteken alapvetően negatív hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken. Ezt követte a Budapesti Értéktőzsde kereskedése is, a BUX kisebb csökkenése ellenére a magyar tőzsde európai társaihoz képest felülteljesített, a forgalom az átlaghoz képest magasabban alakult.

Kifejtette, a negatív nemzetközi tőzsdei hangulat arra vezethető vissza, hogy csütörtökön az amerikai regionális kisebb bankok kedvezőtlen jelentést tettek közzé. A rossz minőségű hitelállományok miatt a befektetőkben bankszektorral szembeni félelem alakult ki, és ez általános eladási hullámot indított el a banki papíroknál. Hozzátette, ez látszott az OTP árfolyamában is, a vezető magyar részvények közül leginkább a banki papír ára csökkent. A 4iG részvényeiben jelentős forgalmat bonyolítottak le pénteken,, az árfolyamot továbbra is spekuláció hajtja.