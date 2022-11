Bankszámla-tudatlanságban él rengeteg magyar: nem is sejtik, mekkorát nyernének ezzel a lépéssel

Már több mint 50 ezren nyitottak online új bankszámlát a K&H-nál tavaly február óta, ami meghaladja az eredeti várakozásokat - közölte a pénzintézet. Ez az eredmény is bizonyítja, hogy egyre többen nyitnak az elektronikus szolgáltatások felé. Szintén erősíti ezt a trendet, hogy tavaly február óta az online bankszámlanyitók több mint 28 ezer bankkártyát digitalizáltak, vagyis az érintettek több mint fele, 55,2 százaléka élt ezzel a lehetőséggel.

Egyértelmű üzenetet küldtek a bankszámlások arról, hogy mennyire nyitottak a digitális megoldásokra. A K&H tavaly februárban tette elérhetővé az online bankszámlanyitást, mostanra pedig “elindult” az ötvenezredik elektronikus csatornán kötött bankszámla is - közölte a pénzintézet.

Egy város indított bankszámlát online

Ez az eredmény felülmúlja a várakozásainkat, kicsit későbbre vártuk az ötvenezres mérföldkövet. Úgy tűnik, hogy az online elérhető banki szolgáltatásokra fokozódik az igény. Ezt mutatja az is, hogy tavaly február óta az online bankszámlanyitók több mint 28 ezer bankkártyát digitalizáltak, vagyis az érintettek több mint fele, 55,2 százaléka tette be virtuálisan az okostelefonjába, így NFC-s okostelefonnal vagy okoseszközzel is tudnak fizetni

- mondta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője, aki hozzátette, ma egyébként már a bank több mint 600 ezer ügyfele számít digitálisan aktívnak, ők azok, akik rendszeresen használják az elektronikus szolgáltatásokat.

Bár a lakosság nagy része már rendelkezik bankszámlával, azért még mindig vannak olyanok, akik berzenkednek a gondolattól - nekik segítünk most néhány hasznos információval.

Nyugdíjba készül a papír

Az online szolgáltatások ráadásul hozzájárulnak a bank fenntarthatósági törekvéseihez, hiszen például az online bankszámlanyitásokkal rengeteg papír megtakarítható. Ez is szerepet kapott a látványos eredményeket jelentő “papírstatisztikákban”: a pénzintézet tavaly 5,9 millió nyomtatott oldallal kevesebbet használt, mint 2015-ben.