Szigorítások: mi lesz az érettségizőkkel, kirakják a kollégistákat?

Több ezer kollégista sorsa kérdéses, a középiskolások pedig elsősorban az érettségijük miatt aggódnak. Legalábbis ez derül ki a Pénzcentrum által megkérdezett szervezetek gyors értékeléséből a ma bejelentett szigorításokról. Mindenki a részletes szabályokat várja.

Nyolcadik osztály fölött és a felsőoktatásban ismét átállnak távoktatásra, ám a a 14 éven aluliak még járhatnak iskolába, óvodába, bölcsődébe - jelentette be ma délelőtt közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő azt is közölte ezzel kapcsolatosan, hogy az intézkedés a kollégiumok bezárásával is jár. Lapunk hallgatói és középiskolás szervezeteket kért meg, hogy gyorsértékelést adjanak a várható következményekről.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke azt mondta lapunknak, egyelőre várják a szabályok részleteit, utána tudják majd értékelni. “A kollégiumi bezárással kapcsolatban tavasszal többen kérvényezték, hogy maradhassanak, mert indokolt volt náluk és ők maradhattak is. Bízunk benne, hogy a részletekben lesznek majd jócskán puhítások ahhoz képest, amit elsőre elképzelnénk" - nyilatkozta lapunknak Budai Marcell. Felidézte:

A nemrég közel húszezer hallgató által kitöltött felmérésük szerint a többség támogatta a távoktatásra való átállást, méghozzá elsősorban a szeretteiket, barátaikat biztonságban tudják.

A kérdőívre hatezer kollégista válaszolt, valamivel kevesebb, mint a felük szeretne maradni a diákszállón. Ugyanakkor Budai szerint itt az ő helyzetükre tekintettel kell lenni, nem elég, ha a demokratikus többség eldönti, mi legyen a kollégiumokkal.

A középiskolás diákok közül kifejezetten aggódnak az idén érettségizők, akik félnek, hogy a távoktatás rossz hatással lesz a vizsgájukra. Emellett sokan, akik diákmunkát végeznek, most az elsők közt veszíthetik el ezt a lehetőséget, ami a kollégiumokból kiköltözni kényszerülőknek megnehezíti, hogy albérletben lakjanak addig - sorolja kérdésünkre a felmerülő problémákat az ADOM Diákmozgalom szóvivője.

“Amit nem teljesen értek, hogy mi a különbség egy kilencedikes és egy nyolcadikos 14 éves között"

- utal Máté Bíborka az iskolazárnál meghúzott határra. Szerinte a felső tagozattól kellett volna elrendelni a távoktatást. Hozzátette, hogy a távoktatás módszerei máig nem egységesek, például egyes tanárok Zoom-on, mások Teams-en, megint mások pedig Google Classroom-on tartanak órát. A diákok egy részének szerinte az is nehézséget okoz, hogy a zajosabb otthoni környezetben nehezebben tudnak odafigyelni az órákon.

Címlapkép: Getty Images