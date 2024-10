Erre a fordulatra nem számított az Ötöslottó új milliárdosa: semmi perc alatt elúszhat a vagyon

Nem csak magyar állampapírba, hanem bőven többféle külföldi papírba is érdemes most befektetnie annak, aki megnyerte az Ötöslottó történetének legnagyobb nyereményét - mondta a Pénzcentrumnak Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője, befektetési szakoktató. Szerinte ugyanakkor a tőkepiac túl lehet a növekedési zenitjén, és egyáltalán nem biztos, hogy ez most a legjobb befektetés - de most a huzamok éppen még jók ahhoz, hogy fialtassuk a pénzt.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, szombaton este, egy szerencsés játékos a telitalálattal a minden idők legnagyobb lottónyereményét, 6 613 905 020 Ft-ot vihette haza az Ötöslottón. A telitalálattal minden idők legnagyobb hazai lottónyereményét lehetett megnyerni, így a nyertesnek - akinek kilencven napon belül a nagynyerteseknek fenntartott vonalon kell jelentkeznie - most igencsak kellemes gondjai adódnak: el kell döntenie, mire fogja költeni a nyereményét, vagy éppen azt, hogy hogyan fektesse azt be úgy, hogy még több pénzt csináljon ebből a jelentős tőkéből.

A megtakarításokkal, befektetéssel kapcsolatban igen sokan és sokfélét szoktak mondani, úgyhogy az újdonsült nyertesnek igencsak főhet a feje, hogy hogyan kezdjen neki a hatalmas nyeremény fialtatásának. Sorra szoktak ilyenkor olyan cikkek születni, milyen luxuskiadások válnak elérhetővé azután, hogy a nyertes felveszi a nyereményét, de a szakemberek ilyenkor inkább óvatosságra intenek. Megkérdeztük egyiküket, hogy ha valaki komolyan gondolja a befektetést, akkor merre induljon el, hogyan állítsa össze a befektetési portfólióját? Hogyan biztosítsa, hogy a lehető legjobb formákat tudja kiválasztani, és milyen arányban ossza el a pénzt?

Nem mindennapi kombinációval vitték el a giganyereményt

Szombaton este egy magyar Ötöslottó-játékosnak élete talán legszebb pillanata jött el, mikor este nyolc óra előtt kihúzták az ötödik nyerőszámot is, és biztossá vált, hogy újdonsült milliárdos lett. Emlékeztetőül, a számok a következők voltak:

3; 10; 12; 13; 33.

Ezzel az öt számmal valaki minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét viheti haza, 6,61 milliárd forintot nyert a szerencsés játékos.



Fejben már mindenki legalább egyszer elköltötte ezt a hatalmas összeget, vagy legalább minimális elképzelése van arról, hogy mit kezdene vele, ha az övé lehetne. Szerencsére egyre többen gondolkodnak azon, hogy befektetnék a pénzt annak érdekében, hogy még az unokáinak se legyenek anyagi gondjai.

Mibe fektessük most a pénzt?

A terv tehát megszületik, de vajon mivel járunk a legjobban, ha befektetésben gondolkodunk? Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője, befektetési szakoktató szerint leginkább a tengerentúli piacokon érhetünk el komoly hozamokat.

Hosszú távon gondolkodva, 15 évnél nagyobb befektetéseknél a nyugati, főleg USA-beli tőkepiacok minden más befektetési formát péppé vertek a hozam tekintetében. Egyelőre semmi nem azt mutatja, hogy egy globális világrészvény-portfolió ne tudna hosszú távon továbbra is a legjobb lenni a hozam tekintetében. Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor az AI-láz, valamint idén a kamatcsökkentési várakozások is, a lehetőség, hogy mégse lesz gazdasági recesszió az USA-ban együttesen 20% feletti hozamokat hoztak például az amerikai tőzsdeindexek esetén

- kezdte válaszát Bence Balázs, mikor arról kérdeztük, mivel járhat a legjobban a friss lottómilliárdos, ha befektetésekben gondolkodik.

Persze azért azt is leszögezte, hogy meseszerűnek tűnik az emelkedési ráta, örökké ez sem fog tartani - és az is lehet, hogy már a holtponton túl is jutottunk.

