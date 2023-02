Komoly pénzeket húz le a magyarokról a saját bankjuk: durván ráfizetnek a lustaságukra

A magyarok a pénzügyi szolgáltatók tapasztalatai szerint igen hűséges ügyfelek. Ennek a bankok persze örülhetnek, maguknak viszont a lakossági ügyfelek gyakran sokat ártanak ezzel az attitűddel. Sokan ugyanis akkor sem váltanak például bankszámlát, ha már drágának találják azt, esetleg elégedetlenek jelenlegi bankjuk szolgáltatásaival. Gyakran felmerül persze érvként, hogy a számlaváltás macerás, sőt önmagában is igen költséges folyamat. Ez azonban ma már nem feltétlenül van így, évek óta elérhetőek ugyanis nagyon olcsó és egyszerű megoldások a bankszámlacsomag váltásra. Most ezeket vizsgáltuk meg.

Egy bankszámla megléte ma már a legtöbbünk életében elengedhetetlen dolog. Talán ezért is vesszük a fizetési számlánk meglétét természetesnek, és gondolkozunk róla kevesebbet, mint egyéb pénzügyi döntéseinkkel, szerződéseinkkel kapcsolatban. A magyarok nagyobbik része pedig éppen ezért nem is számol utána, hogy a bankszámlájának fenntartása pontosan milyen költségekkel is jár. Ezen az attitűdön viszont sok pénzt bukhatnak.

A Pénzcentrum által a KSH-tól megszerzett adatokból kiderült, hogy az elmúlt évtizedben a számlavezetés két és félszeresére drágult egy átlagos lakossági bankszámla esetében. A díjszabás ráadásul laikusként nem feltétlenül a legkönnyebben átlátható, a költségek ugyanis nem csak az alapdíjból állnak, hanem számos tételből állnak össze. Ezek közé tartozik a bankkártyahasználat, ami 2012 óta átlagosan 44 százalékkal drágult, illetve a készpénzfelvétel is, aminek átlagos költsége 95 százalékkal emelkedett ezen idő alatt. Az elemzők szerint ráadásul most további átlag 15-20 százalékos drágulás küszöbén állunk a banki különadó miatt.

Sokan ennek ellenére ma is úgy tekintenek a bankszámlákra, mintha azok költsége egészen elenyésző lenne és amúgy sem lenne nagy különbség az egyes bankok különböző ajánlati között. Pedig ha megnézzük a többség teljesen átlagos, hétköznapi számlahasználat miatt is tízezreket hagy a banknál évente egy ilyen szolgáltatásra, úgy hogy adott feltételek mellett ingyen, de legalábbis nagyon olcsón is megúszhatnák a bankszámlavezetést.

Az egyes pénzintézetek versenye ugyanis egyre kiélezettebb és ma már az ügyfelek igen széles körének elérhetőek a rendkívül kedvező árú számlacsomagok. Érdemes tehát alaposan átolvasni a jelenlegi számlacsomagunk havi és éves kimutatásait. Amennyiben hosszú évek óta ugyanott van szerződésünk, jó eséllyel találunk ugyanis sokkal kedvezőbb ajánlatot. Akár nem költési szokásaink (például a bankautomata használatok száma) változásai, akár az állandóan alakuló kínálat révén, de igen valószínű, hogy találunk a jelenlegi számlacsomagunknál jobb ajánlatot.

Sokakat persze mindezek ismeretében is távol tarhat az a tévhit, hogy a bankszámlaváltás egy macerás, rigid ügymenet. Ez ugyanis ma már egyáltalán nincs így. Vegyük sorra, hogy milyen félreértések övezik a bankszámlákat, illetve szűkebben a számlaváltást, és azt hogy mi a valóság ezen tévhitek mögött.

Nézzünk utána a feltételeknek

Fontos tisztában lenni vele, hogy nehéz általánosan kijelenteni az egyes bankok ajánlatairól, hogy olcsók, vagy drágák lennének. A kondíciókat ugyanis nagyban meghatározza az is, hogyan használjuk bankszámlánkat. Így ami egy adott költési szokásokkal rendelkező ügyfélnek kimondottan kedvező ajánlat, az egyik másiknak simán lehet az egyik legkevésbé költséghatékony választás.

A "tökéletes" bankszámlacsomag megválasztásához ezért az első lépés annak tudatosítása kell hogy legyen, hogy pontosan mire is kell nekünk a bankszámla, illetve hogyan fogjuk azt használni a következő hónapokban. Fordítsunk kiemelt figyelmet arra, hogy milyen szolgáltatáskora lesz igényünk, illetve hogy esetlegesen mit tudunk vállalni azért, hogy megfeleljünk egy olcsóbb csomag igényléséhez támasztott feltételeknek. Ilyen feltétel lehet például a nullás számlacsomagok mindegyikénél támasztott minimális pénzforgalom.

A CIB ECO bankszámla esetében például akkor teljesen ingyenes a szolgáltatás, ha havonta a számlánkra érkezik egy az aktuális minimálbérnek megfelelő összeg, az UniCredit hasonló csomagjában pedig 75 ezer forint érkeztetése a limit, míg a Raiffeisen ingyenes számlacsomagjához 400 ezer forintos havi beérkező utalással teljesíthetjük a kondíciókat.

