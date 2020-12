A Google Classroom használata: Google Classroom bejelentkezés, Google Classroom iskola

Google Classroom bejelentkezés és a Google Classroom használata egyszerűen: a Google Classroom iskola kisokos megmutatja, hogyan használd a Classroom Google előnyeit.

A koronavírus nem csak a munkavállalók, hanem a diákok életét is gyökerestől felforgatta: a válsághelyzetben mind a fiataloknak, gyerekeknek, mind a szülőknek és az oktatóknak is meg kell birkózniuk az online oktatás kihívásaival, nehézségével - ezzel szemben rengetek olyan előnyt is be tudunk építeni napjaink pedagógiai intézkedéseibe, amelyek megkönnyítik életünket. A Google Classroom nevű, mindenki számára ingyenesen elérhető és használható alkalmazás 2020 és 2021 során ezt a célt szolgálja: az oktatók és a tanulók számára is átláthatóvá, könnyen kezelhetővé és elérhetővé teszi a hétköznapi feladatok elvégzését. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan működik a Google Classroom, hogy történik a Google Classroom bejelentkezés és melyek az elsődleges tudnivalók a Google Classroom használata kapcsán.

Az digitális oktatás megítélése

A online oktatás nagymértékű elterjedése a válsághelyzetnek köszönhetően hirtelen jött, ám jelenleg is számos oktatási intézményben, gyermekek és egyetemisták köreiben is általánossá vált kihívást jelent. A digitális oktatás hozadéka a Google Classroom, mint egyszerűen és ingyenesen hozzáférhető alkalmazás, alkalmazáscsomag használata, amely rendszeresen vita tárgyát képzi; folyamatosan összecsapnak egymással a digitális oktatás támadói és támogatói.

Egyesek szerint a digitális oktatás Google Classroom segítségével olyan technikai úttörés, amely örökre megváltoztatja a társadalom tanításhoz fűződő viszonyát, pozitív értelemben; mások szerint a digitális oktatás jelenlegi formája teljesen alkalmatlan a komolyabb tudás átadására különösen általános iskolás gyerekeknél és nehezebb egyetemi kurzusoknál. A helyezt megítélése a járványkrízis elmúlásáig kérdéses lesz, éppen ezért nagyon fontos, hogy mind a tanár, mind a diák és a szülő is tisztában legyen azzal, mi a Google Classroom, mire jó és milyen tevékenységeket végezhetünk a Google Classroom alkalmazás segítségével.

A Google Classroom rendeltetése, célja

A Google Classroom, más néven Google Tanterem egy olyan alkalmazás, ami kifejezetten a pedagógiai kommunikáció segítsége céljából jött létre, általa az online oktatás során a tanár-diák kommunikáció sokkal gyorsabb, egyszerűbb, ám kötöttebb. A Google Classroom használata során a diákok könnyedén elkészíthetik feladataikat, amelyeket az oktatók átláthatóan kezelhetnek és értékelhetnek, emellett a tanárok egyszerű online kommunikációs csatornákat nyithatnak egymás és diákjaik irányában is.

A Google Classroom használata a Google Drive és a Gmail alkalmazásokkal együttesen történik, a házifeladatok, beadandók, prezentációk összegyűjtéséhez szükség van mindhárom rendszer ismeretére. A Google Classroom sajátossága, hogy minden folyamat digitálisan történik rajta keresztül, teljesen papírmentesen, minden közvetlenül, valós időben zajlik, így a diákoknak be kell tartaniuk a pontos határidőket, az oktatók pedig azonnal, közvetlenül reagálhatnak tanítványaik munkájára. Az oktató valós időben tehet közleményeket a rendszerben, tehetnek fel kérdéseket, fűzhetnek megjegyzéseket a munkákhoz.

A Google Classroom mindemellett automatizáltan működik a Google Drive-val, például, ha egy oktató kiír egy házi feladatot, a rendszer automatikusan létrehoz egy Google Drive mappát, amelybe a feladatokat a tanulók feltölthetik. A Google Classroom legnagyobb előnye a gyorsaság és az átláthatóság: nincsenek félreértések, homályos határidők, hamis jelenléti ívek és kifogások, az egész digitális oktatási rendszer kristálytisztán átlátható az oktató és a diák számára is.

Google Classroom bejelentkezés

A Google Classroom mindenki számára ingyenes, elérhető számítógépről és okostelefonról is. A Google Classroom bejelentkezés során elengedhetetlen, hogy mindenkinek legyen Gmail-es e-mail címe és stabil internetkapcsolata, emellett az iskolák külön igényelhetnek G Suite for Education alkalmazásgyűjteményt, ami szintén ingyenes és kifejezetten a feladatvégzés minőségének javítása a célja (fájlmegosztás, feladatkezelés, levelezés, táblázatkezelés, videó-tanóra).

A Google Classroom bejelentkezés mind a tanárok, mind a diákok esetében a Gmail fiókon keresztül történik, ahonnan egyszerűen elnavigálhatunk a Google Classroom felületére (a Google alkalmazások közt találjuk). A Google Classroom felületén a tanárok kurzusokat hoznak létre, amelyekre a diákok egyszerűen feljelentkezhetnek megosztott kurzuskóddal vagy fiókjukkal és kezdődhet is az online tanulás.