Az ilyen száguldás azért hosszú távon nem fenntartható. Tehát a válasz a kérdésre, hogy tényleg a tőkepiac-e a legjobb befektetés? – az a válasz, hogy az volt. De amikor ezen már sokan rágódnak, akkor vélhetően a java már bőven mögöttünk van

- fogalmazott a szakértő.

Osszuk meg a pénzt több termék között

Bence Balázst arra is megkértük, hogy fejben tegyen össze egy olyan befektetési portfóliót, ami kellően diverzifikált ahhoz, hogy akkor is maradjon a befektetésből bőséggel, ha egyik vagy másik annyira nem jönne be. Mielőtt erre rátért, elmondta azt is, hogy ő most hová nem tenne egyetlen fillért sem. Kitért emellett arra is, hogy a nemsokára lezajló amerikai elnökválasztás is hatással lehet még a hozamokra - igaz, csak akkor, amikor az új elnököt majd január huszadikán beiktatják hivatalába.

Hosszú távon maradhat a tőkepiaci dominancia a magas hozamok tekintetében, akkor is, ha most szállsz be (legalábbis a múlt tapasztalata alapján). Pár év távlatában gondolkodva a giga megugrás után azért jöhet majd egy kis gőzkiengedés. Például az új elnök beiktatása környékén, amikorra minden várakozás már beépült az árfolyamba. A nagyon hype-olt egyedi részvényekbe 2-3 éves távlatban gondolkodva én most nem tennék pénzt. Ilyen az Nvidia vagy a Microsoft, hogy csak kettőt említsek

- fogalmazott a Portfolio Trader kereskedési vezetője.

Most pedig akkor jöjjön a lényeg: milyen arányban osszuk meg a pénzt a befektetési termékek között a saját portfóliónkban? Bence Balázs elmondása szerint a következőképpen csinálná (olyan portfóliót készítve, amit legalább 15 évig tartani tervezünk):

15% magyar állampapír;

10% eurós állampapír, osztrák, német (van olyan befektetési szolgáltató, ahol online is megvásárolható);

25% feltörekvő piaci ETF. Ez főleg Ázsiát, Indiát, Kínát, Latin-Amerikát, kis mértékben Kelet-Európát lefedő részvénycsokor. Ez akkor lehet jó, ha valaki ódzkodik Kínától, van olyan verziója, amiben Kína nincs benne, én azonban a saját portfoliómból nem hagynám ki Kínát;

20% Európai ETF, például az Stoxx 600 indexet követő, amibe angol és nyugat-európai részvények vannak. Az angol részvénypiac még szerintem most is kifejezetten olcsónak mondható;

25% - USA, mondjuk egy S&P500 indexet követő ETF. Az USA részvénypiac bár átlagosan drága, de egy globális portfolióból nem lehet kihagyni;

5% - Bitcoin

Mi lesz, ha Trump nyeri a választást?

Az, hogy az amerikai elnökválasztás kimenetele befolyásolhatja a részvénypiacokat, nem csak Bence Balázsnak jutott eszébe, a Pénzcentrumnak adott interjújában Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő hedge fund managere is beszélt erről. Szerinte ugyan azt nem lehet megjósolni, hogy Donald Trump vagy Kamala Harris győzelme után lesz-e jobb világ a befektetőknek, de vannak olyan sémák, amelyeket már most el lehet felejteni.

Pont mostanában láttam egy elemzést, ami egy tőkepiaci képtelenség: arról szólt, hogy a tőkepiacoknak mindkét jelölt elnöksége csak rossz lesz. Az lehetetlen, mert ha tényleg így gondolná a piac, akkor esni kéne most azonnal mindennek, olyan nincs, hogy Donald Trump az lesz elnök és esik a piac, de ha Kamala Harris nyer, akkor is. Nem tudom, hogy melyiküktől lesz inkább jó világ a befektetőknek. Lehet, hogy van egy olyan beidegződés, hogy a Trumpból már láttunk négy évet és az jót tett a részvényeknek, volt például adócsökkentés, de a másik oldalon meg ott van, hogy mennyire izolálná az Egyesült Államokat például vámokkal, mennyire barmolná szét a világkereskedelmet, vagy a világ békéjét, hogyha esetleg a NATO-ban irányváltást akarna elérni. Igazság szerint én nem várok semmilyen komolyabb piaci mozgást az elnökválasztástól

- mondta Balásy Zsolt. A vele készült teljes interjút, amiben a magyar gazdasági kilátásokról is bővebben beszélt, itt olvashatod el újra:

