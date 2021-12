Minden tartalékát felélte a magyar rocklegenda: egy fontos műtétről is lemondhat

A járvány kezdete óta bevezetett korlátozások súlyosan érintették a zeneipart, nem egy művész kényszerült más szektorban munkát vállalni, felélni tartalékait. Schuster Lóránt, a P. Mobil zenekar énekese számára is nagy érvágást jelentett az elmúlt időszak: hónapokig nem állhatott színpadra. Így viszont mostanra az összes tartalékát felélte.

A rocklegendának már a térde sem a régi - írja a Blikk a Bors hétvégi száma alapján. "Ennek az időszaknak a legrosszabb hozadéka, hogy nem játszhattunk, és az összes tartalék pénzemet föléltem" – mesélte Schuster Lóránt a lapnak.

Sokan hangoztatták, hogy menjünk el kapálni, de ez nem így működik. A zenekar olyan, mintha tehenet tartanál. Mindig van vele teendő, 24 órás tevékenység. Nem panaszként mondom, de míg van, ahol négy-öt ember intézi az ügyeket, nálunk egyedül csinálom

- vallotta a P. Mobil énekese. A 72 éves zenész amint lehetett, újra színpadra állt. Bár az egészsége jól szolgál, azonban térprotézis műtétra lenne szüksége. Ami "belekerül 1,5-2 millió forintba, úgyhogy végig kell ezt gondolni" - mondta Schuster Lóránt.

Rengetegen várnak műtétre

A zenész nincs egyedül a problémájával, sokan várnak most olyan műtétre - akár már több éve! - amelyet a járvány miatt halasztottak. A várólisták a pandémia kitörése óta egyre hosszabbak és hosszabbak, ezért sokan elgondolkodtak, hogy magánúton műttetnek. Ehhez viszont valóban a zsebébe kell nyúlniuk a betegeknek.

Térdprotézis műtétre például év elején még 6237 fő várakozott, szeptember végén számuk 8638 volt, mostanra meghaladta a 9 ezret. A várólisták élén a szürkehályog, illetve a csípő- és térdprotézis műtétek állnak, korábban a Pénzcentrum megvizsgálta, mennyibe kerülne a legnagyobb várakozási időt ígérő beavatkorásokat magánúton elvégeztetni. A csípő- és térdprotézis műtétek ára nagyban függ attól, milyen típusú protézist ültetnek be. A költségek szinte biztosan egymillió forint felett lesznek, de van olyan magánklinika, ahol kétmillió forint felett van a beavatkozás díja.

A Medicovernél a csípőprotézis és térdprotézis beültetés is 850 ezer forintnál kezdődik, viszont az ár nem tartalmazza a protézis költségét. Így feltehetően az összköltség itt is millió felett lehet. A Budai Egészségközpontban (BHC) a térdprotézis műtét 1 millió 750 ezer forintba kerül, a cementes csípőprotézis műtét 1,5 millió forintba, a cement nélküli pedig ugyancsak 1 millió 750 ezer forintba kerül.

A Duna Medicalnál mind a térd-, mind a csípőprotézis műtét Csípőprotézis 1 millió 749 ezer forintba kerül. A TritonLife Róbert Kórházban csak a protézis beültetés 1 millió 799 ezer forintba kerül, és még az implantátumot is ki kell fizetni. Itt alkalmaznak egy különleges eljárást is: ez a Birmingham felszínpótló csípőprotézis műtét. Ennek ára már borsosabb, 1 millió 999 ezer forint. A Dr. Rose csípő- és térprotézis beültetést, illetve cserét (implantátum nélkül) is 2 millió 200 ezer forinttól végez.

A jelenlegi magyar átlagfizetés alapján minimum egy havi nettó átlagbér ötszörösét kérik el a magánkórházakban egy olyan nagyobb műtétért, mint a térdprotézis. Pedig a legtöbb magyar fél év alatt sem keres meg 1,5 millió forintot - illetve nincs annyi megtakarításra, hogy ekkora összeget elköltsön egy műtétre. Így akinek nem telik rá, vagy nincs olyan biztosítása, amely fedezné a költségeket - tehát a lakosság nagy részének - marad a hosszú várakozás.

Címlapkép forrása: Fortepan / Gábor Viktor