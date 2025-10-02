Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Alföld egyik legnépesebb városa, egyben kedvelt turistalátványossága a hosszas történelmi múltra visszatekintő Kecskemét. Jártál már itt, netalántán te is Kecskemét környékén élsz? Mit tudsz a város múltjáról és jelenéről, híres látnivalóiról, meghatározó történelmi eseményeiről és gazdaságáról? Ha jól ismered Kecskemétet, ne késlekedj kitölteni a Pénzcentrum mai kvízét: tedd próbára tudásod, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Kecskeméten? Mit tudsz a híres alföldi városról és vidékéről? 1/10 kérdés Melyik vármegye vármegyeszékhelye Kecskemét? Fejér Csongrád Bács-Kiskun Somogy Következő kérdés 2/10 kérdés Írott történelmi emlékeink mikor említették először Kecskemétet városként? 1447 1011 1213 1368 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar kistájunkon található Kecskemét? Kiskunság Hortobágy Nagykunság Göcsej Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik mezőgazdasági ágazat virágoztatta fel Kecskemétet a középkorban? szarvasmarha tenyésztés gabonatermesztés fazekasság halászat Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik autóipari nagyvállalat telephelye működik Kecskeméten? Suzuki Mercedes-Benz Audi BMW Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik évben szabadult fel Kecskemét népe a a földesurak uralma alól? 1834 1913 1657 1777 Következő kérdés 7/10 kérdés Miért kezdtek el gyümölcsfákat ültetni a Kiskunságban a 19. század első felében? hogy megkössék az ugar homoktalajt hogy árnyékot adjon a szarvasmarháknak hogy búvóhelyet nyújtson a török hódítók elől hogy pálinkát főzhessenek Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül milyen létesítmény nem található Kecskeméten? vadaspark élményfürdő természettudományi múzeum egyetem Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres magyar palota található Kecskeméten? Tündérpalota Stefánia Palota Cifrapalota Gresham-palota Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor következett be a híres kecskeméti földrengés, ami óriási károkat okozott a városnak? 1701 1886 1567 1911 Eredmények

