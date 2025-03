Lecsapott az MNB: engedély nélkül gyűjtötte be a lakosság pénzét egy csaló

Az MNB vizsgálatának lezárultáig végzésében azonnali hatállyal megtiltotta egy magánszemélynek, hogy jogosulatlan pénzügyi – így különösen betét vagy más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása – tevékenységet végezzen. A felügyelet eddigi adatai szerint a magánszemély számos más természetes személytől vett át pénzeket tőzsdei befektetési céllal, azoknak irreálisan magas hozamokat és tőkegaranciát ígérve.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytat annak megállapítására, hogy egy magánszemély végez, végzett-e üzletszerűen – azaz rendszeresen, ellenérték fejében nyereség-, illetve vagyonszerzés végett, előre egyedileg meg nem határozott ügyletek révén – pénzügyi szolgáltatási, ezen belül pedig betét vagy más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadására vonatkozó tevékenységet.

A pénzügyi felügyelet eddigi – előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – vizsgálata feltárta, hogy a magánszemély több természetes személlyel kötött befektetési célú megbízási szerződéseket. Ezek révén az ügyfelektől átvett, összességében jelentős összegű pénzeszközökkel tőzsdei kereskedést végzett, az ügyfeleknek írásban vagy szóban irreális, havi 2,5-7 százalék közötti hozamokat ígérve. A magánszemély emellett a rendelkezésre bocsátott pénzekre 80 százalékos tőkegaranciát is vállalt, nyilatkozata szerint a begyűjtött pénzeket felhasználva devizapárokkal, nyersanyagokkal és kriptovalutával kereskedett külföldi kereskedési helyszíneken.

Az MNB rendelkezésre álló adatai szerint ugyanakkor a magánszemélynek nincs (és nem is volt) e tevékenység végzésére feljogosító felügyeleti engedélye vagy regisztrációja.

Mindezek alapján az MNB ma közzétett végzésében már vizsgálata során azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a magánszemély felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzen. Amennyiben az érintett e tevékenységét a továbbiakban esetleg mégis folytatná, azt a pénzügyi felügyelet az ügyet lezáró határozatában a rosszhiszeműség bizonyítékaként – ezáltal súlyosító körülményként – értékelheti.

Az ügyfelek számára javasolt, hogy egy-egy pénzügyi szolgáltatás, termék igénybevétele előtt előzetesen mindig ellenőrizzék, hogy az adott intézmény vagy magánszemély rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e az MNB Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában, illetve ennek hiányában a jogosulatlan piaci szereplőket bemutató Figyelmeztetések menüpontban. Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodái, illetve honlapja minden szükséges tájékoztatást megadnak ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt érdeklődőknek.