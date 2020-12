Új munkáltatói juttatás terjed Magyarországon: extra szabi, pénz is jár hozzá

Békeidőben, de még a járványhelyzetben is komoly gondot okozhat a magyar vállalatoknak a fluktuáció: ahogy az elmúlt pár évben, úgy 2020-ban is a megtartás a HR egyik legfőbb feladata, hiszen a keresett, jó szakemberekre minden időben nagy szükség van. Abban minden HR-es egyetért, hogy a kollégák megtartásának számos fontos eleme van, mint például a kölcsönös bizalom, a világos célok, a közös tanulás, fejlődés, de legalább ennyire lényeges eleme, a jól funkcionáló közösség, amelynek van egy közös célja - az sem baj, ha ez nem kapcsolódik szorosan a tevékenységi körhöz, sőt, olykor épp ez a lényege. A jótékonysági kapcsolatok azért is fontosak, hiszen valójában a "közös célok és értékek kötnek össze egy csapatot" - mondta el a Pénzcentrumnak Balogh Zsolt, annak Liferay Hungary-nek az ügyvezetője, akik számára a "Legjobb együttműködés" kategóriájának díját ítélték oda az InDaHouse Hungary Egyesület több éves anyagi és önkéntes hozzájárulásáért.

Pénzcentrum: Miért fontos bevonni a munkavállalókat a jótékonysági tevékenységbe? Miképp változik meg ezáltal a csapat dinamikája?

Balogh Zsolt: Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk eddig a jótékonysági rendszerünkre. Évente legalább egyszer végzünk elégedettségmérést a kollégáink körében és minden egyes alkalommal ezt emelik ki legtöbben, amiért leginkább büszkék, hogy nálunk dolgozhatnak.Személyesen is azt vallom, hogy a közös célok és értékek kötnek össze egy csapatot, nem pedig az hogy hány órát töltenek együtt az irodában (vagy jelen pillanatban online megbeszéléseken). Egy egynapos jótékonysági program után is már láthatóan megváltozik a csapat dinamikája. A közös munka során teljesen új oldaláról is megismerhetjük egymást, ami egy kötetlennek tekinthető csapatépítő során sem mindig sikerül. Úgy tapasztaljuk, hogy sokáig kitart ennek a hatása.

Mi a legnagyobb előnye az InDaHouse Hungary Egyesülettel kötött együttműködésnek?

A támogatás során segítettünk felépíteni a hernádszentandrási központot, amivel mostanra több mint 150 gyerek fejlesztését tudtuk támogatni. Eddig összesen 13 ezer euróval, 50 termékadománnyal (laptop) és mintegy 40 napnyi munkával tudtunk hozzájárulni a gyermekek megsegítéséhez. A laptopok különösen fontosnak bizonyultak, mivel ezekkel tudnak a gyerekek részt venni azokon az órákon, amelyeket az önkéntesek videóhíváson keresztül tartanak. Mindezen felül elkészítettük az adományozásra felépített weboldalukat, amivel remélhetőleg hosszútávon megoldható lesz az intézmény fenntartása.

Az itt dolgozók közösen döntik el, hogy milyen ügy mögé állnak be, mit, kiket támogatnának szívesen, egy szűkített listából válogatnak, vagy kész tények elé vannak állítva?

Nálunk sem a jótékonysági ügyekben, sem másban nincsenek kész tények. Egy közös szellemiség köt össze bennünket, de ahogy a munkához kötődő feladatokban is kimondottan támogatjuk az új ötleteket és kezdeményezéseket, úgy az önkéntes programok esetében sincs ez másképp. Egy úgynevezett EVP rendszert (Employee Volunteer Program) vezettünk be, ami keretén belül

minden 6 hónapnál régebb óta nálunk dolgozó munkatársunknak 5 munkanapot biztosítunk az év során a munkaidejéből, amikor egy általa szabadon választott szervezetet tud támogatni. Ezen felül egy fejenként 500 euró támogatást is felajánlhat, amivel az idején felül anyagilag is segíthet.

Legyen a kiválasztott alapítvány egy egészségügyi szervezet, egy rászorulókat segítő alapítvány, vagy épp egy tanoda mint amilyen az InDaHouse Hungary is. A magyar csapat jelenleg 17 szervezetet emelt ki a saját maguk által szerkesztett ajánló gyűjtőoldalon, de ez a lista folyamatosan bővül, ahogy új kollégák lépnek be, vagy új alapítványokat fedeznek fel. Az elmúlt 10 évben a Liferay munkatársai összesen 26 438 órát önkénteskedtek és 729 nonprofit alapítványt támogattak. A rendszer olyannyira sikeres, hogy néhány évvel ezelőtt pár amerikai kollégánk Magyarországra repült és itt segített az iskola építésében, de voltak német kollégáink, akik például Afrikába utaztak jótékonykodni.

Azt lehet tudni, hogy miért épp az InDaHouse Hungary Egyesületre esett a végső választás?

Az egyesület vezetőjével a 2017-es Év Fiatal Vezetője díjátadóján találkoztam először. Benkő Fruzsina nyerte meg abban az évben az egyik díjat és a beszédében elmondta, hogy azért dolgozik, hogy az encsi kistérségben élő gyerekek ne veszítsék el az álmaikat. A feleségem ebből a régióból származik és tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos ott az egyesület munkája. Már a következő héten találkoztunk és megszerveztük az első építkezésünket. A vállalatnál többen az ügy mellé álltak nagyon hamar, voltak, akik az 5 szabad napon felül a saját szabadságukat áldozták arra, hogy segítsenek Önkéntesközpont építésében Hernádszentandráson.

Hogy fogadták a kollégák a díjat?

Mindannyian az idejüket, erejüket és sokszor a verejtéküket adták azért, hogy az InDaHouse iskolája felépüljön és működhessen. Falat raktak, padlót raktak le, tetőcserepeket tettek fel, festettek, lambériáztak és még sorolhatnám. Nagyra becsüljük a díjat, de úgy érzem a munkatársaim nevében is mondom, hogy a legnagyobb dicsőség és jóérzés az, hogy látjuk hova került a segítség és mennyit jelent ez a hely az ottani gyerekek számára. Első kézből tudtuk megtapasztalni az örömüket és ez felbecsülhetetlen.

