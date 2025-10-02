2025. október 2. csütörtök Petra
Bács-Kiskun County, Hungary - August 04, 2024: Kecskemét Calvinist College Grammar School
Kvíz: Jártál már Kecskeméten? Mit tudsz a híres alföldi városról és vidékéről?

Pénzcentrum
2025. október 2. 18:01

Az Alföld egyik legnépesebb városa, egyben kedvelt turistalátványossága a hosszas történelmi múltra visszatekintő Kecskemét. Jártál már itt, netalántán te is Kecskemét környékén élsz? Mit tudsz a város múltjáról és jelenéről, híres látnivalóiról, meghatározó történelmi eseményeiről és gazdaságáról? Ha jól ismered Kecskemétet, ne késlekedj kitölteni a Pénzcentrum mai kvízét: tedd próbára tudásod, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

1/10 kérdés
Melyik vármegye vármegyeszékhelye Kecskemét?
Fejér
Csongrád
Bács-Kiskun
Somogy
2/10 kérdés
Írott történelmi emlékeink mikor említették először Kecskemétet városként?
1447
1011
1213
1368
3/10 kérdés
Melyik magyar kistájunkon található Kecskemét?
Kiskunság
Hortobágy
Nagykunság
Göcsej
4/10 kérdés
Melyik mezőgazdasági ágazat virágoztatta fel Kecskemétet a középkorban?
szarvasmarha tenyésztés
gabonatermesztés
fazekasság
halászat
5/10 kérdés
Melyik autóipari nagyvállalat telephelye működik Kecskeméten?
Suzuki
Mercedes-Benz
Audi
BMW
6/10 kérdés
Melyik évben szabadult fel Kecskemét népe a a földesurak uralma alól?
1834
1913
1657
1777
7/10 kérdés
Miért kezdtek el gyümölcsfákat ültetni a Kiskunságban a 19. század első felében?
hogy megkössék az ugar homoktalajt
hogy árnyékot adjon a szarvasmarháknak
hogy búvóhelyet nyújtson a török hódítók elől
hogy pálinkát főzhessenek
8/10 kérdés
Az alábbiak közül milyen létesítmény nem található Kecskeméten?
vadaspark
élményfürdő
természettudományi múzeum
egyetem
9/10 kérdés
Melyik híres magyar palota található Kecskeméten?
Tündérpalota
Stefánia Palota
Cifrapalota
Gresham-palota
10/10 kérdés
Mikor következett be a híres kecskeméti földrengés, ami óriási károkat okozott a városnak?
1701
1886
1567
1911
Címlapkép: Getty Images
#utazás #gazdaság #kirándulás #történelem #kecskemét #mercedes #belföldi turizmus #földrengés #bács-kiskun #kvíz

