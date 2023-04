Így keresheted rommá magad 2023-ban Magyarországon: elárulta titkát a tőzsdeguru

Nemrég jelent meg a Netflixen egy új, pénzzel foglalkozó sorozat, aminek az első része felteszi a kérdést, miszerint hogyan lehetünk gazdagok gyorsan. De vajon tényleg működnek az önjelölt coachok tanácsai, vagy a könnyű és gyors meggazdagodás gondolata csak álom marad? És ha igen, akkor mi az, amibe tényleg érdemes pénzt fektetni? Többek között ezeknek a kérdéseknek járt utána a CashTag Bence Balázs segítségével.

Emberemlékezet óta foglalkoztat mindenkit a gondolat, hogy mégis hogyan lehetséges könnyen, sok pénzhez jutni, legális keretek között. A Netflixen futó sorozat, a Money Explaind első epizódja pedig egyenesen ezt a kérdést feszegeti. A Get Rich Quick ugyanis azt járja körül, hogy mégis mik azok a befektetési, illetve pénzszerzési lehetőségek, amikkel a lehető leggyorsabban bekerülhetünk a felső tízezer tagjai közé.

De vajon tényleg működnek ezek a trükkök és praktikák, vagy ez az álom tényleg csak álom marad. A CashTag legújabb epizódjában ezt a kérdést járja körül a Pénzcentrum Bence Balázs segítségével, aki a Portfolio szakértértője. Szerinte pedig ez a kérdés éppenséggel fekete fehér: a válasza ugyanis egy határozott nem, hiszen ahhoz, hogy pénzt keressünk energiát kell befektetnünk.

Azzal a legkönnyebb lájkokat, meg kattintásokat szerezni az a hogyan gazdagodj megy gyorsan, könnyen témakör. Alapvetően a befektetések terén, ezzel meggazdagodni könnyű, azonban csak hosszútávon. Abban viszont, hogy rövid távon, befektetett energia nélkül meg lehet gazdagodni nem hiszek. Bele kell tenni az energiát, kell, hogy legyen célunk és ha jól csináljuk meg lesz az eredménye. De ha megnézzük közelebbről láthatjuk, hogy az összes ilyen összes nagy pénzügyi átvágást, mint a Bróker Marcsi és társai, vagy akár a Quaestor, akkor az arról szólt, hogy alacsony kockázattal, vagy kockázatmentesen hirdetnek relatíve nagyobb hozamot

– fogalmazott Bence Balázs, aki szerint azonban nem minden ezzel foglalkozó coach kókler. Van, akit érdemes meghallgatni, viszont óvatosnak kell lenni, hiszen nem feltétlen fogjuk megkapni azt, amit keresünk. Legyen szó a gazdagságról, vagy a lelki békénkről a könnyű és gyors megoldás sosem kifizetődő.

Ha egy 25 évesnek azt mondom, itt van két ajtó, az egyik egy hétvégi gyorstalpaló tréning bejárata, a másik négy évnyi pszichoterápia küszöbe, és még akkor sem biztos a végeredmény, szerinted merre indul el? Nyilván nem fogja a hosszú és fájdalmas utat választani, illetve csak akkor, ha párszor már megfutotta a felesleges köreit. Sokan segítők tucatjait „fogyasztják el”, mire rájönnek, a sok-sok rövid út végül csak A-ból A-ba vezetett, nem a vágyott B-be. Végül a kliens rájön, nem kellene spórolni annyira idővel, energiával, vagy még tán pénzzel sem

– mondta el még korábban a Pénzcentrumnak Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus, kiemelve, hogy sajnos nagyon sok a hozzá nem értő a szakmában, aki azt hiszi, hogy tanulás nélkül lehet adni pszichológiai és pénzügyi tanácsokat egyaránt. Hiszen elegendő az utcán megszerzett tapasztalat az ilyesmihez.

