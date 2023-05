Óriási dobást jelentett be a népszerű nagybank: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell

Elindítja a Revolut az ETF kereskedését Európában, aminek keretei között a bank ügyfelei az EGT-n belül több mint 100 ETF-fel tudnak majd kereskedni, a minimális befektetési összeg pedig 1 eurónál kezdődik. Az ETF-ek diverzifikált, többek között részvényeket és kötvényeket is tartalmazó eszközportfóliónak való kitettséget kínálnak, mindezt a cég az appján belül, segítve az ügyfeleket a befektetési kockázatok kezelésében, valamint a befektetések keresésére fordított költségek és idő csökkentésében.

A Revolut, a világszerte immár 29 millió ügyféllel rendelkező pénzügyi szuperapp a mai napon bejelentette, hogy az Európai Gazdasági Térségben (EGT) minden ügyfele számára bevezeti az ETF-kereskedést. A mai naptól kezdve a Revolut Securities UAB ügyfelei EGT-szerte több mint 100 ETF-hez hozzáférhetnek, a minimális befektetési összeg pedig mindössze 1 euró. A Revolut az új ETF-kereskedési ajánlatát az Upvesttel együttműködve fejlesztette ki. Ez a berlini székhelyű, befektetési infrastruktúrákkal foglalkozó fintech cég nagymértékben skálázható befektetési API-kra specializálódott.

Az ETF az angol Exchange Traded Fund kifejezésből alkotott betűszó, amely tőzsdén kereskedett alapot jelent. Az ETF-ekkel az ügyfelek egyszerűen és rugalmasan diverzifikálhatják a piaci kitettségüket, hiszen ezek az alapok különböző értékpapírokba – például részvényekbe vagy kötvényekbe – fektetnek be, így sok időt és költséget takarítanak meg az ügyfeleknek az egyes értékpapírokba külön-külön történő befektetéseihez képest. Az ETF-ek vonzó megoldást jelentenek azon ügyfelek számára, akik hosszú távon kívánnak befektetni, és ők maguk nem akarnak túl sokat foglalkozni a kereskedéssel.

Mától a Revolut az ETF-ek tekintetében átfogó lefedettséget kínál a feltörekvő iparágakra – például a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a hidrogén és a big data –, de a bevett ágazatok, mint a videojátékok, az erdőgazdálkodás, az elektromos járművek, a tiszta energia vagy a felhőalapú számítástechnika, valamint a hagyományos iparágak esetén is, többek között a technológia, az egészségügy, az energia, az utazás és szabadidő, és a biotechnológia területén. Az ajánlat a globális indexek többségére, köztük az S&P 500, a NASDAQ, a DAX és a FTSE indexre is kiterjed. A felhasználók úgy diverzifikálhatják a portfóliójukat, hogy nemcsak részvényeket, hanem kötvényeket és árukat is lefedő ETF-ekbe fektetnek be.

A Revolut segítségével a befektetések mindenki számára elérhetőek: az ETF-ek esetében a minimális befektetési összeg csupán 1 euró. A Revolut appban az Irányítóközpont felületén a „Tőzsde” menüpontra koppintva az ügyfelek a befektetni kívánt pénzösszeget át tudják mozgatni ETF-ekbe. A felhasználók valós időben ellenőrizhetik az ETF-jeik teljesítményét folyamatosan frissülő figyelőlisták, kereskedési grafikonok és piaci hírek segítségével – mindezt a Revolut appon belül.

A csomagtól függően az ügyfelek havonta 1 (Standard), 3 (Plus), 5 (Premium) vagy 10 (Metal) ingyenes kereskedést hajthatnak végre. Az ingyenes limit túllépése után minden egyes kereskedésre 0,25%-os (minimum 1 euró) változó díjat kell fizetni. A Revolut emellett letétkezelési díjat is alkalmaz, amelynek mértéke a felhasználói eszköz piaci értékének évi 0,12%-a, de ezt havonta számítja fel. A Revolut azt tervezi, hogy a következő hónapokban az Upvesttel együttműködve európai tőzsdén jegyzett részvényekkel és más kereskedési termékekkel bővíti kínálatát.