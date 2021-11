Vége a nyerészkedésnek az állampapíron? Ezt nem teszi zsebre, aki erre játszott

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Babaváró hitel kondíciói annyira kedvezőek voltak az utóbbi időben, hogy akkor is megérhette felvenni a kölcsönt, ha a fiatal pár egyébként nem tervezett gyermekvállalást. Például azért, mert Magyar Állampapír Pluszba fektetve a pénzt komoly nyereséget lehetett elérni még a Babaváróhoz kapcsolódó büntetés megfizetése mellett is. A pénzpiaci hozamok emelkedésével a Babaváróhoz kapcsolódó szankciók mértéke is megemelkedett, azért a Bankmonitor.hu szakértői szerint az eddigi biztos nyereség lassan a múlt ködébe vész.

A Babaváró hitel egy igen kedvező konstrukció a fiatal párok számára, a hitel ugyanis az első 5 évben kamatmentes, ha ezen idő alatt gyermeke születik a párnak, akkor pedig a kamatmentesség a kölcsön lejáratáig megmarad. A második baba érkezésekor ezen kívül elengedik a tartozás 30 százalékát, míg a harmadik gyerek születésekor a kölcsönből még hátralévő összeg teljes egészében elengedésre kerül. Amennyiben viszont nem születik 5 éven belül baba, akkor a fiataloknak büntetést kell fizetniük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Milyen szankció kapcsolódhat a Babaváróhoz? A büntetés a Babaváró esetében azt jelenti, hogy a párnak vissza kell fizetnie az államnak az első 5 évben igénybe vett kamattámogatás összegét. Mégpedig egy összegben! Ez a kamat függ az igényléskor érvényes állampapír-hozamoktól, vagyis a büntetés összege nagy mértékbe azon múlik, hogy mikor igényelte a család a kölcsönt. (A Babaváró 2019. júliusi indulása óta ez a büntetés 1,5 és 2,4 millió forint között változott.) Miért lehetett jó döntés állampapírt venni a Babaváróból? A Magyar Állampapír Plusz egy 5 éves futamidejű, fix kamatozású lakossági állampapír. A kamat mértéke a futamidő előrehaladtával emelkedik, az éves átlagos hozam a futamidő alatt 4,95%. Vagyis 10 millió forint befektetésével összesen 2,73 millió forint nyereséget lehet elérni. Ez a hozam pedig magasabb, mint a Babaváróhoz kapcsolódó kiadások nagysága: alapesetben mindössze az állami kezességvállalás díját kell megfizetni a tőkén felül, aminek összege 5 év alatt 225 ezer Ft. Gyerek születése nélkül a büntetést rendezni kell az 5. év végén, de ezen összeggel növelten is kevesebb a hitelhez kapcsolódó kiadás, mint a megtakarításon elérhető bevétel. Természetesen gyerekszületés nélkül érdemes lehet a lejáró állampapír összegéből előtörleszteni a kölcsönt, ezzel a hitel nem fog kamatozni a továbbiakban. (Ha nem születik gyerek, akkor a kölcsön átalakul piaci kamatozású személyi hitellé az 5. évet követően.) Ezzel a módszerrel az elmúlt időszakban több százezer – adott esetben akár 1 milliót is – forintot lehetett nyerni még akkor is, ha nem született gyermeke a családnak. Milyen hatása van az emelkedő pénzpiaci hozamoknak? Az emelkedő hozamok, ezen belül is elsősorban az állampapírhozamok bizony komoly hatással lehetnek a Babaváró hitelre. Ez érthető, hiszen a büntetés mértéke, illetve a büntetést követő hitelkamat az 5 éves futamidejű állampapír aukciós hozamától függ. Márpedig ez a hozam is folyamatosan emelkedett az elmúlt hónapokban. INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba. Emiatt kijelenthetjük, hogy soha nem volt ilyen drága még a Babaváró hitel, mint most novemberben. (Természetesen az igénylők ezt a drágulást csak akkor érzékelnék, ha elveszítenék a kamattámogatást.) Azonban még mindig jó üzlet lehet a kölcsönből Szuperállampapírt venni, hiszen 350 ezer forintot lehet keresni ezzel a lépéssel 5 év alatt. (Azt azonban hozzák kell tennünk, hogy 2019. év végén ez a nyereség meghaladta az 1 millió forintot.) Azonban már közzétették a Babaváró decembertől érvényes kondícióit is, ami alapján tovább emelkedik a büntetés mértéke. Emiatt a Bankmonitor szakértőinek számításai szerint 5 év alatt mindössze 100 ezer forintot keresne az, aki a jövő hónapban venne fel Babavárót azért, hogy a pénzből Magyar Állampapír Pluszt vásároljon, és ezen időszak alatt végül nem születik gyermeke. Ráadásul a Babaváróhoz kapcsolódó büntetésre az igénylést megelőző három hónap állampapír-hozama van hatással. Vagyis az elmúlt időszakban tapasztalt hozamemelkedés még nem is épült be teljes egészében a Babaváró kondícióiba. Gyakorlatilag borítékolható, hogy 2022. januárjától már nem éri meg Babaváróból állampapírt vásárolni azoknak, akiknek nem születik gyermekük 5 éven belül. Amennyiben születik gyerek, akkor természetesen más a helyzet, hiszen a kölcsön végig kamatmentes marad, illetve a büntetést sem kell fizetni utána. Ha mégis előtörlesztené az adós a Babavárót az 5. év végén, akkor 2,5 millió forintot nyereséget érhetne el a hitel és állampapír kombinálásával.