A baj ott kezdődik, ha egy coach, egy tréner és számos más segítő nem tartja tiszteletben a kompetenciahatárokat. Egyszer azt mondta nekem valaki, aki emberekkel foglalkozott, hogy azért nem végzi el a pszichológia szakot, mert őt az élet tette segítővé. Ez egy nagyon veszélyes irány

– mesélte a pszichológus a saját szakmájára gondolva, azonban ugyanez igaz azokra is, akik pénzügyi végzettség, konkrét tapasztalat nélkül kéretlen tanácsokat osztogatnak az interneten. Ezért is kell mindig gyanakodni, ha valaki a könnyű utat ajánlja fel nekünk.

Az, hogy te munka nélkül nagyon sikeres lehetsz, az nyilvánvalóan átverés. Az, hogy valaki rövidtávú befektetésekből fog meggazdagodni, tehát megveszi az alján és eladja a tetején a befektetési eszközét, az persze papíron alapvetően jól hangzik, csak így a gyakorlati kivitelezés elég macerás. Sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az fog belőle kisülni, hogy akkor veszed meg, amikor már mindenki erről beszél – ami kb. már a tetején van –, aztán rájössz arra, hogy ez rossz ötlet volt, hiszen mire kapcsol az ember az árfolyam már a tizedére esett vissza.

– magyarázta el Bence Balázs, hozzátéve, hogy tanácsadóként ő ritkán szokott azzal találkozni, hogy valaki azzal a kéréssel fordul hozzá, hogy egy bizonyos összegből a lehető leghamarabb csináljon pénzt.

Van, aki tanácsadóval beszél, ahol van egy minimális tőkekövetelmény, ami jelenleg azt hiszem 5 millió forint, ami nem egy ilyen borzasztó nagy tőke, de akinek már ennyipénze van annak valószínűleg több esze is. Így ritkán mondják, hogy pörgessük ezt most meg. De, akinek ilyen indíttatásai vannak, annak rengeteg online platform áll a rendelkezésére

– mondta a pénzügyi szakértő.

Bence Balázs szerint viszont koránt sem meglepő, hogy az emberek igyekeznek a könnyebb utat választani, emiatt pedig könnyen bedőlnek valamilyen befektetési lehetőségnek, amit hirtelen felkapott a média.

Ilyen az emberi természet. Ha például a sajtó is ír valamiről, hogy mondjuk xy részvény emelkedik, akkor van az, hogy miután hallják, hogy a szomszéd Józsi is mennyit nyert rajta ők is be akarnak fektetni hirtelen. De általában, amikor már mindenki beszél róla az a csúcshoz közeli állapot

– tette hozzá Bence Balázs.

Azonban felmerül a kérdés, hogy ha az ilyesféle befektetések nem kifizetődőek, akkor mégis mibe érdemes beletennünk a megtakarításainkat.

Mibe érdemes befektetni?

A pénzügyi szakértő szerint ahhoz, hogy megtudjuk miben érdemes tartani a pénzünket – hiszen a megtakarításunkat a paplanhuzatban tartani a létező legrosszabb dolog, ami tehetünk – először azt kell végig gondolnunk, hogy kell-e pár éven belül a pénz, azaz van egy konkrét dolog, amire költeni szeretnénk pár éven belül, vagy 10-20 éves befektetésben gondolkozunk.

Nem változnak nagyon gyorsan a bölcsességek a befektetések terén szerencsére. Az első dolog az, hogy mikorra van szükséged a pénzre. Ha tudod például, hogy 3 év múlva fixen kelleni fog, akkor nem érdemes nagy kockázatot vállalnia. Erre pedig a legjobb fixen az állampapír, ezen gondolkozni se kell, hiszen most 16 százalékos hozamok repkednek.

– vélekedett Bence Balázs. Az állampapírba inflációállóságával pedig Palkó István, A Portfolio pénzügyi rovatának vezető elemzője is egyetértett: szerinte, ha valaki beéri a Prémium Magyar Állampapír 16 százalékos éves kamatával, akkor ez biztos befektetésnek számít. Azonban azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy ebben az esetben nominális kamatról beszélünk, az infláció pedig továbbra is bőven efölött a szint fölött mozog. Nem állítható tehát, hogy az Állampapír megőrizni a befektetők pénzének értékét, de azt állíthatjuk, hogy bár az infláció rombolja a befektetők pénzének értékét, de ennek a rombolásnak a mértékét jelentősen visszafogja az állampapír, jobban, mint ahogyan a bankbetétek ezt most teszik.

