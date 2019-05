Több ezer magyar munkavállaló búcsúzhat 10 ezer forinttól május 31-én

Tavaly óta új kormányrendelet szabályozza a SZÉP-kártyát. Az egyik legfontosabb változás, hogy míg korábban a juttatásokat csak az utalást követő második év május végéig lehetett felhasználni, addig mostantól ezek az összegek már megmaradnak a munkavállalók SZÉP-kártya számláján, csupán a kibocsátó havonta 3 százalék díjat von le belőlük. Igaz, ezzel az előnnyel csak azok élhetnek, akik megkötötték SZÉP-kártya szerződésüket. Akik május 31-ig nem szerződnek, azok a 2017-ben kapott, el nem költött összeget már nem tudják felhasználni, a kibocsátó azt vissza fogja utalni a munkáltatónak.





Szerencsére az OTP SZÉP kártyások 95 százaléka már megkötötte a szerződését, aminek köszönhetően az ő egyenlegük már biztosan nem jár le, de az OTP Pénztárszolgáltató figyelmeztet: még mindig több ezer olyan kártyabirtokos van, aki nem szerződött át és van 2017-ben utalt, el nem költött juttatása, ami május 31-én még lejárhat!

19 ezer olyan OTP SZÉP kártya-birtokosunk van, aki még nem kötötte meg új szerződését és van 2017-ben utalt, el nem költött összeg a kártyáján. Ez az összeg munkavállalónként átlagosan 10 ezer forint

- mondja Vargáné Jandrasits Ildikó, az OTP cafeteria üzletágvezetője. Hozzátette:

Őket mindenképpen arra ösztönzöm, hogy költsék el május 31-ig feltöltéseiket, de még inkább arra, hogy keressenek fel egy OTP bankfiókot, és kössék meg a határidőig hátralevő néhány napban a szerződésüket. E nélkül ugyanis a fel nem használt egyenlegeik a korábbi szabályok szerint lejárnak, és az OTP Pénztárszolgáltató visszautalja azokat munkáltatójuk számára.

Az OTP SZÉP kártyákat országszerte közel 35 ezer helyen fogadják el, amivel a kártyabirtokosok számtalan hazai élmény közül választhatnak, legyen szó családi vacsoráról, sportolási lehetőségről, vagy éppen kirándulásról, wellness hétvégéről. Az OTP Portálok weboldalon a regisztrált kártyabirtokosoknak előlegfizetésre is van lehetőségük, így akár most kifizethetik részben vagy egészben egy későbbi nyaralás árát, vagy megvehetnek egy belépőjegyet a lejáró összegből.



Az idei év első negyedévében a feltöltések összege meghaladta a 42 milliárd forintot, ami rekord az OTP SZÉP kártya történetében. Emellett a költés is markánsan, 30 százalékkal nőtt az első három hónapban. A kártya egyre népszerűbb, jelenleg minden harmadik hazai munkavállaló OTP SZÉP kártyán kapja béren kívüli juttatását.