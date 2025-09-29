Elképesztően jól járt, aki ide fektette be a pénzét: vagyonokat kaszálnak ezek a magyarok

Az arany árfolyama történelmi csúcsra emelkedett, idén már közel 45 százalékos növekedést mutatva. A nemesfém jegyzése a hét elején is jelentős emelkedéssel folytatódott.

Az arany ára hétfőn új történelmi rekordot ért el, amikor unciánként 3800 dollár fölé emelkedett. A nemesfém árfolyama 2024-ben eddig közel 45 százalékos növekedést produkált, ami kiemelkedő teljesítménynek számít a befektetési eszközök piacán.

A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat, amelyben újabb védővámok bevezetését helyezte kilátásba.

A piaci elemzők szerint az arany iránti kereslet növekedése összefügg a geopolitikai feszültségekkel és a gazdasági bizonytalansággal, ami a befektetőket a biztonságosnak tartott eszközök felé tereli.- számolt be a Portfolio.