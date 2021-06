Poszt-COVID a hivatalokban: többhónapos csúszásban a hagyatéki ügyintézés

Több fővárosi kerületben is 8-9 hónapra tolódott ki a pandémiás időszakban a hagyatéki leltár elkészítése és továbbküldése a közjegyzőkhöz. Sok tényező hátráltatta a munkát.

Nagy gondot okoz a hagyatéki ügyek elhúzódása, Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke különösen a kistelepüléseken látja kritikusnak a helyzetet, ahol a községi hivatalban egy munkatárs akár harmincféle ügyet is intéz, s nehezen birkózik meg a hagyatéki eljárás tavaly megváltozott feladataival.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara ennek kapcsán közölte, hogy

több fővárosi kerületben is 8-9 hónapra tolódott ki a pandémiás időszakban a hagyatéki leltár elkészítése és továbbküldése a közjegyzőkhöz, de nem mindenhol.

Tóth Ádám, a MOKK elnöke nem érzett semmilyen lassulást például a Ferencvárosban, ahol ő dolgozik, míg máshol egy megfertőződött ügyintéző betegsége, akár hónapokig tartó betegállománya miatt feltorlódtak az ügyek. Van olyan közjegyző – tette hozzá –, akihez egy hónapig egyetlen leltár sem érkezett az önkormányzatoktól.

Az elnök szerint több nagy hivatalnál is jelentős személycserék voltak, az újak betanítása lassította a napi munkát, ahogy az is, hogy sokszor home office-ban dolgoztak az ügyintézők. Utóbbit a jegyzőszövetség vezetője is kiemelte: Tóth János szerint nem győzik megtanulni a kollégáik az új elektronikus felületek kezelését, ami önmagában is visszaveti a napi teljesítményt, de adatvédelmi és biztonsági okok miatt ezeket a rendszereket csak a hivatali gépekről lehet elérni.

Hozzátette, szerinte el kellett volna napolni az új rendszerre való áttérést, vagy kimondani, hogy a járvány miatt hirtelen megugrott halálozásra tekintettel a friss ügyek elsőbbséget élveznek a régi esetekkel szemben.