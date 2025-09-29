A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztően jól járt, aki ide fektette be a pénzét: vagyonokat kaszálnak ezek a magyarok
Az arany árfolyama történelmi csúcsra emelkedett, idén már közel 45 százalékos növekedést mutatva. A nemesfém jegyzése a hét elején is jelentős emelkedéssel folytatódott.
Az arany ára hétfőn új történelmi rekordot ért el, amikor unciánként 3800 dollár fölé emelkedett. A nemesfém árfolyama 2024-ben eddig közel 45 százalékos növekedést produkált, ami kiemelkedő teljesítménynek számít a befektetési eszközök piacán.
A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat, amelyben újabb védővámok bevezetését helyezte kilátásba.
A piaci elemzők szerint az arany iránti kereslet növekedése összefügg a geopolitikai feszültségekkel és a gazdasági bizonytalansággal, ami a befektetőket a biztonságosnak tartott eszközök felé tereli.- számolt be a Portfolio.
A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság ellenére a műtárgypiac továbbra is élénk: a kvalitásos darabok iránt mindig van kereslet.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.
Soha nem látott vagyonátruházás zajlik a világban: 2025-ben a fejlett országok lakói mintegy 6 billió dollárnyi örökséghez jutnak, döntően a baby boomer generáció jóvoltából.
Az Európai Központi Bank (EKB) új tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon.
A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.
Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból.
Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni.
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio...
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben
A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel
November 18-án az OTPdirekt internetbank helyét az OTP internetbank veszi át.
Az OTP Bank egy új védelmi funkciót vezetett be elsőként a hazai piacon, amely biztonsági hálót nyújthat ügyfelei számára az átutalásos csalások ellen.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.