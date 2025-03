Bombahír az OTP-ről: morzsolhatják a tenyerüket a részvényesek, erre terjeszkedhet a magyar bank

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 91 415,63 ponton zárt, 1444,10 ponttal, 1,61 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban. A részvénypiac forgalma a héten 80,13 milliárd forint volt az előző héten elért 99,51 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.

A hét első négy napján folyamatosan történelmi csúcson zárt a BUX, amely csütörtökön 92 720,24 pontra emelkedett. Hétfőtől szerdáig a kedvező nemzetközi hangulat segítette, csütörtökön pedig az OTP árfolyamának növekedése húzta a magyar tőzsde mutatóját. A hét utolsó kereskedési napján pénteken azonban az amerikai piacokról induló kedvezőtlen hangulat hatására, átlag feletti forgalom mellett esett a BUX.

A Magyar Telekom múlt pénteken jelentette be, hogy lezárult a korábbi, 24 milliárd forintos programból fennmaradó, 1,7 milliárd forintos keretösszegű részvény-visszavásárlása emelte ki heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. A vállalat 2025. március 17. és március 21. között 956 705 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 1,7 milliárd forint összértékben a Budapesti Értéktőzsdén. A tranzakciót követően a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 30 993 118 darab.

Hozzátették, hogy céláremelés érkezett a Richterre és az OTP-re is. Előbbinél a Berenberg 12 ezer forintról 12 390 forintra emelte a célárat, az ajánlás változatlanul vétel. A HSBC 32 200 forintra emelte az OTP-re vonatkozó célárfolyamát, jelenleg ez a legmagasabb célár a bankra.

Az elemzés szerint Máltán terjeszkedhet az OTP. A Times of Malta értesülései szerint az OTP az HSBC máltai leányvállalata megvásárlására készülhet. Az HSBC Malta szerdai közleménye alapján az eladási folyamat hivatalosan is megkezdődött, a tranzakcióhoz szükséges bizalmas információkat több ajánlattevőnek is átadták, az eladási folyamatban nincs előnyben részesített ajánlattevő. Ugyanakkor később az is kiszivárgott, hogy aggodalmak merülhetnek fel az OTP reputációjával kapcsolatban, annak oroszországi jelenléte miatt. A témában a máltai pénzügyminiszter és az OTP is megszólalt.

Rámutattak, hogy kedden tartotta első kamatdöntő ülését az Magyar Nemzeti Bank Varga Mihály vezetésével, amelyen a várakozásoknak megfelelőenkamattartásról határozott a Monetáris Tanács, az alapkamat változatlanul 6,50 százalék. Varga Mihály szerint az óvatos és türelmes megközelítés, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. Elemzők pedig hozzáfűzték, hogy felfelé mutató inflációs kockázatok látszanak.