Természetesen hasonló vállalások nélkül is találhatunk igen kedvező csomagokat, de a végső döntést ezeket választva is érdemes alaposan átgondolni, hatalmas különbségek lehetnek ugyanis a költségekben attól függően, hogyan használjuk a szolgáltatást.

Rajtunk is múlik, hogy mennyit fizetünk

A legolcsóbb számlák általános jellemzője (kivételek persze vannak) hogy érdemes hozzájuk igazítani bankolási szokásainkat. Az előzőleg említett, teljesen ingyenes számlacsomagoknál például az sms üzenetek helyett push értesítéseket kapunk. Persze az SMS szolgáltatással számos egyéb számlacsomag esetében sem kötelező élnünk, így ezeknél is sokat spórolhatunk az arról való lemondással.

Az SMS-ek egyébként általában darabonként 20 forint körüli kiadást jelentenek. Ez az összeg nyilván nem tűnik magasnak, azonban ha belegondolunk, hogy ezzel minden egyes tranzakció során járulékos költség képződik, jól látható hogy ez a szolgáltatás is gyorsan több ezer forintos pluszköltséget képezhet az év végére.

Az is fontos tényező lehet, hogy milyen felületen intézzük pénzügyeinket. Amíg ugyanis az elektronikus csatornákon végzett ügyletek sok csomagban ingyenesek, más bankok, egyéb ajánlatainál csak a mobilalkalmazáson belül nem számítanak fel díjat a tranzakciókért. Az azért általánosan megállapítható, hogy a bankfióki utalások jellemzően drágábbak, míg a mobilos, illetve netbankos tranzakciók olcsóbbak, adott esetben ingyenesek.

Fontos szempont lehet a készpénzhasználat

Az talán minden bankkártya birtokos számára ismert, hogy havi két alkalommal lehetőségünk van ingyenes készpénzfelvételre bármely hazai bank ATM-jeiből. Ennek összeghatára azonban 150 000 forint, efölött az összeghatár fölött viszont kemény díja lehet minden tranzakciónak.

Azzal viszont már sokan nincsenek tisztában, hogy az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét igényelnünk kell. Azt pedig még kevesebben tudják, hogy egyes bankoknál alternatívát is kínálnak az állam által garantált lehetőségre. Pedig találni olyan ajánlatot, aminél ha lemondunk a bármely bankból elérhető ingyenes készpénzfelvételről, akkor egy magasabb összeghatár mellett, vagy több alkalommal juthatunk ingyenesen készpénzhez, de természetesen ilyen esetben a ez a lehetőség a saját bankunk ATM-jeire korlátozódik.

A bankváltás egyszerű és nem is feltétlen drága

Sokan annak költségvonzatától tartva ódzkodnak a bank-, vagy számlacsomagváltástól. Valóban előfordul, hogy a régi számlán lévő pénz átvitele olyan költséggel jár, amit az új, kedvezőbb csomag csak hosszú idő alatt hoz vissza. Ezért is fontos a váltás előtt az elsők között megnézni számlánk utalási költségeit. Ilyenkor is valószínű, hogy jobban járunk a mobil-vagy a netbanki utalással, mint a fiókival.

Előbbiek esetében ugyanis az átutalás maximális összeget jellemzően 6-7 ezer forint között mozog és még a drágább csomagokban is négyszámjegyű, egy bankfióki utalás viszont több millió forint esetén egyes bankoknál 50 ezer forintra is rúghat. A megtakarításaink átmigrálását tehát akár néhány ezer forintból kényelmesen letudhatjuk.

Másik hasonlóan gyakori visszatartó erő, ami miatt rengetegen halogatják a bankváltás, hogy sokan idő és energiaigényesnek gondolják a folyamatot. Ez azonban ma már ritkán van így. Hosszú évek óta elérhető például az egyszerűsített bankváltás, mellyel gyakorlatilag minden nyűgöt átruházhatunk a jelenlegi és a jövőbeni bankokra. Ennek feltételei a következők:

a régi és új fizetési számla azonos pénznemű (pl. mind a kettő forintszámla)

a régi és új fizetési számlán is van lehetőség készpénz befizetésére belföldön, készpénz kifizetésére belföldön és külföldön, illetve átutalások indítására és fogadására

A folyamat elindításához nekünk csak annyit kell tennünk, hogy új bankunknál kitöltünk egy "Számlaváltási meghatalmazás" névre hallgató formanyomtatványt, amivel felhatalmazzuk a pénzintézetet, hogy a nevünkben járjanak el a procedúra alatt. Az új számlavezetőnk ezt követően értesíti a régi bankunkat a bankváltási szándékunkról és amennyiben szeretnénk kéri attól a korábbi számla megszüntetését, valamint azon lévő összeg átutalását az új bankszámlánkra. Ezen túl felhatalmazhatjuk arra is, hogy kikérje korábbi fizetési megbízásaink adatait, valamint hogy átvezesse rendszeres utalási, csoportos beszedési, vagy egyéb megbízásainkat. Ideális esetben a folyamat két hét alatt lezajlik, nekünk pedig semmilyen teendőnk nincsen az említetten kívül.