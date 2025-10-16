Mi folyik a magyar állampapírokkal? Meglepő dolgot közöltek, ez történt az aukción

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 és 5 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a 10 éves államkötvény átlaghozama emelkedett.

Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 25 milliárd forintért 5 éves és 20 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 48,8 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 24,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,38 százalék volt, 3 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,37 százalék volt. Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 105,2 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 50,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,30 volt, 8 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,31 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 72,5 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 35,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,77 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb az egy héttel korábbi aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,76 százalék volt.

