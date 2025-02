Ez ám a magas kamat: új megtakarítási lehetőségek tarolják le a piacot

A Goldman Sachs bővíti európai ETF-portfólióját két új, magas hozamú kötvényalappal - írja a Financial Times.

A Goldman Sachs vagyonkezelési részlege két új, aktívan kezelt ETF-et vezetett be az európai piacra, amelyek a magasabb kockázatú, de potenciálisan nagyobb hozamot ígérő bóvli kategóriájú kötvényekre összpontosítanak. A Financial Times beszámolója szerint ezek az alapok vonzó lehetőséget kínálhatnak a kockázatvállaló befektetőknek.

Az újonnan bevezetett Goldman Sachs USD High Yield Bond Active és Goldman Sachs Eur High Yield Bond Active Ucits ETF-ek már elérhetők a londoni és frankfurti tőzsdéken, és hamarosan Milánóban és Zürichben is kereskedhetnek velük a befektetők. Ezek az alapok a befektetésre ajánlottnál alacsonyabbra értékelt kötvényekbe fektetnek be, ami magasabb kockázatot, de egyúttal magasabb potenciális hozamot is jelent.

Ezt jól példázza egy hasonló, konkurens termék teljesítménye, amely 2024-ben 14,9%-os dollárhozamot ért el.

A Goldman Sachs szerint az aktívan kezelt ETF-ek egyedülálló előnyöket kínálnak a befektetőknek. Ötvözik az ETF-ek átláthatóságát és költséghatékonyságát az aktív vagyonkezelés előnyeivel, beleértve a piaci félreárazások azonosítását, a volatilitás kezelését és a vállalatspecifikus kockázatok mérséklését.

A Goldman Sachs jelentős tapasztalattal rendelkezik az ETF-kezelés terén. 2024 végére globálisan közel 39 milliárd dollárt kezeltek 51 különböző ETF-ben. Ugyanakkor az európai terjeszkedésük lassabban halad: a 2019-es piacra lépésük óta a 8 alapból álló kínálatuk alig több mint 1 milliárd dollárt tudott bevonzani.