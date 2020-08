Vallott a magyar sztárhumorista: fillérekért dolgozott Fábry Sándor mellett

Ha nem támogatta volna a családja, akkor nem vállalhatta volna el az asszisztensi állást Fábry Sándor mellett, nem lehetett volna sikeres humorista - emlékeztetett Aranyosi Péter, aki megjegyezte, abból a "hat fillérből", amit Fábry mellett keresett, nem tudott volna kifizetni egy pesti albérletet, nem koncentrálhatott volna a rádiókabaréra, a szórakoztatásra. A Karinthy-gyűrűs humorista korábban arról is beszélt, hogy miképpen segített neki édesapja.

A Dumaszínház előtti pályaívéről mesélt a Story magazinnak Aranyosi Péter: mint mondta, tanári pályára készült, de aztán végül a vendéglátás felé indult el, a szakközépiskolában szakácsnak tanult. A Karinthy-gyűrűs humorista már szüleitől is ellesett ezt-azt, úgyhogy szerette az ételkészítést, osztályából menő étteremtulajdonosok is kikerültek, és ő maga is ebben gondolkodot:

Volt idő, amikor mindig arról álmodoztam, hogy egy étterm kisfőnöke leszek. Arról viszont még csak nem is ábrándoztam, hogy a színpadon álljak

-mondta Aranyosi, aki egy ideig dolgozott is szakácsként, de tönkrement az étterem, úgyhogy nem tudott úgy, és annyit állni a konyhában, amennyit kellett volna. Végül, mivel már akkor is szerette a jó hangulatot, a humort, Fábry Sándor asszisztense lett.

Ám a humorista élet sok lemondással jár, Aranyosi Péter szerint sok tényezőnek köszönhető, hogy végül eljutott a színpadig: ha nem lett volna megfelelő családi háttere, saját otthona, nem tudott volna kifizetni egy pesti albérletet.

Másképp kellett volna döntenem, nem vállalhattam volna el Fábry mellett az asszisztensi állást hat fillérért, el kellett volna mennem valamelyik helyi gyorsétterembe pénzt keresni

- mesélte a humorista, aki szerint inkább szerencse és a kitartás kérdése, hogy most ott tart, ahol. Hozzátette, lehet, hogy ez is csak egy állomás az életében, lehet, pár év múlva egészen mást fog csinálni.

Talán nem ragadok le a bohóckodásnál, és öt év múlva érkezik a hír, hogy egy csodálatos éttermet nyitottam. Vagy az is előfordulhat, hogy miniszterelnök leszek

- viccelődött Aranyosi Péter.

Nem herdálta el az apai segítséget

Korábban Aranyosi arról is beszámolt, hogy miképpen egyengették pályáját a szülei:

Amikor Miskolcról Nyíregyházára mentem továbbtanulni, apa adott egymillió forintot, és közölte: a jövőben már ne kérjek tőle pénzt, hanem ezt az összeget forgassam meg

- mondta a humorista, aki apjától tanult meg gazdálkodni a pénzzel, aki most már nyugdíjas, de korábban a pénzügyi szektorban dolgozott. "Az ajándékot egyébként nem költöttem el, az a mai napig kamatozik" - árulta el pár éve Aranyosi, hozzátéve: a mindennapi megélhetését már akkoriban is a munkájából finanszírozta: redőny- és reluxaügynökként dolgozott.

Így gondoskodhatsz gyermeked jövőjéről

Mások is pályaváltók

Korábban a Pénzcentrumnak Litkai Gergely, a Dumaszínház művészeti igazgatója is megosztotta gondolatait azokkal, akik szintén úgy gondolják, nem egyetlen helyen fogják ledolgozni egész életüket - ő maga is többszörös pályaváltó ugyanis.

Litkai szerint fontos, hogy mindenki fogadja el azt, ha valami nem sikerül neki, de mindig tudja meg az okát. Ezek mellett alapvető képesség, hogy tudjunk jobbítani a dolgokon, valamint hogy minden munkának és munkakörnek lássuk meg az értelmét. Elengedhetetlen az is, hogy belássuk

az én elgondolásom az én gondolkodásom, mással csak elfogadtatni tudom, rákényszeríteni nem

- vallja Litkai, aki hozzátette azt is, hogy mielőtt azt mondanánk valakire, hogy utálom, merítsünk ki minden lehetőségünket az adott illetővel való jó kapcsolat kialakítására. A humorista elmondta azt is, ő hogyan váltott karriert, és bár ehet, hogy nem a tuti recept, annyi bizonyos, hogy működik.

Így váltott Litkai:



mindig előbb hagytam abba, mint, hogy végképp elment tőle a kedvem

semmit nem hagytam abba hirtelen, soha nem fordítottam teljesen hátat

mindig törekedtem arra, hogy az új helyen, egy újfajta látásmóddal alakítsak a dolgokon

mindig csak azokat az ajánlatokat fogadtam el, amik sok munkával és nagy lehetőséggek kecsegtettek, a többi kombináció nem jöhetett szóba

Az élet egy power point prezentáció, amit bármikor átírhatunk, de nem érdemes lementeni pdf-be

- zárta le gondolatait a humorista.

