Új bölcsődei támogatás 2024: itt a friss bejelentés, mutatjuk ki igényelheti és mekkora összeg járhat

Azok a vidéken élő és munkába visszatérő szülők, akiknek gyermekei szeptember 1-től bölcsődébe járnak, újra igényelhetnek támogatást a bölcsődei térítési díjhoz - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban hétfőn. Koncz Zsófia kiemelte, hogy a támogatást most először azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el. Mutatjuk a részleteket!

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a támogatásra továbbra is jogosultak azok a szülők, akiknek gyermekei minibölcsődébe, családi vagy munkahelyi bölcsődbe járnak vagy napközbeni gyermekfelügyeletet vesznek igénybe. A támogatási kérelem a Magyar Államkincstár honlapján nyújtható be - mondta, megjegyezve, hogy a vissza nem térítendő támogatást az európai uniós feltételek szerint a vidéken élők vehetik igénybe. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, hogy ezzel a támogatással is hozzájárulnak a család és a munka közötti egyensúly megteremtéséhez.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, 2024. július 31-től hatályos az a rendeletmódosítás, amely alapján lehetőség nyílt kiírni a megújult bölcsődei támogatást. Most meg is történt a bejelentés, így szeptembertől már biztosan elindul a pályázat. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Még múlt év végén a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása” című (EFOP Plusz-6.3.1-23 kódszámú) felhívás, mely meghatározta a célcsoportot, ebből derül ki, milyen feltételekkel kaphatnak majd támogatást a kisgyermekes szülők ahhoz, hogy elhelyezzék bölcsődében a gyermeküket.

Új bölcsődei támogatás 2024 - Ki igényelheti?

A felhívás szerint az a munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő, akinek állandó lakóhelyének címe, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, tartózkodási helyének címe a kevésbé fejlett régiók területén van, és aki gyermekét a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett (működési engedéllyel rendelkező), a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti önkormányzati, vagy nem önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásban helyezi el.

Mi számít kevésbé fejlett régiónak? A felhívás szerint Magyarország kevésbé fejlett régiói (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) és az Államkincstárnak azt is biztosítania kell, hogy ezen belül a források legalább 66,67%-a a négy legkevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) régióban kerül felhasználásra.

A projekt keretében a célcsoporti körbe tartozó személy számára akkor folyósítható személyi térítési díjhoz nyújtott támogatás, ha megfelel a további előírásoknak is a fent leírtakon túl, mint aki munkavállalóként vagy önfoglalkoztatóként elhelyezkedik vagy visszatér a munkaerőpiacra és ennek dátuma nem korábbi, mint 2023.04.01. és akinek állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye (ha tartózkodási hellyel rendelkezik), megegyezik azon gyermek címadataival, akire nézve a bölcsődei ellátás, vagy a napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéhez támogatást igényel. Továbbá akinek a személyi térítési díjra vonatkozó támogatási kérelem benyújtását megelőzően arra a gyermekre, akire tekintettel támogatási kérelmet nyújtott be, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozást segítő ellátást, vagy gyermeknevelési támogatást folyósítottak (kivételt képeznek ez alól a menekült hátterű személyek), azaz

egy gyermek vonatkozásában csak egy szülő részesíthető támogatásban.

Továbbá az a személy, aki rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható. Fontos, hogy egy személy több gyermek után is részesíthető támogatásban, azonban az indikátorok (EPO24, EPR32) célértékébe csak egy személyként számítható bele. Valamint nem részesíthető azon hónap vonatkozásában támogatásban az a személy, aki olyan gyermek bölcsődei ellátásához, vagy napközbeni gyermekfelügyeletéhez igényli a támogatást, akire tekintettel a GINOP-5.3.11-18-as kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült.

Bölcsődei támogatás 2024 maximális összege

Gyermekenként legfeljebb havi 50 ezer forint támogatás biztosítható - írja a felhívás. Vannak olyan esetek viszont, amikor a támogatás magasabb összegű is lehet: a gyermekét egyedül nevelő szülő, a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK-ra) jogosult gyermeket nevelő szülő, a menekült hátterű szülő, valamint a sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre jogosult, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő számára gyermekenként legfeljebb havi 65 ezer forint támogatás biztosítható.

Amennyiben a szülő által kifizetett személyi térítési díj alacsonyabb, mint a maximálisan biztosítható támogatás összege, akkor a folyósítható támogatás összege megegyezik a szülő által kifizetett térítési díjjal.

Vagyis a korábbi bölcsődei támogatáshoz képest 10 ezer forinttal 50 ezerre emelkedett a havi támogatás maximális összege, viszont továbbra is legfeljebb annyit fizetnek majd, amennyibe a bölcsődei ellátás kerül. Egyes indokolt esetekben legfeljebb 65 ezres támogatás igényelhető!

A felhívás részletezi, hogy a térítési díj támogatás önkormányzati fenntartású családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, bölcsődei vagy mini bölcsődei, illetve napközbeni gyermekfelügyelet keretében történő ellátásba kerülő gyermek után állapítható meg, a gyermek bölcsődei ellátásra való jogosultságának ideje alatt bármikor, a felsorolt valamennyi feltétel fennállása esetén.

Visszamenőleg is jár az új bölcsődei támogatás

Azt is írják, hogy a Magyar Államkincstár visszamenőlegesen kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén nyújthat támogatást 2023. április hónaptól felmerült személyi térítési díjhoz:

a személyi térítési díj támogatásra vonatkozó igényt a szülő a Magyar Államkincstár honlapján közzétett felhívás megjelenését követő 60. napig benyújtotta,

a személyi térítési díj támogatást igénylő megfelel a jelen felhívásban foglalt feltételeknek,

a gyermek az igénylés benyújtásakor még bölcsődei ellátásban részesül

Vagyis a felhívás alapján az igényléseket várhatóan 2024. áprilistól lehet majd benyújtani, és akár visszamenőleg is járhat a támogatás 2023 áprilisáig.

További részletek a felhívás 2.3 alpontjában, ITT olvashatók.

Szűk másfél éve vezették ki a támogatást, ami most megújult

Ahogy arról korábban a Pénzcentrum adott hírt, 2023. március 1-től kivezetésre került Magyarországon a 2019. július 31-től járó bölcsődei támogatás. Az addig évről évre meghosszabított pályázat határidejét ugyanis nem hosszabbították meg tovább a korábbi gyakorlattól eltérően, így tulajdonképpen kivezetésre került a bölcsődei támogatás 2023 tavaszán. Azonban mint kiderült, a megújult bölcsődei támogatást a kisgyermekesek visszamenőleg is igényelhetik 2023 áprilisáig, így folytonosságot teremtenek a támogatásban.

A korábbi bölcsődei támogatás lényege az volt, hogy a kisgyermekes családok kiadásai legfeljebb 40 ezer forinttal voltak csökkenthetők, ha férőhelyhiány miatt magánbölcsődébe kényszerültek adni a gyermeküket. Az új pályázaton már akár 50 ezer forinttal is csökkenthetők a költségek, sőt akár legfeljebb 65 ezer forinttal is bizonyos esetekben. A támogatást várhatóan áprilistól lehet igényelni.