A Google Classroom használata tanároknak

A Google Classroom bejelentkezés után az oktatónak egy egyszerű felületen létre kell hoznia a kurzusait (az ikon jele: +, Kurzus létrehozása). Egy sima, Gmail alapú Google Classroom kurzuson összesen 250 személy vehet részt az oktatókat beleszámolva, viszont G Suite for Education fiókkal akár 1000 fő is - ez nyilván egyetemi képzések, céges tanfolyamok esetében kihasználható nagyságú kapacitás. A kurzusok könnyen kezelhetőek: szerkeszthetjük, törölhetjük őket, bármelyikről le is jelentkezhetünk. Az oktató a kurzus keretei közt tudja megszervezni a Google Classroom tanórákra vonatkozó feladatokat, online tanórákat és számonkéréseket. Minden kurzusnak saját menüpontjai vannak, amelyeken létrehozhatjuk a tevékenységeket (fal, különféle feladatok, személyek, érdemjegyek, teendők).

A Google Classroom használata diákoknak

A Google Classroom bejelentkezés során a diákok részére az oktatóknak kell elküldeniük a kurzuskódokat, amelyekkel be tudnak lépni a Google Classroom kurzusokra, amikre így egyszerűen feljelentkezhetnek. Egy felhasználó összesen 100 kurzuson vehet részt, ám egy nap maximum 30-ra jelentkezhet. A G Suite for Education ez esetben is kivétel, az alkalmazás használatával a feljelentkezhető kurzusok száma korlátlan.

A diákoknak külön érdemes figyelmet fordítanunk a Google Classroom iskola során a határidők betartására és a szükséges dokumentumok folyamatos feltöltésére, ugyanis az online oktatás során a "való világgal" ellentétben nem keveredhet el a beadandó dolgozat, a jelenléti ívet nem tudják aláírni a barátok, és nem olyan egyszerű megfelelő teljesítmény nélkül érvényesülni. Fontos tudnivaló az is, hogy a Google Classroom óráin a megszokott offline oktatásnál jobban kell figyelnünk, ugyanis, ha lemaradunk, nem tudunk olyan egyszerűen visszakérdezni, segítséget kérni, mint élőben.

Milyen alkalmazásokat használunk a Google Classroom mellett?

Az alap Google Classroom mellett számos modern eszközzel lehetünk az online oktatás segítségére: a Google Classroom alkalmazáshoz és a Google Drive-hoz eleve hozzá van kötve többek között a napi szinten használatos Google Táblázatok és Google Dokumentumok, amelyek alkalmas formátumok a beadandó feladatok elkészítéséhez. A Google Űrlapok (Google Forms) egyszerű eszköze a kérdőívek készítésének és a gyors számonkérésnek, illetve a Google Keep egy olyan alkalmazás, amely emlékeztetők készítésével segít tartanunk magunkat a határidőkhöz.

A Loom nevű ingyenes használatú eszközzel könnyen rögzíthetjük a képernyőt, ha olyan előadásról van szó, amelyet később újra meghallgatnánk, megosztása is egyszerű pl. YouTube vagy Google Drive segítségével. A csoportos videóhívások lebonyolítására alkalmas a Google Meet, a Microsoft Teams, a Skype, a Discord és a 8x8 is. A kapcsolattartáshoz mindemellett javasoljuk mind a kicsik, mind a nagyok számára a közös Facebook csoportok, beszélgetések létrehozását.

Akár általános-, középiskolás, vagy egyetemi oktatásról beszélünk, az oktatók egyik kedvenc számonkérési módszere az online kvízek indítása, ezekhez a Kahoot vagy a Quizlet alkalmazásokat ajánljuk. Színes prezentációk készítésére a régi, jól bevált Microsoft PowerPoint bemutatókon túl alkalmas a Prezi és a Google Slides is, amelyeket feldobhatunk akár különféle online elkészíthető infografikákkal.

Tanácsok tanároknak és diákoknak egyaránt

Törekedjünk az érthetőségre! Fogalmazzuk meg a tananyagot, kérdéseket, feladatokat és a válaszokat is tisztán, ugyanis az online kommunikáció nagyobb csoport esetében nem biztos, hogy lehetőséget ad (bármelyik félről legyen szó) a megfelelő visszacsatolásra.

Használjuk az alkalmazásokat! Rugaszkodjunk el a jól megszokott Microsoft alkalmazásoktól, használjuk nyugodtan a Google online szerkeszthető, megosztható dokumentumait, táblázatait, prezentációs lehetőségeit.

Rögzítsük a képernyőt! Ha tudjuk, hogy egy nehéz előadás előtt állunk, amelyet a szakadozó internet és a megosztott videó monotonitása nehezen fogyaszthatóvá tesz, vagy egyszerűen nem érünk rá meghallgatni, ne hagyjuk ki, hanem vegyük fel és hallgassuk újra később, nyugodt körülmények között.