Azonban az Erste szakértői szerint, ha a fő célunk megtakarításaink értékének megőrzése, akkor tehát ez lehet a legjobb választás. Ha viszont a célunk az, hogy hasznot generáljunk Jelenleg véleményük szerint jelentős reálhozamot továbbra is részvényekkel lehet elérni. A jelenlegi körülmények között a kedvező értékeltségű, stabil mérlegű és jó pénztermelési képességgel rendelkező vállalatokat ajánlják.

A legbiztosabb viszont Bence Balázs szerint ebben az inflációs környezetben, ha reál eszközökbe fektetünk. Ezek alatt az elemző olyan valós, fizikai eszközöket ért, amiknek valami belső értéket tulajdonítunk. Ilyen az ingatlan, arany, és akár a tőzsdei befektetés is, mert ha részvényt veszünk, akkor egy szeletet kapunk az adott vállalat gyártósorából, irodájából, szoftvereiből.

Ha valaki már 20 évben tud gondolkozni, és ezt mondjuk még ki tudja egészíteni folyamatos megtakarítással, akkor nincs jobb, mint a részvénypiac. Ilyenkor tulajdonrészt szerzel valamiben, és ez hozza hosszútávon a növekedést

– emelte ki a Portfolio szakértője, akivel Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő elemzője is egyetértett:

Alapvetően a részvények reáleszközök, amelyeket nem kell, hogy zavarja az infláció, mint ahogy az ingatlant sem

– hangsúlyozta még korábban Balásy Zsolt.

Ha pedig befektetésekről beszélünk, akkor az elmúlt időszakban elkerülhetetlenné váltak a kripto valuták, amik kapcsán még mindig leginkább a sötétben tapogatózunk.

Érdemes kripto valutában tartani a pénzünk?

A kripto terület egy új eszközosztály gyakorlatilag, mint mondjuk a részvények, az arany, vagy az olaj. Van jelenleg vagy 10 ezer kripto, ami közül 9996 valószínűleg megy majd a levesbe, de lesz néhány, ami megmarad. az viszont, hogy melyik lesz az, azt nehéz meghatározni. Amit én egyértelműen ki tudnék emelni, az a Bitcoin. Az, hogy ha valakinek a portfoliójában 3-5 százalék van belőle, az úgy teljesen normálisnak tekinthető. Az, hogy valami új, kevésbé szabályozott terület azt eredményezi, hogy óriási, hektikus mozgások vannak. De ez le fog majd tisztulni, hiszen a jogi szabályozás már szépen lassan elindult

– magyarázta Bence Balázs, de Györfy András, a Kripto Akadémia alapítója is elmondta a Pénzcentrumnak korábban, hogy ez most türelmi játék. Aki nem akar hirtelen sokat szakítani, annak megérheti a befektetés:

A Bitcoin esetében például, ha a mostani 18-19 ezerről lemegyünk akár 10 ezerre is, akkor annak aki ezt el tudja viselni a következő 1-3 év során, ez nem jelent majd nagy problémát, hiszen jó okkal feltételezzük, hogy a következő ciklus majd egy újabb magasságba repíti. Mehet még lejjebb a kriptopiac, ettől függetlenül ez a mostani egy jó beszálló hosszútávon

- mondta Györfy András. Ezzel a véleménnyel pedig sokan egyetértenek, de természetesen vannak, akik szerint az egész jelenség egyfajta lufi, amit mesterségesen gerjesztettek.

Ezt azonban csak évek múlva fogjuk megtudni. Egy viszont biztos: a hőn áhított gazdagságot csak munkával és bizonyos szintű kockázatvállalással lehet elérni. Az pedig, aki azt ígéri, hogy egy bizonyos módszerrel könnyen és gyorsan meggazdagodhatunk, annak semmiképpen sem szabad hinnünk, hiszen annak biztos bukás a vége.