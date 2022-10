Érik a totális összeomlás a kriptopiacon: Nem szabad behódolni, hamar kidurranhat a Bitcoin-lufi

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kriptovaluták a jelenlegi gazdasági körülmények, és tőzsdei mozgások közepette egyre megosztóbb fizetési, befektetési eszközökké válnak. Akik eddig sem hittek túlzottan a kriptopiacban most igazolva érzik magukat, látva például a Bitcoin, az Ethereum vagy sok más altcoin árfolyamának zuhanását. Akik viszont továbbra is úgy gondolják, hogy a decentralizált fizetőeszközöké a jövő, azok kitartanak és azt mondják, a kriptovaluták a részvénypiaccal együtt mozogva zuhannak, ez pedig a kripto népszerűségét mutatja, mivel a részvényekhez hasonlóan ezek is igazi mainstream eszközökké váltak, és a főbb részvényindexekkel együtt majd a kripto árfolyamok is újra emelkedni fognak. A CashTag, a Pénzcentrum videosorozatának legújabb részében Györfi András, a Kripto Akadémia alapítója, és Yanis Varoufakis, Görögország volt pénzügyminisztere, anti-Bitcoin közgazdász mondják el, hogyan látják a kriptopiac jövőjét.

Igazi vérfürdő, amit az elmúlt egy évben láthattunk kriptopiacon, a legnagyobb piaci szereplő, azaz a Bitcoin árfolyama az elmúlt egy évben 55 000 dollár környékéről 19 000 dollárig zuhant, és hasonló a helyzet a többi kriptovalutánál is. Persze a háború hatásai, a piacon jelenlévő bizonytalanság, az energia- és élelmiszerárdrágulás, és a világszerte megugró infláció nem csak a kriptovalutákat, hanem a részvényeket is megviseli, elég az S&P 500 amerikai részvényindexre nézni, ahol 2022 januárjában még 4800 körül járt az árfolyam, és innen csökkent 3600-ig. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! “A Bitcoin esetében például, ha a mostani 18-19 ezerről lemegyünk akár 10 ezerre is, akkor annak aki ezt el tudja viselni a következő 1-3 év során, ez nem jelent majd nagy problémát, hiszen jó okkal feltételezzük, hogy a következő ciklus majd egy újabb magasságba repíti. Mehet még lejjebb a kriptopiac, ettől függetlenül ez a mostani egy jó beszálló hosszútávon” - mondta Györfy András, a Kripto Akadémia alapítója. Ezzel a véleménnyel sokan nem értenek egyet, és vannak, akik az egész jelenséget egyfajta lufinak, mesterségesen gerjesztett dolognak tartják, amivel megvezetik az embereket. A 2022-es BrainBar-on a CashTagnek interjútt adott Yanis Varoufakis, volt görög pénzügyminiszter, akit anti-Bitcoin közgazdászként is szoktak emlegetni. Mint kiderült, a blokklánc technológiák sok előnyét ő is elismeri, de a decentralizált fizetőeszközökről nincs túl jó véleménnyel. Veszélyes fantázia, illúzió, hogy helyettesíteni lehet a valutákat, az elhelyezett pénzt, a forgalomban lévő pénzt kriptovalutákkal. A kripto inkább másfajta problémákra lehet válasz, de nem ez a pénz civilizálásának és demokratizálásának eszköze, és nem pénzkereseti mód. Előnyünkre kell fordítani, de nem szabad neki behódolni TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) - fogalmazott Yanis Varoufakis. Hogy pontosan mi Yanis Varoufakis problémája a kriptovalutákkal, és hogy mit üzen azoknak, akik már fektettek kriptovalutába, vagy éppen tervezik, kiderül a CashTag legújabb videojából:

Címlapkép: Getty Images

