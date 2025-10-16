2025. október 16. csütörtök Gál
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Mi folyik a magyar állampapírokkal? Meglepő dolgot közöltek, ez történt az aukción

MTI
2025. október 16. 16:32

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 és 5 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a 10 éves államkötvény átlaghozama emelkedett.

Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 25 milliárd forintért 5 éves és 20 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 48,8 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 24,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,38 százalék volt, 3 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,37 százalék volt. Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 105,2 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 50,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,30 volt, 8 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,31 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 72,5 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 35,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,77 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb az egy héttel korábbi aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,76 százalék volt.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#befektetés #kamat #megtakarítás #államkötvény #állampapír #államadósság #aukció #ákk #pénzügy #hozam #állampapír hozamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:17
16:05
15:48
15:36
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 15. 16:33
Több pénz jut ingatlanfelújításra - Könnyebb a támogatást megszerezni  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 16. 15:36
Baleset érte a Magyar Hang teherautóját - késni fog az aktuális lapszám az újságosoktól
Balesetet szenvedett a Magyar Hang friss számát a pozsonyi nyomdából a budapesti elosztóközpontokba...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 16. 13:50
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
iO Charts  |  2025. október 16. 11:01
A Constellation Software részvényelemzése (CSU) - Sorozatban
Az Constellation Software részvény (TSX:CSU) alapadatai, áttekintés A Constellation Software Inc. (C...
Bankmonitor  |  2025. október 16. 08:19
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2
1 hónapja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
4
4 hete
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
5
2 hónapja
Rengeteg magyar már csak így használja a mosógépét: egy vagyont spórolnak ezzel a trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt kárrendezés
Egy baleset után a keletkezett kárt az a biztosító fizesse, akivel szerződésben állunk, aki még érdekelt is abban, hogy minél gyorsabban megoldja a dolgot, hiszen egy elégedett ügyfelet akar, aki a következő évben is neki fizeti be a csekkjeit. Az egyértelmű pozitív hatások mellett a jelenlegi rendszerhez képest díjemelkedést hozhat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 16:05
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 15:36
Itt a lista, erre a 10 településre megy először a Lidl mozgóboltja: rengeteg vidéki magyar örülhet
Agrárszektor  |  2025. október 16. 16:32
Ezen múlhat az élelmiszeripar jövője: így újulhat meg az ágazat itthon