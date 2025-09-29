2025. szeptember 29. hétfő Mihály
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halom közelkép aranyrudak, aranyrudak súlya 1000 gramm A gazdagság és a tartalék fogalma. A siker koncepciója az üzleti és pénzügyi életben. 3d renderelés
Megtakarítás

Elképesztően jól járt, aki ide fektette be a pénzét: vagyonokat kaszálnak ezek a magyarok

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 09:01

Az arany árfolyama történelmi csúcsra emelkedett, idén már közel 45 százalékos növekedést mutatva. A nemesfém jegyzése a hét elején is jelentős emelkedéssel folytatódott.  

Az arany ára hétfőn új történelmi rekordot ért el, amikor unciánként 3800 dollár fölé emelkedett. A nemesfém árfolyama 2024-ben eddig közel 45 százalékos növekedést produkált, ami kiemelkedő teljesítménynek számít a befektetési eszközök piacán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat, amelyben újabb védővámok bevezetését helyezte kilátásba.

A piaci elemzők szerint az arany iránti kereslet növekedése összefügg a geopolitikai feszültségekkel és a gazdasági bizonytalansággal, ami a befektetőket a biztonságosnak tartott eszközök felé tereli.- számolt be a Portfolio.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #megtakarítás #dollár #donald trump #védővámok #befektetők #aranyár #védővám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:20
09:11
09:01
08:44
08:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 26. 17:01
Ledobta a gyógyszerbombát Trump, jön az újabb vámösszecsapás  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Holdblog  |  2025. szeptember 29. 08:30
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tart...
MEDIA1  |  2025. szeptember 29. 08:00
Szerződést bontott Káncz Csabával a Privátbankár
Káncz Csaba volt az az újságíró, akinek az otthonában nemrég rendőrök jelentek meg Semjén Zsolt rága...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 26. 19:55
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a char...
ChikansPlanet  |  2025. szeptember 26. 10:47
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkents...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
2025. szeptember 28.
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
2025. szeptember 28.
Itt a végső rezsicsökkentés: egyre többen kérik a szolgáltatónál!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
2
3 hete
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
4
1 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
5
2 hónapja
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 07:01
Már látszik a komoly fordulat az időjárásban: nem lesz kellemes, ami ma ránk vár
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 05:35
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 08:13
Jön a vihar, figyelmeztet a meteorológia: mutatjuk, hol lesz a legdurvább