Súlyos összeget loptak el a TV2 sztárjától: bedőlt a netes csalóknak, keményen ráfizetett

Barta Sylviától internetes csalók 420 eurót, azaz nagyjából 160 ezer forintot csaltak el. Az időjárás-jelentő az egyik közösségi oldalon látott meg egy hirdetést, ahol sporteszközöket árulta. Az ajánlat pedig kifejezetten jó lehetett, hiszen Barta Sylvia meg is rendelte a terméket.

A rendeléssel nem volt probléma, a tranzakció megtörtént, kifizettem a pontos összeget, majd vártam, hogy megérkezzen. Mivel az Egyesült Államokból rendeltem, és dollárban fizettem, tudtam, hogy az eszköz vámköteles. Kaptam is egy SMS-t, hogy a március 6-i szállításhoz ki kell töltenem egy űrlapot – kezdett bele a történtek elmesélésébe a tévés személyiség. Jóhiszeműen ki is töltötte az űrlapot, amin a bankkártya adatait is elkérték.

Meglepődtem, mert az űrlap beküldése után nem vontak le tőlem semmiféle összeget. Ekkor már megfordult a fejemben, hogy lehet, csalásról van szó. Ám másnapig nem történt semmi… Akkor viszont éppen a TV2 stúdiójába siettem adásba, amikor kaptam egy üzenetet: 420 eurót levontak a kártyámról. Nem tudom elmondani, mennyire megijedtem, senkinek nem kívánom ezt a riadalmat. Ráadásul nem is tudtam rögtön intézkedni, hiszen a televíziózás világa ilyen: ha adás van, ott kell állni a stúdióban, nem foglalkozhatok az ügyes-bajos dolgaimmal

– mesélte Barta Sylvia. Azonban a támadások sorának ekkor még nem lett vége: további 540 eurót (körülbelül 200 ezer forintot) akartak tőle levonni a csalók, azonban ez a kísérlet szerencsére már meghiúsult, miután a bank gyanúsnak ítélte a tranzakciót.

Alaposan kikérdeztek, tudni akarták, nem kényszer hatása alatt telefonálok, hogy egyedül tartózkodom a helyiségben, tehát tényleg nagyon korrekt volt az ügyfélszolgálat munkatársa, amiért rendkívül hálás vagyok a banknak. Úgy néz ki, hogy az ellopott 420 eurót zárolták, már nincs a banknál, de talán még a csalóknál sem. Legalábbis ebben reménykedem, mert így van esély arra, hogy visszakapjam a pénzemet

– fejezte be az időjós.