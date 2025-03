Így kell ezt okosan csinálni: havi 11 milliós fizu, és ez csak a hab a tortán

Alighanem sokan emlékeznek az Amerikai pite-filmek Steve Stiflerjére. A karaktert megformáló Seann William Scott azonban nem csak a mai napig keresett színész, hanem sikeres üzletember is, aki mintegy kiváló iskolapéldája annak, hogy egy ügyesen megtervezett pénzügyi portfólióval az embernek nehezen lehetnek pénzügyi gondjai.

Egy Facebook-bejegyzés szerint az Amerikai pite-filmekből ismert Seann William Scott lenyűgöző pénzügyi portfóliót épített fel az évek alatt – havi 31 ezer dollárnyi (~11,4 millió forintnyi) bevétele származik a részvényei utáni osztalékokból, továbbá mintegy 18 millió dollárnyni (~6,6 milliárd forintnyi) adósságmentes ingatlana is van.

A fentieken túl több mint 172 ezer dollár (~63,3 millió forint) készpénzzel és további 11,9 millió dollár (~4,4 milliárd forint) könnyen likviddé tehető eszközzel is rendelkezik, amikkel „bemutatja az intelligens befektetés előnyeit” – olvasható a posztban. A bejegyzés felidézte, hogy az utóbbi években a Welcome to Flatch című műsor jelentette a színész elsődleges bevételi forrását, ám Seann William Scott a műsor elkaszálása óta is szépen keres a jogdíjakból és az osztalékokból.

Helyzete rávilágít a befektetések diverzifikálásának fontosságára a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében, még a váratlan karrierváltások dacára is. Ráadásul élvezi az életet egy támogató családdal – a »dögös anyukájával«

– zárul a bejegyzés.

Mindehhez persze érdemes hozzátenni, hogy bár Seann William Scott aligha tartozik a legnagyobb nevek közé, azért a mai napig keresett színészről van – idén januárban startolt el a Shifting Gears című televíziós sorozata, továbbá a készülőben lévő Jégkorszak 6-ban is ő fogja kölcsönözni az egyik karakternek a hangját. A színésznek tehát van miből építkeznie, ám a fentiek jól mutatják, a pénzt nem elég megkeresni, azt érdemes okosan be is fektetni.

Hogyan osszuk meg a pénzt?

A több lábon állás tehát mindenképpen az előnyünkre válik, ugyanakkor kérdés, hogy mégis hogyan csináljuk? Erre a kérdésre nehéz, sőt, valójában lehetetlen egyetlen választ adni, az ugyanis több mindentől függ – a kockázatvállalási hajlandóságunktól, milyen célból szeretnénk befektetni, illetve rendkívül fontos, hogy milyen időtávon gondolkodunk.

Példának okáért Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője korábban úgy nyilatkozott a Pénzcentrumnak, szerinte ilyen arányban érdemes felosztani egy portfóliót, feltételezve, hogy azt legalább 15 évig tartani tervezzük:

15% magyar állampapír;

10% eurós állampapír, osztrák, német (van olyan befektetési szolgáltató, ahol online is megvásárolhatók ezek);

25% feltörekvő piaci ETF. Ez főleg Ázsiát, Indiát, Kínát, Latin-Amerikát, kis mértékben Kelet-Európát lefedő részvénycsokor. Ez akkor lehet jó, ha valaki ódzkodik Kínától, van olyan verziója, amiben Kína nincs benne, Bence Balázs azonban úgy nyilatkozott, hogy ő a saját portfoliójából nem hagyná ki Kínát;

20% európai ETF, például a Stoxx 600 indexet követő, amibe angol és nyugat-európai részvények vannak;

25% - USA, mondjuk egy S&P500 indexet követő ETF;

5% - bitcoin.

Ez persze – mint utaltunk is rá – nem szentírás, érdemes a különböző megtakarítási formák arányát a saját céljaink és kockázattűrésünk szerint alakítani. Alapvetően azt lehet elmondani, minél rövidebb ideig tervezzük tartani az eszközöket, érdemes annál alacsonyabban tartani a részvények arányát, míg hosszabb időtávon már érdemes ezek arányát fokozni. Ám akárhogy is, amint a cikkünk elején bemutatott példa is mutatja, érdemes több lábon állni.